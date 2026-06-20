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Choque fatal en la Panamericana: murió una nena de dos años y su mamá está grave

El choque se produjo en el kilómetro 31, a la altura de General Pacheco, con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Accidente fatal en la autopista Panamericana.
Accidente fatal en la autopista Panamericana. Foto: NA
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Una nena de dos años murió luego de un choque fatal ocurrido en la autopista Panamericana, en el kilómetro 31, a la altura de General Pacheco, con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La niña viajaba con su madre de 27 años, que fue internada en el Hospital de Pacheco con lesiones de gravedad, y su padre de la misma edad, que sufrió heridas leves, cuando el vehículo, un Volkswagen Fox, habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo bruscamente en medio de la calzada y fue chocado por otro auto.

Choque fatal en Panamericana.
Choque fatal en Panamericana. Foto: NA

El impacto, que ocurrió poco antes del cruce con la Ruta 197, golpeó de lleno con la parte trasera del primer rodado y la menor se encontraba en el asiento de atrás, por lo que fue la más perjudicada.

Asimismo, al volante del Renault iba un hombre de 49 años que también fue derivado a un centro de salud por precaución; al tiempo que el padre de la víctima habría permanecido en estado de shock al haber sido informado sobre el deceso de la niña que ocurrió en el instante de la colisión.

Choque fatal en Panamericana.
Choque fatal en Panamericana. Foto: NA

En el momento, el tránsito quedó detenido por completo con desvíos hacia Colectora y la congestión alcanzó varios kilómetros, mientras se aguardaban las pericias correspondientes, ya que el auto familiar sufrió una gran abolladura y deformaciones.

PanamericanaAccidente de tránsitoMuerte
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