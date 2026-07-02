Suspendieron nuevamente las clases en Mendoza por frío extremo: qué medida se implementó y cómo seguirá el clima durante los próximos días

Suspendieron las clases en Mendoza por frío extremo. Foto: X/@eduardopocai

Debido a las alertas meteorológicas en la provincia de Mendoza por nevadas, fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero, y por recomendación de la Dirección de Defensa Civil ante la intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases del turno mañana este jueves 2 de julio. En el transcurso del día se evaluarán medidas para los demás turnos.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades de toda la provincia. En este caso, la actividad escolar se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Suspensión de clases en Mendoza este jueves 2 de julio por condiciones climáticas. Foto: prensa.

Frío extremo en Mendoza: cómo estará el tiempo durante los próximos días

Mendoza atraviesa una de las semanas más frías del invierno, con temperaturas bajo cero durante las mañanas y un progresivo ascenso de las máximas hacia el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico, este jueves 2 de julio la temperatura oscilará entre los -1°C y los 4°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico extendido, el viernes continuará el frío intenso, con una máxima de apenas 3°C y una mínima de -1°C. A partir del sábado comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas: se espera una máxima de 9°C, mientras que el domingo alcanzará los 10°C. Para el lunes, martes y miércoles las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas de 12°C, 14°C y 15°C, respectivamente, acompañadas por jornadas con nubosidad variable y presencia de sol.

Las heladas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día, especialmente entre el jueves y el domingo, cuando las mínimas permanecerán por debajo de los 0°C. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas durante toda la semana, por lo que se espera tiempo estable, aunque con ambiente muy frío.

Clima en Mendoza. Foto: SMN.

Pronóstico en Mendoza, día por día

Jueves 2: mínima -1°C, máxima 4°C. Mayormente nublado.

Viernes 3: mínima -1°C, máxima 3°C. Cielo parcialmente nublado.

Sábado 4: mínima -1°C, máxima 9°C. Mejoran las condiciones.

Domingo 5: mínima -1°C, máxima 10°C. Nubosidad variable.