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La pista de atletismo de Parque Chacabuco se prepara para una histórica renovación: cómo será la obra y cuánto durará

La Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires impulsa una profunda intervención sobre los 4.957 metros cuadrados que conforman el circuito, con el objetivo de resolver problemas estructurales que afectan su funcionamiento desde hace años.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La pista de atletismo de Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires.
La pista de atletismo de Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Facebook Pista de Atletismo Parque Chacabuco
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La pista de atletismo del Parque Chacabuco es un caso único en Buenos Aires. Se trata de la única pista de características profesionales emplazada en un espacio público y abierta de manera gratuita para toda la comunidad. Cada día, entre las 06:00 y 23:00 horas, recibe a atletas federados, corredores amateurs, grupos de entrenamiento, estudiantes de educación física y vecinos que simplemente la utilizan para caminar o ejercitarse.

Pero precisamente esa intensa actividad cotidiana aceleró el desgaste de una infraestructura que, en los próximos meses, deberá cerrar para someterse a una restauración integral. La Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Deportes porteña impulsa una profunda intervención sobre los 4.957 metros cuadrados que conforman el circuito, con el objetivo de resolver problemas estructurales que afectan su funcionamiento desde hace años.

Una pista emblemática con problemas que se repiten

Entre los usuarios habituales existe un diagnóstico compartido. El principal inconveniente se concentra en la curva más cercana al Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens, donde se formaron pozos y deformaciones que favorecen la acumulación de agua cada vez que llueve.

Según los estudios técnicos incluidos en la licitación, las fallas estarían vinculadas tanto al sistema de drenaje como a deficiencias constructivas de la carpeta original. El resultado fue un deterioro progresivo de la superficie sintética, con roturas que fueron apareciendo en distintos sectores del trazado.

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La Secretaría de Deportes impulsa una profunda intervención sobre los 4.957 metros cuadrados del circuito. Foto: X @diegosantilli

La pista tuvo una importante transformación en 2017, cuando se reemplazó el antiguo circuito de tierra por una superficie sintética azul diseñada bajo estándares profesionales. Posteriormente adoptó el actual color terracota y, en 2022, fue objeto de una restauración destinada a corregir los hundimientos y las roturas. Sin embargo, aquella intervención no logró solucionar definitivamente el problema.

El plan para terminar con los anegamientos

La nueva obra tendrá un plazo estimado total de 180 días y estará dividida en dos grandes etapas. La primera, de aproximadamente 100 días, estará enfocada exclusivamente en resolver las deficiencias hidráulicas que afectan a la pista.

El proyecto contempla la limpieza y desobstrucción profunda de las canaletas existentes, la construcción de nuevos desagües perimetrales y la ejecución de una conexión formal a la red pública de la Ciudad mediante cañerías de al menos 400 milímetros de diámetro.

Una vez completado el nuevo sistema pluvial, comenzará la reconstrucción de la base de la pista. Para ello se retirará la carpeta sintética actual y se reemplazará por una nueva estructura compuesta por capas sucesivas de tosca y suelo-cal de 30 centímetros de espesor. Sobre esa base se colocará una carpeta de concreto asfáltico en caliente que servirá de soporte para el revestimiento definitivo.

Un nuevo solado con estándares internacionales

La segunda etapa de la obra demandará unos 80 días y estará dedicada a la instalación de la nueva superficie deportiva. La licitación exige la colocación de un sistema sintético de tres capas denominado “Sistema Sándwich” (tipo Conipur SW) de 14 milímetros de espesor. Este revestimiento estará integrado por una base elástica de caucho reciclado (SBR), una capa intermedia impermeable de poliuretano macizo y una terminación superior de caucho virgen (EPDM) con acabado granular color terracota.

La nueva obra tendrá un plazo estimado total de 180 días y estará dividida en dos grandes etapas. Foto: X @diegosantilli

La elección de este material responde a los requisitos establecidos por World Athletics, la máxima entidad internacional del atletismo. Gracias a estas especificaciones técnicas, la pista podrá ser homologada para la realización de competencias y pruebas de nivel federado.

Los trabajos concluirán con la demarcación reglamentaria de los ocho carriles y puesta en valor de las áreas destinadas a disciplinas de campo, como salto en largo y lanzamiento de jabalina. Además, el contrato prevé una garantía de doce meses una vez finalizadas las tareas.

Los reclamos pendientes: baños y desfibrilador

El llamado a licitación no incluye la construcción de baños, una demanda que corredores y entrenadores vienen planteando desde hace años. En 2022, luego de una campaña de recolección de firmas, se llegó a anunciar la construcción de sanitarios junto a la garita de seguridad, pero finalmente la obra nunca se concretó. Actualmente, los baños más cercanos se encuentran en el polideportivo ubicado debajo de la Autopista 25 de Mayo, a unos 250 metros de la pista.

El llamado a licitación no incluye la construcción de baños, una demanda de corredores y entrenadores. Foto: X @diegosantilli

La misma situación ocurre con el Desfibrilador Externo Automático (DEA), otro equipamiento reclamado por usuarios y especialistas debido a la gran cantidad de personas que realizan actividad física en el lugar. El dispositivo existe dentro del polideportivo, aunque no está disponible junto al circuito. Desde las autoridades suelen señalar que los antecedentes de intrusiones y robos durante la noche dificultan su instalación permanente en la pista.

Sin embargo, hay una posibilidad de que el parque incorpore nuevos servicios en el futuro. Parque Chacabuco forma parte de los espacios incluidos en el programa de concesiones para la construcción de locales gastronómicos en parques y plazas porteñas. Esos proyectos sí contemplan la incorporación de sanitarios, por lo que podrían aportar una solución a una demanda de larga data.

Mientras tanto, la comunidad deportiva aguarda la definición del proceso licitatorio. Se espera que en las próximas semanas se conozca la empresa adjudicataria y, con ello, la fecha de inicio de una obra que busca garantizar el futuro de uno de los espacios deportivos públicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Parque ChacabucoCiudad de Buenos AiresAtletismo
Cristian Daniel Avila
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