ANSES, jubilados, pensionados. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siempre envía mensajes importantes para sus afiliados, en especial en cuestiones que pueden ser peligrosas para ellos. En este contexto, jubilados y pensionados fueron advertidos por posibles estafas vinculadas a pedidos de datos bancarios, que derivan en graves robos.

Por esto mismo, PAMI recordó una vez más que jamás pide a sus beneficiarios datos bancarios ni contraseñas por teléfono, mensajes o redes sociales.

Estafas a jubilados en nombre de PAMI por WhatsApp. Foto: Grok.

Actualmente, se atraviesa un auge de estafas, donde se utilizan medios como WhatsApp, redes sociales y hasta llamados para engañar a las personas de todas las edades. Por esto mismo, PAMI enfatizó en los cuidados para los adultos mayores, ante esos delitos.

Desde el organismo confirmaron que no realizan contactos para solicitar datos confidenciales ni iniciar trámites que no son pedidos por el afiliado.

Los métodos van cambiando, aunque muchas veces tienen que ver con estafas alrededor de supuestos programas sociales. Semanas atrás, fue noticia la aparición de vulnerados con la excusa de un plan llamado Mi Compu, que no es real.

Mi PAMI se sigue actualizando para sus usuarios. Foto: Unsplash.

Recomendaciones para no caer en la estafa virtual en nombre del PAMI

Las recomendaciones para no caer en manos de ciberdelincuentes son las siguientes:

Si se recibe un mensaje de WhatsApp de un supuesto agente del PAMI que no haya solicitado , esto ya es una señal de alerta. Lo óptimo sería que la persona verifique el sitio oficial de PAMI o sus canales de contacto para estar al tanto de la información que ofrecen y si está vinculada con el llamado.

No hay que ingresar a enlaces enviados por WhatsApp y tampoco por correo electrónico . Tampoco hay que descargar ningún archivo adjunto de origen desconocido. Todo esto puede contener programas maliciosos que pueden hacer que el celular se vea comprometido.

Siempre es aconsejable mantener el celular actualizado. Además, se recomienda extremar las medidas de seguridad, como por ejemplo, la autenticación de doble factor.

Ambulancia de PAMI. Foto: X Pami

Cómo denunciar cobros indebidos de PAMI

El organismo también recomendó utilizar los canales oficiales para dejar asentadas denuncias. Los afiliados pueden comunicarse al 138, la línea gratuita “PAMI Escucha y Responde”, donde se reciben reclamos y consultas. También es posible realizar gestiones a través del sitio web oficial del instituto.