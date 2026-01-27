Obras sobre el Puente Cantilo, en CABA. Foto: AUSA

Avanzan las obras en un punto clave de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, estos trabajos implicarán cortes y complicaciones para trasladarse, según informaron las autoridades del GCBA.

Cuándo cierra una importante avenida de CABA

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño expresó que este jueves 29 de enero, desde las 22, se hará un corte en la Av. Cantilo, a la altura de Udaondo. Permanecerá cerrada por nueve horas, según detallaron, por lo que reabrirá el viernes 30 desde las 7.

Cortes en la Lugones por las obras en la construcción de la nueva mano del puente Labruna. Video: AUSA.

Durante este plazo de tiempo, Autopistas Urbanas (AUSA) realizará nuevas obras para ampliar el Puente Labruna. Esto implicará desvíos y algunos problemas para transitar por la zona, en CABA.

El tránsito que vaya por Av. Cantilo será desviado por la salida a Av. Udaondo, con dirección a Ciudad Universitaria, para reingresar a la avenida a través del acceso posterior al Puente Labruna.

Actualmente, dicha salida está cerrada por el mismo proyecto. Sin embargo, durante las horas del cierre se reabrirá para ofrecer una nueva opción.

Obras sobre el Puente Cantilo, en CABA. Foto: AUSA

Según explicaron las autoridades, estos cortes son obligatorios, con el objetivo de llevar adelante “un mega operativo, que consistirá en montar 7 vigas sobre las pilas que se construyeron a los costados de la autopista”.

“Estas nuevas estructuras tienen de 32,50 metros de largo, por 90 cm de ancho y 1,5 metros de alto, con 45 toneladas de peso cada una y cruzarán Cantilo para formar parte del nuevo tramo del puente Labruna que permitirá sumar dos carriles de circulación adicional y una amplia pasarela peatonal”, detallaron.

Obras sobre el Puente Cantilo, en CABA. Foto: AUSA

El fin de esta obra es poder duplicar los carriles de dicha conexión vial, por lo que habrá dos carriles por cada sentido. Esto impactará directamente en el tránsito, ya que aliviará el tráfico.

CABA: más cortes en la zona

Justamente, el lunes 26 se dio el cierre de la salida de Lugones a Udaondo, por un periodo de tres semanas. La alternativa para los conductores es bajar antes en la salida a Av. Del Libertador en Av. General Paz o seguir a la próximo, en La Pampa.

Detalles del proyecto

AUSA lleva adelante la obra que duplicará los carriles del Puente Labruna. En el medio de ambos sentidos de circulación, se sumará un camino peatonal, de 4 metros de ancho, además de una bicisenda de 2,40m.

Puente Labruna. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El proyecto también contempla nuevas conexiones de autos para “posibilitar los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, vinculando de una manera más segura los distintos espacios que se emplazan en esa zona porteña”.

Los sitios mencionados son el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.