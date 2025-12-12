ANMAT prohibió alisadores de pelo muy utilizados en peluquerías: fueron considerados riesgosos para la salud

El organismo aseguró que estos productos podrían contener sustancias peligrosas y pidió que sean retiradas inmediatamente del mercado.

Alisado químico para el cabello. Foto: El Español

La ANMAT dispuso este viernes la prohibición en todo el país de productos para alisado capilar de la marca Lazios Professional, tras detectar irregularidades en su comercialización. Estos se vendían sin inscripción sanitaria, lo que según el organismo implica un “serio riesgo para la salud de la población” por la posible presencia de formol.

Mediante la Disposición 9042/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo estableció la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca “LAZIOS PROFESSIONAL” en todas sus presentaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Dentro de los artículos mencionados se encuentran: Laminado cauterizador, Botox capilar, Keratina, Alisado definitivo, Alisado Gold efecto espejo, Alisado 3D efecto espejo 3 en 1, Alisado 4D efecto espejo 4 en 1 y Nanoplastía alisado capilar.

La investigación comenzó cuando el Servicio de Productos Cosméticos verificó la comercialización de alisadores y tratamientos capilares sin datos de registro. Según el expediente, ninguno de los cosméticos figuraba en la base oficial.

En este mismo sentido, ANMAT insistió en que su uso puede causar irritación, lagrimeo, ardor, picazón, tos y alteraciones respiratorias, e incluso aumentar el riesgo de carcinoma nasofaríngeo ante exposiciones crónicas.

Por este motivo, la agencia recordó que la Ley 16.463 prohíbe la circulación de productos “impuros o ilegítimos” y que la normativa vigente exige que todo cosmético esté registrado y elaborado por establecimientos habilitados.

Prohíben productos para alisados de cabello

Además, la ANMAT instruyó a autoridades sanitarias provinciales y de CABA a tomar intervención, y derivó el caso a la Coordinación de Sumarios para continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

ANMAT prohibió el uso y la venta de una docena de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a emitir una prohibición, aunque esta vez fue masiva. El organismo frenó la venta, uso y distribución de un grupo de productos de limpieza, al igual que insumos médicos.

A través de la disposición 9039/2025 del Boletín Oficial, apuntaron contra una serie de productos que tienen una situación irregular en su producción y sus habilitaciones.

El sumario fue iniciado contra la marca GRUPO JAC SA, al igual que José María Rizzi, director técnico licenciado en Ciencias Químicas, ya que comercializó estos productos sin tener el registro ante ANMAT.

ANMAT. Foto: NA.

Productos de limpieza prohibidos por ANMAT

Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell.

Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell.

Suavizante para la ropa Cielo Swell.

Cloro ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell.

Gel Clorado Swell.

Agua Lavandina Concentrada Swell.

Agua Lavandina Swell.

Desengrasante Multiuso Swell.

Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell.

Quita sarro Swell.

Detergente concentrado marca Swell.

Splash Col Swell.

Una inspección por parte de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios en Grupo Jac S.A., situada en República Argentina 4952, en Malvinas Argentinas, Buenos Aires.