¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental que acredita la existencia de una discapacidad y permite acceder a una amplia gama de derechos, beneficios y servicios establecidos por la ley. En los últimos años, el proceso para solicitarlo se volvió más ágil gracias a la posibilidad de iniciar el trámite de manera digital, lo que simplifica los pasos y reduce tiempos de espera para las personas que lo necesitan.

Contar con este certificado facilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares, exenciones impositivas, programas de empleo y educación inclusiva, entre otros. Es por eso que resulta fundamental conocer cómo realizar el trámite correctamente y de forma sencilla.

Sin embargo, para poder acceder a un CUD hay que presentar una serie de documentos, solicitar turno a una Junta Evaluadora y luego esperar la confirmación de que el mismo ha sido otorgado.

¿Qué documentación necesitas para solicitar el CUD por primera vez?

Según una publicación realizada en el Instagram de ANDIS, el paso a paso que necesitas seguir para solicitar el CUD por primera vez es:

Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Reunir la siguiente documentación:

DNI (original y copia)

Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)

Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).

Para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez, tendrás que seguir y respetar los siguientes pasos:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Algunos de los beneficios que le brinda el CUD a las personas con discapacidad son:

Cobertura total de prestaciones de salud

Transporte público gratuito

Exenciones impositivas

Beneficios para la compra de vehículos

Asignaciones familiares

Derechos laborales

Facilidades para emprendimientos

Uso del Símbolo Internacional de Acceso

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Pixabay

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) especificó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole:

Intelectual.

Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico y/o digestivo/hepático, entre otros.

También el CUD reconoce lo siguiente: