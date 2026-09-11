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Cambio de tiempo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este viernes 11 de septiembre y cuánto bajará la temperatura

El pronóstico anticipa chaparrones, lloviznas y un marcado descenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires. Cuándo comienza la inestabilidad y cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias en Buenos Aires
Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters
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La estabilidad meteorológica tiene las horas contadas en la Ciudad de Buenos Aires. Después de varias jornadas con abundante nubosidad, el pronóstico anticipa la llegada de precipitaciones y un descenso considerable de la temperatura que se sentirá especialmente durante el sábado.

La modificación más importante se produciría entre la noche del viernes 11 de septiembre y la madrugada del sábado. Si bien no se espera un temporal generalizado, la combinación de chaparrones, viento del sudeste y aire frío podría cambiar por completo las condiciones en pocas horas.

Los datos difundidos para la Capital Federal indican que la probabilidad de precipitaciones durante la noche del viernes se ubica entre el 10% y el 40%. La inestabilidad continuaría durante el sábado, aunque con lluvias débiles y períodos de llovizna.

A qué hora comenzarían las lluvias en Buenos Aires

Durante la mañana y buena parte de la tarde del viernes prevalecerá el cielo cubierto, pero sin precipitaciones importantes. El cambio se espera hacia las últimas horas del día, cuando podrían desarrollarse chaparrones aislados sobre diferentes sectores de la Ciudad y el conurbano.

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Esto significa que quienes tengan actividades previstas para la noche deberían considerar la posibilidad de lluvia, especialmente al momento del regreso. Como las precipitaciones serían intermitentes, podrían presentarse de manera desigual: algunos barrios podrían registrar chaparrones mientras que en otros apenas caerían algunas gotas.

Pronóstico extendido Foto: Canal26.com

La probabilidad prevista no implica que vaya a llover de forma continua en toda el área metropolitana. Un porcentaje de entre 10% y 40% representa un escenario de inestabilidad en el que las lluvias son posibles, pero pueden ser localizadas y de corta duración. La previsión meteorológica disponible también muestra condiciones de lluvia débil para el viernes y nubosidad elevada durante el sábado.

Viernes con máxima de 18 grados y viento del sudeste

Antes de la llegada de las precipitaciones, el viernes mantendrá temperaturas relativamente moderadas. La mínima se ubicará cerca de los 12 °C, mientras que durante la tarde el termómetro podría alcanzar los 18 °C.

El viento será uno de los factores que anticipará el cambio de tiempo. Se esperan corrientes provenientes del sudeste, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Hacia la noche, cuando aparezcan los primeros chaparrones, la temperatura rondaría los 15 °C.

Aunque la jornada comenzará sin demasiado frío, conviene salir con abrigo y llevar paraguas o piloto si se planea permanecer fuera de casa hasta la noche. El ingreso de aire más fresco se hará evidente con el paso de las horas y marcará el comienzo de un sábado mucho más frío.

Cómo estará el sábado: lloviznas, frío y ráfagas

El sábado 12 de septiembre será el día más complicado del fin de semana. Durante la madrugada, los chaparrones podrían transformarse en lloviznas persistentes o intermitentes, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

La temperatura tendrá un descenso marcado. Se prevé una mínima cercana a los 9 °C y una máxima de apenas 12 °C, por lo que la amplitud térmica será muy reducida. El viento del sudeste continuará soplando entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

Además, durante la mañana y la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Este factor hará que la sensación térmica se mantenga por debajo de los valores indicados por el termómetro y podría generar una percepción de frío más intensa en espacios abiertos.

La combinación de humedad, lloviznas y viento obligará a recuperar el abrigo grueso. Para quienes deban circular, será recomendable utilizar prendas impermeables y contemplar posibles demoras en los traslados.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

La buena noticia es que las condiciones comenzarían a estabilizarse el domingo 13 de septiembre. Para esa jornada ya no se esperan lluvias y el cielo alternaría entre parcialmente nublado y con algunos períodos de menor cobertura.

Sin embargo, la ausencia de precipitaciones no significará un regreso inmediato de las temperaturas templadas. El domingo comenzará con una mínima de aproximadamente 6 °C, uno de los registros más bajos del período. Por la tarde, la máxima llegaría a los 14 °C.

El viento perderá intensidad y rotará hacia el este y el noreste, lo que favorecerá una mejora gradual. La previsión meteorológica complementaria también muestra una probabilidad de lluvia cercana al 0% para el domingo, junto con períodos de sol y cielo mayormente despejado.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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