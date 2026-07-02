Suspendieron nuevamente las clases en Mendoza por frío extremo: qué medida se implementó y cómo seguirá el clima durante los próximos días

Debido a las alertas meteorológicas en la provincia de Mendoza por nevadas, fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero, y por recomendación de la Dirección de Defensa Civil ante la intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases del turno mañana este jueves 2 de julio. En el transcurso del día se evaluarán medidas para los demás turnos.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades de toda la provincia. En este caso, la actividad escolar se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Frío extremo en Mendoza: cómo estará el tiempo durante los próximos días
Mendoza atraviesa una de las semanas más frías del invierno, con temperaturas bajo cero durante las mañanas y un progresivo ascenso de las máximas hacia el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico, este jueves 2 de julio la temperatura oscilará entre los -1°C y los 4°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.
Según el pronóstico extendido, el viernes continuará el frío intenso, con una máxima de apenas 3°C y una mínima de -1°C. A partir del sábado comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas: se espera una máxima de 9°C, mientras que el domingo alcanzará los 10°C. Para el lunes, martes y miércoles las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas de 12°C, 14°C y 15°C, respectivamente, acompañadas por jornadas con nubosidad variable y presencia de sol.
Las heladas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día, especialmente entre el jueves y el domingo, cuando las mínimas permanecerán por debajo de los 0°C. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas durante toda la semana, por lo que se espera tiempo estable, aunque con ambiente muy frío.
Pronóstico en Mendoza, día por día
Jueves 2: mínima -1°C, máxima 4°C. Mayormente nublado.
Viernes 3: mínima -1°C, máxima 3°C. Cielo parcialmente nublado.
Sábado 4: mínima -1°C, máxima 9°C. Mejoran las condiciones.
Domingo 5: mínima -1°C, máxima 10°C. Nubosidad variable.