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“Sarmiento, el Maestro”: el corto sobre los últimos días de Sarmiento

En el Día del Maestro,se estrenó una docuficción realizada con inteligencia artificial que revive los últimos días del “Padre del aula” con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, en un emotivo recorrido por la vida y el legado del gran impulsor de la educación argentina.

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Documental sobre Sarmiento
Documental sobre Sarmiento Foto: Captura video
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En el marco del Día del Maestro, se presentó “Sarmiento, el Maestro”, una nueva producción audiovisual que reconstruye los últimos años de vida de Domingo Faustino Sarmiento desde una mirada íntima y humana. La obra combina interpretación actoral, rigor histórico e inteligencia artificial para acercar la figura del prócer a las nuevas generaciones.

Con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, el cortometraje propone un recorrido emotivo por los recuerdos, las obsesiones y los legados de uno de los personajes más influyentes de la historia argentina.

Un homenaje a Sarmiento en el Día del Maestro

La nueva docuficción, desarrollada por el equipo de Infobae, propone una reconstrucción de los últimos días de Sarmiento en Asunción del Paraguay, apelando a nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia visual inmersiva sin perder el rigor histórico.

Lejos de mostrar únicamente al estadista, escritor y presidente que aparece en los manuales escolares, la historia apuesta por un enfoque más cercano. El relato presenta a un Sarmiento de 77 años, instalado en Asunción del Paraguay, donde pasó sus últimos días junto a su hija Ana Faustina.

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A través de conversaciones, recuerdos y reflexiones, el cortometraje permite conocer aspectos menos difundidos de su personalidad, sus preocupaciones cotidianas y, sobre todo, su inquebrantable compromiso con la educación.

Juan Leyrado y Carla Peterson dan vida a una historia conmovedora

Uno de los atractivos de la producción es la participación de reconocidos actores argentinos.

Documental sobre Sarmiento Foto: captura video

Juan Leyrado presta su voz a Sarmiento, mientras que Carla Peterson interpreta a Ana Faustina, la hija que acompaña al prócer en sus momentos finales. La dinámica entre ambos personajes funciona como el eje narrativo de la obra y permite reconstruir distintos episodios de la vida del educador sanjuanino.

La actuación vocal adquiere un papel central en el proyecto. Según se explicó, la interpretación de los actores fue grabada previamente y luego se desarrolló toda la construcción visual alrededor de esas voces, preservando las emociones, silencios y matices de cada personaje.

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