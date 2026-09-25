comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Descubren dos especies nuevas de arañas de mar en Canadá: una se limpia las patas con un peine de espinas

Dos nuevas especies de arañas de mar, descendientes de un linaje con más de 500 millones de años de historia, fueron identificadas por científicos en Canadá. El hallazgo, considerado uno de los más importantes de las últimas décadas en la región, aporta claves para comprender la biodiversidad marina y el impacto del cambio climático sobre estos extraños artrópodos.

Noticias Ambientales
Por Noticias Ambientales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Arañas de mar en Canadá
Arañas de mar en Canadá Foto: Infobae
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los investigadores de la revista Organisms Diversity & Evolution publicaron el día 26 de agosto un estudio que describió dos especies de arañas de mar que existen desde hace 500 millones de años: Callipallene pilosuspedes y Tanystylum kiixin, en las aguas costeras de mar de los Salish.

Aquellos ejemplares fueron recolectados entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, de modo que compararon sus rasgos físicos y materiales genéticos antes de confirmar que pertenecían a especies hasta ahora no descritas.

Los científicos de la Universidad de Columbia Británica recolectaron los ejemplares entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Foto: Unsplash

¿Cómo son las nuevas especies de “arañas”?

Los nombres que dispusieron a estas dos especies encontradas luego de años las asociaron directamente con arañas, pero en realidad pertenecen al grupo de los artrópodos que incluye animales con esqueleto externo y patas articuladas.

Estos animales respiran a través de la piel, miden desde menos de 1,3 centímetros hasta más de 60 centímetros y algunas especies tienen hasta 12 patas. Además, su alimentación se da mediante una probóscide, una estructura tubular.

Contenido Recomendado

Caso Matías Álvarez:Victoria Cantero se someterá a un tratamiento psicológico tras ser acusada de asesinar a su novio en Chaco

Caso Matías Álvarez: Victoria Cantero se someterá a un tratamiento psicológico tras ser acusada de asesinar a su novio en Chaco

Conmoción en Puerto Iguazú:asesinaron a un reconocido empresario y la investigación apunta a un familiar

Conmoción en Puerto Iguazú: asesinaron a un reconocido empresario y la investigación apunta a un familiar

Las muestras de ejemplares procedieron de inmersiones de hasta 18 metros de profundidad en isla Quadra, Vancouver, Bamfield y Victoria, según informó la Universidad de Columbia Británica.

Arañas de mar
Arañas de mar encontradas en Canadá. Foto: Infobae

Entonces, esta investigación tomó información genética de otras especies para poder generar una guía de identificación para el mar de los Salish y la costa oeste de la isla de Vancouver. Las dos son las primeras especies nuevas descritas allí en casi 100 años.

¿Qué resultados trajo la investigación?

La investigación tomó, por un lado, imágenes detalladas y, por otro, el estudio del ADN para diferenciar los animales a partir de sus rasgos físicos y de su parentesco con otras especies. La misma analizó siete especies y describió una vez más a otras cinco que ya eran conocidas en la región.

Cormac Toler-Scott, zoólogo de la Universidad de Columbia Británica y coautor del estudio, explicó en un comunicado de la institución que el objetivo del trabajo era reducir la falta de información sobre las arañas de mar que presenta la región.

Así, esta nueva investigación dio lugar a dimensionar el hallazgo sobre las especies analizadas y aportó una guía para los relevamientos futuros. De este modo, la información permitirá comparar cambios en la biodiversidad de la zona.

Esta nueva investigación dio lugar a dimensionar el hallazgo sobre las especies analizadas y aportó una guía para los relevamientos futuros. Foto: Unsplash.

Las hembras presentan una producción de huevos a lo largo de sus extremidades mientras que los machos los transportan con los ovígeros, unas patas especializadas que también intervienen en el cuidado de la puesta.

La primera especie misteriosa tiene una boca de tres labios: Callipallene polosuspedes

Aquella especie que recibió el nombre Callipallene pilosuspedes lo consiguió en referencia a las espinas largas y curvas de la parte inferior de sus patas que le dan un aspecto piloso. Tiene además ojos rojos y una probóscide corta con garras para sostener antes de morder.

Como boca presenta tres labios y es triangular. Además, la especie cuenta con ovígeros que los machos usan para transformar los huevos. Así, esos apéndices pueden servir además para limpiar el cuerpo.

