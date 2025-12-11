La Provincia de Buenos Aires se suma al sistema Free Flow: los primeros cuatro puntos seleccionados para pagar peajes sin barrera

En 2026 comenzará la instalación de un sistema de cobro automático en los cuatro corredores más transitados de la provincia.

El peaje de Mar Chiquita, uno de los que eliminará las cabinas físicas. Foto: AUBASA

Luego de que el Gobierno fijara el fin de las cabinas de peaje para antes del 31 de diciembre de 2026, cuando todas las rutas nacionales concesionadas deberán tener un sistema de cobro automático garantizado por la Dirección Nacional de Vialidad, la Provincia de Buenos Aires se sumará a un proceso gradual para eliminar los peajes físicos en rutas bajo su jurisdicción.

En primera instancia, el sistema Free Flow, un método de cobro automatizado que no requiere detención de vehículos, se llevará a cabo en cuatro puntos seleccionados.

El peaje Dock Sud, uno de los que implementará el sistema Free Flow. Foto: AUBASA

Los primeros tramos que incorporarán el Free Flow, aún sin incluir la Autovía 2, se ubican en corredores de alto tránsito. En la Ruta 11, en el peaje Mar Chiquita, el proyecto incorpora cuatro vías nuevas en un sector clave de la Costa Atlántica. En la Autopista Buenos Aires–La Plata, en el peaje Dock Sud, se habilitarán cinco vías en sentido descendente. En la Ruta 6, el plan transforma ocho vías en la estación de Las Heras e incluye también la modernización del peaje de San Vicente.

El sistema funcionará de manera totalmente automática y obligará a los conductores a utilizar TelePase, la calcomanía que identifica el vehículo durante el paso por los arcos electrónicos. Quienes circulen sin el dispositivo cometerán una infracción y recibirán la multa correspondiente porque el cobro se registrará sin intervención humana.

La decisión forma parte de una estrategia que busca mejorar la accesibilidad y el flujo vehicular porque evita las congestiones que provocan las cabinas de cobro tradicionales. La licitación pública 14/2025, cuyo acto de apertura se realizará el 18 de diciembre, contempla la provisión, instalación y mantenimiento del sistema de cobro electrónico sin barreras durante 24 meses.

Cómo funciona free flow, el sistema de lectura inteligente de patentes

A partir de la instalación de este sistema en la Provincia de Buenos Aires, los conductores no tendrán que disminuir la velocidad frente a los retenes, como ocurre ahora y menos aún detenerse, porque tampoco será posible pagar en efectivo.

Este dispositivo está equipado con unos sensores que, a través de un láser, registra las chapas de los vehículos que circulen por la zona y mediante una antena, busca la etiqueta de TelePASE para realizar el cobro automático.

Peajes en la Provincia de Buenos Aires. Foto: AUBASA.

Su capacidad de lectura es tan precisa que no requiere aminorar la marcha parar abonar la tarifa ya que, al pasar por el puesto de cobro, el sistema identifica al usuario y realizará la transacción automáticamente.

Al llegar al portal, el vehículo será detectado a 12 metros por el láser frontal que activa la primera cámara, que fotografía la patente delantera mientras la antena, en tiempo real, busca el dispositivo de Telepase.