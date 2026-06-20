Habilitan el nuevo paso bajo nivel paso bajo nivel García Lorca: promete cambiar el embotellamiento de Caballito

Paso bajo nivel en Caballito, sobre la calle Federico García Lorca. Foto: X/@pberecia

Tras un año y medio de trabajos, este viernes quedó habilitado el paso bajo nivel de la calle García Lorca, en el barrio porteño de Caballito. La apertura implica también el cierre del cruce provisorio de Martín de Gainza, que vuelve a funcionar exclusivamente como paso peatonal. Se trata de un túnel tipo “sapito”, de un solo carril y sentido único, destinado únicamente al tránsito liviano.

Con esta inauguración, se avanza en la eliminación de una de las barreras del tren Sarmiento, un ramal que aún conserva alrededor de 20 pasos a nivel entre Liniers y Caballito. La traza ferroviaria arrastra desde hace décadas distintos proyectos de solución que nunca se concretaron plenamente, entre ellos el soterramiento, una obra que solo avanzó en un tramo entre Haedo y Liniers.

Paso bajo nivel de Caballito sobre la calle García Lorca. Foto: X/@AguanteCerebro

¿Cómo es el nuevo paso bajo nivel inaugurado?

El nuevo paso bajo nivel se extiende entre las calles Yerbal y Bogotá, con circulación de sur a norte. El carril tiene 3,5 metros de ancho y una altura máxima de 4,30 metros, mientras que la inversión informada asciende a 5 mil millones de pesos. Aunque la obra se habilita para vehículos, las pasarelas peatonales recién estarán operativas dentro de aproximadamente dos meses, por lo que los cruces a nivel continuarán de forma transitoria.

En paralelo, todavía restan trabajos complementarios en las llamadas calles de convivencia, tanto en el sector norte como en el sur, que permitirán el acceso de frentistas a viviendas y comercios. También se prevé una intervención de entre dos y tres meses en el entorno urbano, con mejoras en veredas, mobiliario, forestación y puesta en valor del espacio público.

La decisión de habilitar el tránsito vehicular antes de finalizar todos los trabajos responde a la necesidad de aliviar la circulación en la zona, donde el desvío actual genera importantes demoras y embotellamientos, especialmente por el tiempo en que las barreras permanecen bajas debido al paso frecuente de trenes.

El proyecto incorpora además medidas de seguridad como cámaras de monitoreo, iluminación LED de última generación y mejoras en el sistema hidráulico, que incluyeron la readecuación de desagües pluviales y la instalación de una estación de bombeo con grupo electrógeno para garantizar su funcionamiento ante lluvias intensas o cortes de energía.

Paso bajo nivel en Caballito, sobre la calle Federico García Lorca. Foto: X/@pberecia

Según datos oficiales, el paso bajo nivel de García Lorca es el primero construido sobre las vías del tren Sarmiento en ese sector y beneficiará a más de 55 mil vecinos. La obra busca reducir la congestión vehicular, disminuir la contaminación por monóxido de carbono y mejorar la seguridad vial al eliminar el cruce a nivel.

“Estamos habilitando la obra del paso bajo nivel de García Lorca, en el centro geográfico de la Ciudad”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al remarcar el impacto en la conectividad del barrio de Caballito.

El proyecto forma parte de un plan más amplio de movilidad urbana que impulsa la Ciudad desde hace años para eliminar barreras ferroviarias. Actualmente, hay 29 pasos bajo nivel en funcionamiento y continúan nuevas obras, como las de Villa Luro y Villa Urquiza, dentro del mismo esquema de infraestructura.