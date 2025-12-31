Venta de combustibles limitada para Año Nuevo: en qué horarios no habrá atención al público en las estaciones de servicio

La CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación la carga de nafta o gasoil en los vehículos para asegurar la movilidad y evitar inconvenientes en las fiestas. Conocé la franja horaria en la cual no prestarán servicio.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que habrá un horario de funcionamiento especial que regirá para el expendio de combustibles en todas las estaciones de servicio del país durante Año Nuevo.

Según la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 y 06:00 horas durante el siguiente periodo:

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del miércoles 31 de diciembre hasta las 06:00 del jueves 1 de enero.

Foto: NA

“Cabe destacar que, durante estos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo para asistir de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública”, indicaron la CECHA.

Frente a este horario especial, la Confederación recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22:00 de la fecha mencionada, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante la fiesta de Año Nuevo.

El aumento de los combustibles superó a la inflación acumulada de 2025

En 2025, los precios de la nafta y el gasoil registraron subas que, en términos acumulados, quedaron por encima de la inflación general.

Según datos del sector, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó a un ritmo más moderado en el año, los combustibles continuaron ajustándose mes a mes impulsados por una combinación de factores impositivos, costos internacionales y decisiones de política energética.

Uno de los principales motivos detrás de esta dinámica es la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que el Gobierno fue aplicando de manera escalonada.

También, se sumó la evolución del precio internacional del petróleo, que si bien tuvo momentos de estabilidad, se mantuvo en niveles elevados en comparación con históricos promedios.

Por último, otro factor clave fue el reordenamiento de los precios relativos. En línea con su estrategia económica, el Gobierno buscó reducir distorsiones y subsidios implícitos, permitiendo que los combustibles acompañen más de cerca sus costos reales de comercialización, producción y refinación, incluso por encima del ritmo de la inflación general.