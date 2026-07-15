Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Qué pasa si Argentina empata o pierde con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Para las semifinales, la FIFA indica que si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos la serie no se define de inmediato. ¿Hay penales o tiempo extra?

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué pasa si Argentina empata o pierde con Inglaterra.
Qué pasa si Argentina empata o pierde con Inglaterra. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium por la semifinal del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA señalan que si el partido termina en empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

Qué pasa si Argentina le gana a Inglaterra

En caso de ganar, Argentina jugará la final de la Copa del Mundo contra España -que le ganó a Francia en la otra semifinal- el domingo 16 de julio a las 16:00hs en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium..

Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan: cómo se define el partido

Según las reglas de la FIFA, tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Este alargue se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

Contenido Recomendado

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026:seguí el partido en vivo

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026: seguí el partido en vivo

Un diario inglés calentó la semifinal con Argentina y reveló los “10 trucos sucios” del Dibu Martínez

Un diario inglés calentó la semifinal con Argentina y reveló los “10 trucos sucios” del Dibu Martínez

Qué pasa si Argentina pierde con Inglaterra

El perdedor del duelo entre Argentina e Inglaterra deberá jugar el partido por el tercer puesto, el cual se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Semifinales Mundial 2026: el cuadro con todos los resultados

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 45 eliminados hasta ahora son:

  • Francia (semifinales-jugará el 3° puesto)
  • Suiza (cuartos de final)
  • Noruega (cuartos de final)
  • Bélgica (cuartos de final)
  • Marruecos (cuartos de final)
  • Canadá (octavos de final)
  • Paraguay (octavos de final)
  • Brasil (octavos de final)
  • México (octavos de final)
  • Portugal (octavos de final)
  • Estados Unidos (octavos de final)
  • Egipto (octavos de final)
  • Colomba (octavos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • República Democrática del Congo (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Corea del Sur (Fase de Grupos)
  • República Checa (Fase de Grupos)
  • Qatar (Fase de Grupos)
  • Escocia (Fase de Grupos)
  • Haití (Fase de Grupos)
  • Turquía (Fase de Grupos)
  • Curazao (Fase de Grupos)
  • Túnez (Fase de Grupos)
  • Irán (Fase de Grupos)
  • Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  • Uruguay (Fase de Grupos)
  • Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  • Irak (Fase de Grupos)
  • Jordania (Fase de Grupos)
  • Uzbekistán (Fase de Grupos)
  • Panamá (Fase de Grupos)
Selección InglaterraSelección ArgentinaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Argentina vs Inglaterra:la inteligencia artificial reveló quién ganará la semifinal del Mundial 2026

    Argentina vs Inglaterra: la inteligencia artificial reveló quién ganará la semifinal del Mundial 2026

  2. Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026:Messi, Scaloni y el recuerdo de Maradona

    Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: Messi, Scaloni y el recuerdo de Maradona

  3. La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

    La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

  4. Maradona, Harry Kane y un consejo inolvidable que vuelve a hacerse viral antes del partido Argentina - Inglaterra:el video

    Maradona, Harry Kane y un consejo inolvidable que vuelve a hacerse viral antes del partido Argentina - Inglaterra: el video

  5. Messi, el jugador que menos corrió en el Mundial 2026:el dato que ilusiona a la Argentina antes de la semifinal con Inglaterra

    Messi, el jugador que menos corrió en el Mundial 2026: el dato que ilusiona a la Argentina antes de la semifinal con Inglaterra
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Fin del misterio:el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”

300 efectivos de la Policía Federal y vallados:el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

Economía

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Cajeros de supermercado: cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Crisis industrial:cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Salarios de la Policía de la Ciudad:cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

Internacionales

“Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

“Matamos a Trump”: el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

¿Qué pasará con los USD 15.000 millones de “El Mayo” Zambada?:así funciona el decomiso de bienes del narcotráfico en Estados Unidos

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga

China avanza con su nuevo coloso naval:cómo es el buque de asalto que podría operar drones gigantes y aviones de combate