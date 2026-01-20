PAMI. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintas credenciales para sus afiliados, por lo que sigue la duda acerca de cuáles son las que se mantienen vigentes durante 2026. Esto resulta vital para que los jubilados puedan atenderse y recibir sus medicamentos, por ejemplo.

Las credenciales del PAMI son un documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Para qué sirven las credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Asimismo, permiten validar turnos con especialistas, realizar trámites web y presenciales, obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento.

PAMI: ¿Cuáles son las credenciales vigentes hasta el final de 2025?

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Credencial digital : se encuentra disponible desde la aplicación PAMI. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial plástica : ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por PAMI. Sin embargo, aquellos afiliados que la ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

Credencial provisoria con QR : se puede descargar desde la página web oficial de PAMI. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse.

Credencial provisoria con ticket: se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de PAMI, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

Las credenciales que ya no están disponibles y deben ser reemplazadas

Dos credenciales dejaron ser válidas este año. Por este motivo, es importante que los afiliados la actualicen por alguna vigente:

Credencial provisoria sin QR : ya caducó, pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de PAMI.

Credencial anterior: también ya caducó, pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de PAMI.

La presencia de estos documentos es indispensable para acceder a los servicios y las prestaciones de PAMI, tanto en centros de salud como en farmacias, y se recomiendan por su facilidad y practicidad.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Sin embargo, en caso de que el afiliado no cuente con alguna credencial, puede presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) e igual acceder a la atención requerida.