Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Suspendieron nuevamente las clases en Mendoza por frío extremo: qué medida se implementó y cómo seguirá el clima durante los próximos días

Si bien la actividad escolar fue suspendida presencialmente, se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Cómo seguirá el clima en la provincia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Suspendieron las clases en Mendoza por frío extremo.
Suspendieron las clases en Mendoza por frío extremo. Foto: X/@eduardopocai
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Debido a las alertas meteorológicas en la provincia de Mendoza por nevadas, fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero, y por recomendación de la Dirección de Defensa Civil ante la intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases del turno mañana este jueves 2 de julio. En el transcurso del día se evaluarán medidas para los demás turnos.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades de toda la provincia. En este caso, la actividad escolar se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Suspensión de clases en Mendoza este jueves 2 de julio por condiciones climáticas. Foto: prensa.

Frío extremo en Mendoza: cómo estará el tiempo durante los próximos días

Mendoza atraviesa una de las semanas más frías del invierno, con temperaturas bajo cero durante las mañanas y un progresivo ascenso de las máximas hacia el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico, este jueves 2 de julio la temperatura oscilará entre los -1°C y los 4°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico extendido, el viernes continuará el frío intenso, con una máxima de apenas 3°C y una mínima de -1°C. A partir del sábado comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas: se espera una máxima de 9°C, mientras que el domingo alcanzará los 10°C. Para el lunes, martes y miércoles las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas de 12°C, 14°C y 15°C, respectivamente, acompañadas por jornadas con nubosidad variable y presencia de sol.

Contenido Recomendado

Femicidio de Margarita Gutiérrez:dictaron la prisión preventiva para el hijo de la ex concejala de Mendoza

Femicidio de Margarita Gutiérrez: dictaron la prisión preventiva para el hijo de la ex concejala de Mendoza

Se suspendieron las clases en Mendoza por la intensa caída de nieve:qué pasará con el regreso a las aulas

Se suspendieron las clases en Mendoza por la intensa caída de nieve: qué pasará con el regreso a las aulas

Las heladas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día, especialmente entre el jueves y el domingo, cuando las mínimas permanecerán por debajo de los 0°C. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas durante toda la semana, por lo que se espera tiempo estable, aunque con ambiente muy frío.

Clima en Mendoza. Foto: SMN.

Pronóstico en Mendoza, día por día

Jueves 2: mínima -1°C, máxima 4°C. Mayormente nublado.

Viernes 3: mínima -1°C, máxima 3°C. Cielo parcialmente nublado.

Sábado 4: mínima -1°C, máxima 9°C. Mejoran las condiciones.

Domingo 5: mínima -1°C, máxima 10°C. Nubosidad variable.

MendozaEscuelaTemporal de nieveClima
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una obra récord en la Argentina:así es el nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé con una extensión de 1.324 metros

    Una obra récord en la Argentina: así es el nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé con una extensión de 1.324 metros

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 2 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 2 de julio de 2026

  3. Con asientos de primera y aire acondicionado:qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

  4. Línea Sarmiento:confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

    Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 29 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 29 de junio de 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Presupuesto 2027: qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Quién es Pedro Di Nezio, el científico que eligió Javier Milei para conducir el Servicio Meteorológico Nacional

Javier Milei canceló su viaje Estados Unidos:iba a participar de los festejos por el Día de la Independencia

Economía

Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES:cómo consultar la fecha y el medio de cobro

Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES: cómo consultar la fecha y el medio de cobro

Industria argentina en alerta:ahora, por el gas

YPF analiza desarrollar megacentros de datos con el gas excedente de Vaca Muerta

Consumo en la Ciudad de Buenos Aires:severa caída en venta de electrodomésticos y mayoristas

Internacionales

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela:“Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela: “Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Donald Trump despidió a Victor Willis, cantante de Village People:“Lo recordaremos cada vez que suene YMCA”

Video impresionante:activistas escalaron el Empire State sin arnés, desplegaron una bandera pacifista y fueron detenidos

La mejor ciudad del mundo para jubilarse:de cuál se trata y por qué superó a Viena y París