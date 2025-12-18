Feriado antes de Navidad 2025: cuándo es y quiénes gozarán de un día de descanso extra
Antes de terminar el año, un grupo de personas tendrá una jornada de descanso extra. Quiénes son.
El calendario de feriados del 2025 todavía está vigente y, casi a fin de año, todavía tiene algunas sorpresas que pueden cambiar la rutina de algunos trabajadores.
Más allá de las fechas ya conocidas, hay algunas jornadas locales que pueden ser bien aprovechadas y pueden sumar un día de descanso extra antes de Navidad y Año Nuevo.
Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2025
El próximo 23 de diciembre es feriado en las localidades bonaerenses de Vieytes y Las Marinas por sus aniversarios. Estas fechas son para conmemorar el nacimiento de los pueblos y forman parte del calendario oficial de feriados establecidos.
Esos días pueden llegar a desarrollarse actos, celebraciones comunitarias, actividades culturales, entre otras cosas. Si bien no es un feriado a nivel nacional, para los habitantes es un cambio en su rutina y puede aprovecharse como un día de descanso extra.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional