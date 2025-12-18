Feriado antes de Navidad 2025: cuándo es y quiénes gozarán de un día de descanso extra

Antes de terminar el año, un grupo de personas tendrá una jornada de descanso extra. Quiénes son.

Feriado de diciembre antes de Navidad. Foto: Pexels

El calendario de feriados del 2025 todavía está vigente y, casi a fin de año, todavía tiene algunas sorpresas que pueden cambiar la rutina de algunos trabajadores.

Más allá de las fechas ya conocidas, hay algunas jornadas locales que pueden ser bien aprovechadas y pueden sumar un día de descanso extra antes de Navidad y Año Nuevo.

Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2025

El próximo 23 de diciembre es feriado en las localidades bonaerenses de Vieytes y Las Marinas por sus aniversarios. Estas fechas son para conmemorar el nacimiento de los pueblos y forman parte del calendario oficial de feriados establecidos.

Esos días pueden llegar a desarrollarse actos, celebraciones comunitarias, actividades culturales, entre otras cosas. Si bien no es un feriado a nivel nacional, para los habitantes es un cambio en su rutina y puede aprovecharse como un día de descanso extra.

Calendario de feriados. Foto: Unsplash.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026