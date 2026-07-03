Jubilado desaparecido en Moreno: ofrecen una importante recompensa para quien aporte datos

José Encina González tiene 79 años y fue visto por última vez el 17 diciembre de 2025. Foto: Programa Nacional de Recompensas

Se cumplen siete meses del caso del jubilado desaparecido en Moreno. José Encina González (79) fue visto por última vez a mediados de diciembre y, desde entonces, su paradero es un completo misterio. En las últimas horas, bajo la resolución 607/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que ofrecerá una recompensa de $5 millones de pesos para aquellas personas que puedan aportar datos relevantes a la investigación y a la búsqueda del hombre.

Para ello, difundieron nuevamente las características físicas del jubilado con el objetivo de que más ciudadanos de distintos puntos de la Argentina puedan reconocerlo:

Pelo lacio y corto de color blanco

Ojos marrones y tez trigueña

Contextura delgada

Altura de 1,70 cm y un peso de entre 70 y 80 kg

Además, desde el organismo, indicaron que el hombre posee una cicatriz en la rodilla y que camina con dificultad. También informaron que habla guaraní.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos relevantes. Foto: Programa Nacional de Recompensas

Qué pasó con el jubilado desaparecido en Moreno

Encina, de nacionalidad paraguaya, salió de su domicilio ubicado en la calle Bécquer, en el partido bonaerense de Moreno, el 17 de diciembre de 2025. Testigos indicaron a las autoridades judiciales que lo vieron pasar por un kiosco a pocas cuadras de su vivienda. El jubilado llevaba un buzo y gorro de color gris y un pantalón negro.

Al no tener noticias de él por varias horas, su familia decidió hacer la denuncia en la Policía de Moreno para que comenzaran con la búsqueda.

Sin embargo, a casi siete meses de la desaparición de José, y habiendo realizado diferentes operativos y rastrillajes en la zona con efectivos de la Comisaría de Moreno Seccional Cuarta, la Justicia consideró pertinente activar la búsqueda con la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad que está dirigida a personas que no hayan cometido hechos delictivos y que además compartan detalles que permitan esclarecer lo sucedido con José Encina.

La causa está caratula como "averiguación de paradero". Foto: Programa Nacional de Recompensas

Para aportar datos, los ciudadanos pueden llamar de manera anónima a la línea gratuita 134.

La causa judicial

El caso está a cargo de la fiscal María Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº8 del Departamento Judicial Moreno y de General Rodríguez.

La principal hipótesis de la funcionaria es que el jubilado podría haber sido víctima de algún tipo de hecho delictivo aunque, por el momento, todo sigue siendo de materia de investigación.

Interviene, además, en la causa, caratulada como “averiguación de paradero”, la jueza Celina Ardohaín del Juzgado de Garantías N°3.