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Una ciudad dentro de otra ciudad: cómo es Madero Harbour, el lujoso proyecto de 750 millones de dólares en Puerto Madero

La iniciativa comenzó hace más de diez años y ya transformó parte del paisaje del barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el inicio del proyecto, GNV Group completó seis edificios y tiene tres más en construcción, además de un futuro centro comercial.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Puerto Madero continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo urbano.
Puerto Madero continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo urbano. Foto: GNV Group
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Puerto Madero continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La desarrolladora GNV Group anunció que invertirá otros u$s450 millones para finalizar Distrito Madero Harbour, el megaproyecto ubicado en el Dique 1 que ya demandó desembolsos por u$s300 millones. Cuando esté concluido, la inversión total alcanzará los u$s750 millones.

El emprendimiento ocupa un predio de 80.000 metros cuadrados y prevé la construcción de 500.000 m². Hasta el momento se edificaron alrededor de 200.000 m², mientras que otros 300.000 m² continúan en distintas etapas de planificación y desarrollo. La iniciativa comenzó hace más de diez años y ya transformó parte del paisaje del barrio más joven de la Ciudad.

Un desarrollo urbano que sigue expandiéndose en Puerto Madero

Desde el inicio del proyecto, GNV Group completó seis edificios y actualmente tiene tres más en construcción. A eso se suman espacios comerciales, oficinas y cocheras que forman parte de una propuesta pensada para combinar viviendas, servicios y áreas de esparcimiento en un mismo distrito.

GNV Group completó seis edificios y actualmente tiene tres más en construcción en Madero Harbour. Foto: GNV Group

La empresa también impulsa una estrategia de largo plazo: además de comercializar unidades residenciales, conserva parte de los locales, oficinas y cocheras para destinarlos al alquiler y generar ingresos recurrentes.

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Harbour Tower, uno de los íconos del nuevo skyline porteño

Entre las obras más destacadas se encuentra Harbour Tower, diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Ott. Con 53 pisos, 194 metros de altura y 217 departamentos, se convirtió en la segunda torre más alta de la Argentina.

La construcción requirió una inversión cercana a los u$s150 millones y demandó dos años de trabajo solo para la instalación de su fachada vidriada, compuesta por más de 21.000 m² de carpinterías. El interés de los compradores fue elevado: a mediados del año pasado, el 94% de las unidades ya estaba vendido. Los departamentos disponibles partían de u$s540.000 y las propiedades más amplias alcanzaban los u$s2,4 millones.

Harbour Tower, diseñada por Carlos Ott, tiene 53 pisos, 194 metros de altura y 217 departamentos. Foto: GNV Group

Dentro del edificio sobresale un penthouse puesto recientemente a la venta por u$s21 millones. La propiedad cuenta con 674 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, más 149 m² destinados a cocheras y áreas de servicio. Incluye piscina climatizada privada, gimnasio, sauna, cava de vinos, espacios de entretenimiento y vistas panorámicas al Río de la Plata.

Osten Tower II: la nueva apuesta residencial

Otro de los proyectos centrales del distrito es Osten Tower II, una torre de 33 pisos cuya construcción comenzó este año. Tendrá más de 200 departamentos con superficies que irán de 40 a 310 m² y precios desde u$s197.000.

Osten Tower II tendrá 33 pisos y más de 200 departamentos con superficies que irán de 40 a 310 m². Foto: GNV Group

Antes del inicio de la obra, cerca del 45% de las unidades ya había sido comercializado. La entrega está prevista para diciembre de 2028 y el proyecto incluirá un penthouse de casi 1.000 m² con piscina y parrilla privada. Según la desarrolladora, la mayoría de los compradores son argentinos, aunque también crece el interés de inversores extranjeros.

El futuro centro comercial y los próximos desafíos

Además de las torres residenciales, GNV desarrolla The Shops, el futuro centro comercial de Madero Harbour, que se sumará a los más de 10.000 m² de superficie comercial ya operativos dentro del complejo.

Además de las torres, GNV desarrolla The Shops, el futuro centro comercial de Madero Harbour. Foto: GNV Group

Con 200.000 m² construidos y otros 300.000 m² pendientes, Madero Harbour aún tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, el avance de las obras ya refleja la magnitud de un proyecto que busca redefinir la vida urbana en Puerto Madero y posicionarse entre los desarrollos inmobiliarios más importantes de la historia reciente de la Argentina.

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Cristian Daniel Avila
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