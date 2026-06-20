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Controles activos en los trenes por los “colados”: de cuánto es la multa por no pagar el boleto con la SUBE

Trenes Argentinos desplegó patrullas de inspectores equipados con dispositivos electrónicos capaces de verificar en tiempo real si el pasajero validó su viaje al ingresar a la estación. Cómo funciona y qué valor tiene la sanción

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Trenes Argentinos impondrá multas a los "colados".
Trenes Argentinos impondrá multas a los "colados". Foto: NA
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Trenes Argentinos puso en marcha un sistema de fiscalización a bordo destinado a detectar a quienes viajan sin pagar el boleto o sin registrar correctamente el recorrido, por lo que los pasajeros deberán prestar especial atención a la validación de su viaje con la tarjeta SUBE.

La iniciativa forma parte de una estrategia para combatir a los famosos “colados” en la red ferroviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, aquellos que saltan un molinete en la estación o se las arreglan para ingresar a la formación sin realizar el pago correspondiente del pasaje.

Para ello, la empresa desplegó patrullas integradas por inspectores equipados con dispositivos electrónicos capaces de verificar en tiempo real si el pasajero validó su viaje al ingresar a la estación.

Trenes Argentinos impondrá multas a los "colados". Foto: NA

Estos controles ya se realizan dentro de las formaciones en movimiento y de manera sorpresiva: los agentes solicitan la tarjeta SUBE y la apoyan en lectores portátiles que muestran el historial reciente de validaciones efectuadas por el usuario.

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De cuánto es la multa por no pagar el boleto en los trenes de Buenos Aires

La multa por no validar el pago correspondiente del pasaje con la tarjeta SUBE es de 10 boletos mínimos. Es decir que, actualmente, el monto asciende a $3.500 por cada infracción detectada durante los controles.

Cabe señalar que los inspectores están habilitados para cobrar la infracción en el momento y el pago puede efectuarse mediante códigos QR, utilizando billeteras virtuales o aplicaciones bancarias, aunque también continúa vigente la modalidad en efectivo.

Cuánto cuesta la penalidad para los “colados” que saltan el molinete

La sanción económica vigente por saltar un molinete en una estación de tren también equivale al valor de 10 boletos mínimos. De acuerdo con los datos difundidos por la operadora ferroviaria, durante el primer mes de funcionamiento pleno del sistema se aplicaron cerca de 16.000 multas por distintas irregularidades relacionadas con la validación del pasaje.

Desde la empresa remarcan que los controles pueden realizarse en cualquier tramo del recorrido, por lo que resulta obligatorio conservar la tarjeta SUBE durante todo el viaje.

Trenes Argentinos impondrá multas a los "colados". Foto: NA

Las inspecciones no tienen horarios fijos y pueden desarrollarse en distintos momentos del día. La modalidad busca incrementar el efecto disuasorio y dificultar la evasión sistemática del pago del pasaje.

En qué líneas de trenes se controla activamente a los pasajeros

La línea con mayor despliegue es la Roca, donde funcionan 10 patrullas integradas por cinco agentes y un supervisor cada una. Los operativos alcanzan los servicios hacia La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza, Cañuelas y Bosques, tanto por vía Quilmes como por vía Temperley.

En la línea San Martín operan actualmente cinco cuadrillas que realizan controles aleatorios en los servicios que unen Retiro con Pilar y Cabred.

Por su parte, la línea Belgrano Sur cuenta con dos patrullas activas que supervisan los recorridos entre Sáenz y González Catán, Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano, además del tramo extendido hasta Lozano.

Por otro lado, Trenes Argentinos confirmó que el esquema continuará expandiéndose durante las próximas semanas. Los próximos objetivos son las líneas Mitre y Sarmiento, donde actualmente se trabaja en la conformación de las patrullas y en la logística necesaria para implementar los controles.

Según confirmó la empresa, todavía no existe una fecha oficial para el inicio de los operativos en ambos ramales, aunque el proceso de incorporación de personal y equipamiento ya se encuentra en marcha.

La intención es extender progresivamente este sistema a toda la red ferroviaria del AMBA para unificar los mecanismos de fiscalización y reforzar el cumplimiento de las normas de viaje en los trenes metropolitanos.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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