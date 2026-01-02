Se renueva el transporte público: solicitaron el cambio de recorrido de dos importantes colectivos de Buenos Aires

Concejales presentaron un proyecto para que dos reconocidas líneas hagan un nuevo trayecto, en busca de cuidar el asfalto y evitar congestiones de tráfico.

Colectivos de Buenos Aires. Foto: NA.

El transporte público resulta fundamental a la hora de trasladarse en Buenos Aires. En este marco, dos líneas de colectivos podrían sufrir modificaciones en su recorrido, lo que deriva también en cambios para viajar a diario.

Los dos colectivos que pueden cambiar su recorrido en Buenos Aires

Se trata de las líneas 551 y 553, que circulan por Mar del Plata, una de las ciudades más turísticas del país. El pedido llegó por parte del bloque legislativo de Unión por la Patria, que presentó un proyecto destinado al poder Ejecutivo del partido de General Pueyrredón.

Colectivos en Mar del Plata

El objetivo de este cambio tiene que ver con un reclamo que se originó por parte de los vecinos, ya que denunciaron más problemas de tránsito y daños en el asfalto.

La modificación del camino refiere a la calle Córdoba, por donde pasaban históricamente, aunque desde 2021 los dos colectivos pasan por allí, pero hasta la calle Saavedra, donde doblan para alcanzar Santa Fe.

El próximo paso de ambos es trasladarse hasta la Avenida Colón, algo que produjo daños. “Se ha observado un fuerte deterioro en el estado de las arterias viales que componen el recorrido nuevo”, explicó el concejal Diego García en declaraciones compartidas por La Capital.

Colectivo 553 de Mar del Plata. Foto: Wikipedia

Acerca de las consecuencias del recorrido actual del 551 y el 553, sumó también: “Esta problemática se profundiza dentro del sector del Barrio Primera Junta, Chauvin y alrededores. A la hora de ingresar por Santa Fe, estas líneas no encuentran ninguna parada de ingreso o egreso de pasajeros hasta Genera. Roca. En horarios pico, esta intersección (Santa Fe y Saavedra) encuentra una fuerte afluencia vehicular que culmina en la generación de la condensación del tráfico sobre estas calles”.

El motivo del anterior cambio de recorrido de los colectivos

Cabe recordar que la explicación al cambio de recorrido original tenía que ver con la creación del corredor gastronómico ubicado sobre la calle Córdoba. Sin embargo, García explicó que el ensanchamiento de la calle Santa Fe es menor que Córdoba, por lo que hay menos espacio para circular.

Colectivos en Mar del Plata

Todavía falta la respuesta por parte del Ejecutivo, por lo que se desconocen los plazos de un posible cambio.

Mientras tanto, Mar del Plata recibe miles de turistas en el comienzo de la temporada de verano 2026. Muchos de ellos incluso teniendo en cuenta el uso del transporte público para trasladarse, por lo que estas modificaciones pueden ser fundamentales para el turismo.