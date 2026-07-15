Así funcionará el subte este miércoles 15 de julio por el partido Argentina vs. Inglaterra. Foto: Wikipedia

Este miércoles 15 de julio la Selección argentina juega la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, un partido con mucha carga emotiva que excede lo futbolístico y que hace que nadie quiera perdérselo. Por esa razón, el país entero se paraliza.

A causa de la emoción que genera el encuentro, muchas personas hacen cálculos para llegar a casa a tiempo para mirar el partido y si bien fuentes ligadas a los diferentes medios de transporte confirmaron que, a priori, se mantienen servicios y horarios habituales, también admitieron que podrían registrarse cambios en las frecuencias un rato antes del partido y a partir de las 16, cuando comience la semifinal.

Policía de la Ciudad. Foto: Policía de la Ciudad.

Cómo funciona el subte este miércoles 15 de julio de 2026

El subte prevé un servicio normal antes y durante el encuentro, aunque una vez finalizado podría haber modificaciones, sobre todo en los recorridos, si así lo exigen los diferentes operativos de seguridad que están desplegados en la Ciudad.

Colectivos: menos frecuencia durante el partido

Las líneas de colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense funcionarán con su cronograma habitual hasta el inicio del partido. Luego, se aplicará una reducción en la frecuencia para acompañar la posibilidad de que los choferes puedan ver el encuentro.

Marcelo Pasciuto, director de DOTA, una de las principales empresas del sector, explicó que “en el momento del partido se van a abrir las frecuencias”. La decisión busca contemplar la situación de los trabajadores afectados al servicio, aunque desde las compañías remarcaron que el funcionamiento posterior dependerá del contexto en las calles.

En ese sentido, Pasciuto señaló que el principal desafío podría aparecer si hay celebraciones masivas tras el partido: “En cada municipio se corta la avenida principal y no se puede circular y eso demora mucho el tráfico”.

El empresario, que además preside la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), destacó que habrá colectivos circulando, aunque reconoció que los posibles cortes pueden afectar la circulación. “Colectivos va a haber, pero dependemos mucho de los cortes y ojalá que haya cortes porque si hay cortes hay festejos”.

¿Qué pasará con los colectivos después de las 16?

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), indicó que el servicio mantendrá el esquema habitual durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Según explicó, hasta las 16 los colectivos circularán con normalidad. A partir de ese momento, comenzará a implementarse una frecuencia equivalente a la de los sábados.

El objetivo de la medida es sostener la conectividad en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque con unamenor cantidad de unidadesdurante el horario de mayor atención al partido.