La capacidad de limpieza que posee esta especie permite distinguirla de la segunda identificada y facilitar el reconocimiento de cada una de ellas.

Arañas de mar
Aquella especie que recibió el nombre Callipallene pilosuspedes lo consiguió en referencia a las espinas largas y curvas de la parte inferior de sus patas que le dan un aspecto piloso. Foto: Infobae

La segunda especie encontrada: Tanystylum kiixin

La segunda especie, Tanystylum kiixin, fue así nombrada en honor a un antiguo pueblo indígena situado cerca del lugar donde se obtuvieron los primeros ejemplares. Se relaciona con el sonido de las olas que rompen al pie de ese sitio, según informo la Universidad de Columbia Británica.

Los ovígeros más pequeños tienen menor capacidad de movimiento que los de C. pilosuspedes, por lo que el animal no puede limpiarse con la misma eficacia y acumula suciedad en el cuerpo. Allí pueden instalarse organismos más pequeños, como por ejemplo parásitos, según explicó la Universidad de Columbia Británica.

Toler-Scott describió esa situación como “un ecosistema dentro de un ecosistema dentro de un ecosistema”, en un comunicado difundido por la institución.

Arañas de mar
La presencia de ambas especies en la Tierra fue registrada a una base de datos mundial por la Universidad de Columbia Británica y Toler-Scott sentenció que busca conocer cómo el cambio climático y la actividad humana afectan a las arañas del mar. Foto: Infobae

Finalmente, la presencia de ambas especies en la Tierra fue registrada a una base de datos mundial por la Universidad de Columbia Británica y Toler-Scott sentenció que busca conocer cómo el cambio climático y la actividad humana afectan a las arañas del mar.

Respecto a ello, el zoólogo sostuvo que los invertebrados del mar de los Salish se enfrentan a riesgos particulares porque la información sobre las especies presentes y sus formas de vida sigue siendo limitada.

InvestigaciónArañaMar
Noticias Ambientales
Noticias Ambientales

Medio asociado

Nota Más leídas

  1. Da flores de varios colores, se cultiva en maceta y dura todo el año:la planta ideal para regalar el Día de la Madre

    Da flores de varios colores, se cultiva en maceta y dura todo el año: la planta ideal para regalar el Día de la Madre

  2. Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado:“Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

    Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado: “Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

  3. Tiene flores pequeñas y delicadas:la planta que todos quieren tener en sus balcones o patios esta primavera

    Tiene flores pequeñas y delicadas: la planta que todos quieren tener en sus balcones o patios esta primavera

  4. El árbol que florece sin hojas, se destaca por su resistencia y llena de color las calles de Buenos Aires

    El árbol que florece sin hojas, se destaca por su resistencia y llena de color las calles de Buenos Aires

  5. Abuelita Ofelia lo recomienda:“Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

    Abuelita Ofelia lo recomienda: “Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Taylor Swift lanzó Patient Zero:letra completa, significado y a quién se la dedica

Taylor Swift lanzó Patient Zero: letra completa, significado y a quién se la dedica

Red Bull Batalla:la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro

De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu:la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

Aprendió a transformar el miedo escénico y hoy toca en los estadios más grandes del país:la historia de Tomi Luján, el baterista de Lali

Tecnología

Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes:cuánto cuestan y qué incorporan los recientes modelos

Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes: cuánto cuestan y qué incorporan los recientes modelos

La startup respaldada por el hijo de Trump que planea fabricar soldados robots para Estados Unidos

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

Hackearon ChatGPT usando una herramienta de su principal rival:así vulneraron a OpenAI gracias a Anthropic

Turismo

Dónde comer la mejor pasta frola de CABA:tiene más de 100 años, queda sobre Corrientes y es anterior al Obelisco

Dónde comer la mejor pasta frola de CABA: tiene más de 100 años, queda sobre Corrientes y es anterior al Obelisco

Preparan 1.000 chorizos a la pomarola, celebran 115 años de historia y queda cerca de Buenos Aires:cómo llegar

Casa Cuba, el restaurante de Belgrano que eligió el cuerpo técnico de la Selección Argentina para una cena con aroma porteño

Fue escenario de la política, quedó abandonada y renació frente al Congreso:Confitería del Molino, una joya porteña