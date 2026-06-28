Vuelve el clásico imperdible de las vacaciones de invierno: cuándo será la Feria del Libro Infantil y Juvenil con entrada gratis

Feria del Libro. Foto: NA

Las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires vuelven a tener uno de sus clásicos más esperados: la 34.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, una propuesta cultural pensada para que chicos, adolescentes y familias se acerquen al mundo de los libros de una manera atractiva, lúdica y accesible. El evento será libre y gratuito y se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires, en Recoleta.

Esta nueva edición reunirá a editoriales, librerías, autores, ilustradores y mediadores de lectura en una agenda que combina lectura, juego, ciencia, arte y espectáculos. La feria volverá a consolidarse como una de las salidas culturales más convocantes del receso invernal.

Feria del Libro. Foto: NA

Cuándo es la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026

La apertura oficial se realizará el viernes 17 de julio a las 17, con un discurso a cargo de la escritora e ilustradora Isol, autora de 25 libros traducidos a 17 idiomas. Además, entre el 13 y el 17 de julio, antes del inicio del receso invernal, la feria abrirá sus puertas exclusivamente para visitas escolares, que deberán inscribirse previamente.

Luego, la feria podrá visitarse desde el sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta. La inauguración oficial será el viernes 17, a las 17 h. Y luego estará abierta, con entrada libre y gratuita, desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto de 14 a 20 h.

Uno de los puntos más atractivos de esta edición es que no habrá que pagar entrada, algo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan planes familiares accesibles durante las vacaciones.

Feria del Libro Infantil y Juvenil. Foto: prensa.

Qué se puede hacer en la feria además de recorrer libros

Además de la propuesta literaria, la programación incluirá talleres interactivos, narraciones, espectáculos de clown, música en vivo, obras de teatro y múltiples actividades artísticas pensadas para estimular la creatividad y el juego. A lo largo del recorrido, también habrá dos plazas culturales con espectáculos y propuestas para disfrutar en familia.

También formarán parte de la edición más de 70 expositores, entre editoriales, librerías, instituciones y distribuidoras, lo que asegura una oferta amplia para descubrir novedades, clásicos, álbumes ilustrados, novelas juveniles y propuestas para primeros lectores.

Feria del Libro. Foto: NA.

Por qué esta feria puede convertirse en uno de los mejores planes de vacaciones de invierno

La Feria del Libro Infantil y Juvenil tiene una ventaja clara frente a otros planes de invierno: combina salida cultural, entretenimiento y formación en un mismo lugar. No solo ofrece una oportunidad para comprar libros o conocer autores, sino también para que los chicos participen de actividades que despiertan la imaginación y el interés por la lectura.

Un plan gratuito para disfrutar con chicos y adolescentes

Con entrada gratis, una programación variada y una ubicación accesible, la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026 aparece como una de las propuestas más completas de las vacaciones de invierno en Buenos Aires. Libros, talleres, narraciones, ciencia, ilustración y espectáculos conviven en un evento pensado para que la lectura deje de ser una obligación y se transforme en una experiencia cercana, entretenida y memorable.

Feria del Libro. Foto: NA.

Para las familias que buscan una salida distinta, educativa y al mismo tiempo divertida, esta feria vuelve a ubicarse entre las opciones más recomendables del invierno porteño. Y para quienes aman los libros, puede ser también la excusa perfecta para descubrir nuevas historias, autores y mundos por explorar.

Cómo llegar a la feria

El Centro de Convenciones Buenos Aires está ubicado en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, en el barrio de Recoleta, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y frente al Parque Thays.

Podés llegar de varias maneras: