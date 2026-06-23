Innovación en las Fuerzas Armadas: el Ejército Argentino en busca de camiones 6x6 para los nuevos radares tácticos RMF-200V de INVAP

Camiones pesados 6x6. Foto: X/@tobias_perez11

El Ejército Argentino dio un nuevo paso en el proceso de modernización de sus capacidades de vigilancia aérea al avanzar con una licitación pública para la compra de camiones pesados 6x6 destinados a operar junto a los futuros radares tácticos RMF-200V desarrollados por la empresa estatal INVAP. La medida se enmarca en el plan de fortalecimiento del control del espacio aéreo y la incorporación de sistemas de última generación.

La iniciativa, formalizada a través de la Licitación Pública N.º 0371/2026 de la Dirección General de Material del Ejército, contempla la adquisición de vehículos todo terreno especialmente configurados para transportar y desplegar estos nuevos sistemas de detección. Según el Ministerio de Defensa, los primeros radares RMF-200V serán entregados en 2027, lo que exige avanzar en paralelo con la logística de movilidad.

Camiones 6x6 para operaciones de alta exigencia

El pliego técnico establece que los camiones deberán contar con tracción 6x6 o 6x4 de fábrica, diseñados para operaciones severas y desplazamiento fuera de ruta. Entre los requisitos principales se incluyen una capacidad mínima de carga de 15 toneladas, un peso bruto total de al menos 26 toneladas y una autonomía de 500 kilómetros.

Camiones pesados 6x6 que busca el Ejército Argentino. Foto: X/@Ulis3s679

Además, los vehículos deberán alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h y contar con capacidad de vadeo de hasta 900 milímetros, lo que garantiza su operatividad en distintos escenarios geográficos del país.

En materia de equipamiento, se exige cabina doble con espacio para cuatro tripulantes, suspensión reforzada en los tres ejes, dirección asistida, frenos ABS con modo desconectable para uso todoterreno y sistema eléctrico de 24 voltios. También deberán incorporar iluminación militar estándar NATO, aire acondicionado y calefacción para asegurar condiciones óptimas de operación.

Radar RMF-200V: tecnología de vigilancia avanzada

Los nuevos vehículos estarán destinados a transportar los radares tácticos RMF-200V, sistemas 3D de corto alcance desarrollados por INVAP que incorporan tecnología AESA (Active Electronically Scanned Array) y operan en banda X.

Estos radares tienen capacidad para detectar aeronaves de gran porte a casi 190 kilómetros, cazas a unos 67 kilómetros y drones a distancias cercanas a los 40 kilómetros. Además, pueden rastrear hasta 600 objetivos de forma simultánea, con cobertura de 360 grados y elevación superior a los 70 grados.

Incorporación de radares para el Ejército Argentino. Foto: X/@tobias_perez11

Su diseño compacto permite un despliegue rápido, estimado en apenas 15 minutos, lo que los convierte en herramientas clave para operaciones móviles de vigilancia y control del espacio aéreo.

Modernización y reemplazo tecnológico

La incorporación de estos camiones forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema de defensa aérea argentino. Su función será asegurar la movilidad táctica de los radares y permitir su despliegue flexible en distintos puntos del territorio.

A su vez, estos nuevos sistemas reemplazarán progresivamente a los antiguos radares ALERT Mk II, desarrollados en la década de 1970, cuya tecnología presenta limitaciones operativas y logísticas frente a las exigencias actuales.

Con esta licitación, el Ejército Argentino busca consolidar una red de vigilancia más moderna, móvil y eficiente, integrada con tecnología nacional desarrollada por INVAP y adaptada a los desafíos contemporáneos del control del espacio aéreo.