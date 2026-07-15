Qué pasa si Argentina empata o pierde con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Qué pasa si Argentina empata o pierde con Inglaterra. Foto: REUTERS

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium por la semifinal del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA señalan que si el partido termina en empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

Qué pasa si Argentina le gana a Inglaterra

En caso de ganar, Argentina jugará la final de la Copa del Mundo contra España -que le ganó a Francia en la otra semifinal- el domingo 16 de julio a las 16:00hs en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium..

Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan: cómo se define el partido

Según las reglas de la FIFA, tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Este alargue se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

Qué pasa si Argentina pierde con Inglaterra

El perdedor del duelo entre Argentina e Inglaterra deberá jugar el partido por el tercer puesto, el cual se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Semifinales Mundial 2026: el cuadro con todos los resultados

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 45 eliminados hasta ahora son: