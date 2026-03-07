Credenciales vigentes para PAMI este 2026. Foto: Copilot AI. Foto: Foto generada con IA

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió un recordatorio oficial sobre los diversos formatos de identificación válidos para la gestión de turnos, el retiro de medicamentos en farmacias y la realización de trámites administrativos. La correcta acreditación de identidad se mantiene como un requisito indispensable para la validación de datos y la agilidad en la atención.

Desde la obra social nacional aclararon que no rige un formato único de carácter obligatorio. En este sentido, los afiliados podrán presentar cualquiera de las opciones vigentes; digital, QR, ticket de autogestión o plástica tradicional, siempre que los datos se encuentren debidamente actualizados.

Ambulancia de PAMI. Foto: X Pami

Cuáles son las credenciales vigentes

Credencial digital : se encuentra disponible desde la aplicación PAMI. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial plástica: ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por PAMI. Sin embargo, aquellos afiliados que ya cuenten con ella podrán utilizarla con total validez.

PAMI Foto: Foto generada con IA

Credencial provisoria con QR : se puede descargar desde la página web oficial de PAMI. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse.

Credencial provisoria con ticket: se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de PAMI, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

Paso a paso: cómo descargar la credencial PAMI desde el celular

Para descargar la versión provisoria con código QR, el usuario debe ingresar a la web oficial de PAMI y completar algunos datos personales para validar la identidad:

Número de afiliación

Sexo registrado

DNI

Número de trámite del documento

Luego de cargar correctamente todos esos datos, el sistema habilita la descarga del archivo, que se puede imprimir o guardar en el celular para presentarlo de ser necesario.