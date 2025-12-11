Una importante cadena de supermercados ahora vende termos Stanley y ropa de H&M: cuánto cuestan

Además de alimentos y artículos básicos, una cadena incorporó en sus góndolas termos Stanley y prendas de H&M. Te contamos cuáles son los productos disponibles y a qué precios se consiguen.

Termo Stanley. Foto Instagram @stanley1913_argentina

Coto continúa profundizando una estrategia que gana terreno en el retail argentino: sumar marcas internacionales en un contexto de mayor apertura a los productos importados y cambios en los hábitos de consumo. Después de incorporar a H&M dentro de sus locales, la cadena ahora sumó productos Stanley a sus góndolas, una marca que mantiene un público fiel y sensible al precio.

La movida está en línea con lo que vienen haciendo los grandes supermercados del país, que reorganizan espacios, amplían categorías premium y buscan atraer a un consumidor que ya no solo mira el costo, sino también la calidad y la disponibilidad inmediata. En ese marco, Coto refuerza su oferta con artículos de alto interés.

Termo Stanley. Foto: stanley1913store.com

Los productos Stanley que ya se venden en Coto

La incorporación de la línea Stanley replica el modelo de supermercados de Estados Unidos, donde estos artículos suelen ocupar los pasillos de camping e hidratación y se agotan rápidamente. En la tienda online de Coto ya aparecen unas 14 opciones, todas con los mismos precios que figuran en la web oficial de Stanley Argentina. Entre ellas:

Botella All Day Slim Gris 591 ml – $99.999

Botella All Day Slim Negra 354 ml – $100.000

Botella Flipstraw Negra 750 ml – $110.000

Botella Flipstraw Blanca 750 ml – $110.000

Vaso Tumb Flipstraw Gris 591 ml – $100.000

Vaso Tumb Flipstraw Rose 591 ml – $100.000

Bombilla Spoon Negra – $40.000

Mate Negro 236 ml – $65.000

Termo Mate Sistem Cream 800 ml – $136.000

Termo Mate Sistem Negro 800 ml – $136.000

Termo Adventure Blanco 750 ml – $108.000

Termo Adventure Negro 750 ml – $108.000

Termo con manija y tapa Negro 950 ml – $130.000

Termo con manija y tapa Silver 950 ml – $130.000

Coto vende termos Stanley. Foto: Coto.

Cómo avanza H&M dentro de los locales de Coto

La presencia de H&M en Argentina dentro de las tiendas Coto también forma parte de esta reconfiguración del mercado. La marca sueca ya está instalada en seis sucursales —Abasto, Ciudadela, Tortuguitas, Moreno, Mar del Plata y Nordelta— con un modelo de exhibición de temporada y stock acotado.

La colaboración seguirá durante todo el año, con una propuesta centrada en hombre y niños y destinada a un público que busca compras rápidas, accesibles y de buena relación precio-calidad. El escenario actual favorece la expansión: solo en octubre de 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron 237%, impulsadas por el aumento de las ventas online.

Una reconocida cadena de supermercados empezó a vender ropa de H&M en algunas de sus sucursales. Foto: Foto: X Imagen: 1/4

En cuanto a precios, los relevamientos marcaron que los pantalones de H&M rondan los $50.000, las camisas los $40.000 y las remeras parten de $20.000, una estrategia que mantiene a la marca dentro de un rango competitivo frente a otras firmas internacionales presentes hoy en supermercados del país.