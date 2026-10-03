Día Mundial del Dulce de Leche: una receta histórica, sabores insólitos y los cinco favoritos

Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

Hay sabores que despiertan recuerdos con apenas una cucharada. El dulce de leche remite a las meriendas de la infancia, los panqueques caseros, los alfajores y las tortas familiares. Sin embargo, este clásico argentino también se transforma y conquista nuevos públicos con combinaciones que hasta hace algunos años parecían imposibles.

El próximo 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche, una fecha establecida en 1998 para homenajear a este producto y destacar su importancia dentro de la cultura gastronómica rioplatense.

Su valor simbólico es tan significativo que, en 2002, fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.

Los 5 sabores de dulce de leche más elegidos por los argentinos

A pesar de la aparición de nuevas propuestas, el dulce de leche familiar tradicional continúa ocupando el primer puesto entre las preferencias nacionales.

Pero, ¿qué sucede con quienes buscan experiencias diferentes? De acuerdo con Milagros del Sol, una empresa láctea familiar de Exaltación de la Cruz, los cinco sabores alternativos más elegidos son:

Ron Frutos rojos Pistacho Chocolate Mango

Cada variedad aporta un perfil particular. El ron ofrece un aroma intenso asociado con la pastelería tradicional, mientras que los frutos rojos suman un contraste ácido que equilibra el dulzor.

De una receta con siglos de historia a sus versiones más insólitas Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

El pistacho, convertido en una de las principales tendencias gastronómicas, ya forma parte de helados, alfajores, chocolates y tortas. El mango, en cambio, se destaca por unir una fruta tropical con uno de los sabores más representativos de la Argentina.

Del dulce de leche tradicional a los sabores más inesperados

Con 20 años de trayectoria como tamberos y tres años dedicados a la producción artesanal de quesos y dulce de leche, la familia detrás de Milagros del Sol decidió apostar por combinaciones poco convencionales.

Además de las versiones tradicional, repostera y alfajorera, la firma produce 15 variedades saborizadas. Entre ellas se encuentran pistacho, marroc, ron, menta, frutos rojos, banana, café, limón, mango y hasta dulce de leche con sabor a chupetín.

Estas alternativas demuestran que el producto puede conservar su esencia y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

La innovación tampoco es completamente reciente. Desde hace años se comercializan especialidades con banana, coco, chocolate, avellanas y ron. Sin embargo, la aparición de variedades como mango, limón o chupetín amplió todavía más los límites de este clásico nacional.

¿Cuánto dulce de leche se produce en Argentina?

La pasión de los argentinos por este alimento también se refleja en las cifras. En el país se producen entre 100.000 y 130.000 toneladas de dulce de leche por año, aunque el volumen puede variar de acuerdo con el período analizado.

El clásico conserva su liderazgo, pero cinco variedades inesperadas sorprenden a los argentinos Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

Durante 2023 se elaboraron 103.824 toneladas, producidas por más de cien industrias lácteas. El consumo promedio alcanzó los 2,2 kilos por habitante al año.

La mayor parte de la producción se destina al mercado interno, pero una porción también llega a 23 países. Entre los principales destinos internacionales aparecen Brasil, Chile y Estados Unidos.

La curiosa historia detrás del dulce de leche

La leyenda más difundida acerca de su origen se remonta a 1829 y tiene como protagonistas a Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle.

Según esta versión, una cocinera estaba preparando “lechada”, una mezcla de leche y azúcar utilizada para acompañar el mate. Ante una situación inesperada relacionada con la llegada de Lavalle, habría abandonado la olla sobre el fuego.

Cuando regresó, encontró una preparación espesa, oscura y acaramelada. Aquel supuesto descuido habría dado origen al dulce de leche argentino.

No obstante, existen antecedentes anteriores. Algunas teorías sostienen que, durante el cruce a Chile de José de San Martín en 1817, ya se conocía una preparación similar llamada “manjar”. También se cree que en tiempos del Virreinato se consumían mezclas de leche y azúcar en regiones como Cuyo y Tucumán.

Uruguay posee su propia historia y atribuye una preparación semejante a las monjas del convento de Santa Clara de Montevideo durante el siglo XVIII. Por este motivo, la verdadera procedencia continúa siendo motivo de debate a ambos lados del Río de la Plata.

¿Qué convierte a una preparación en dulce de leche?

El Código Alimentario Argentino define al dulce de leche como el producto obtenido mediante la concentración por calor de leche fluida o reconstituida, con el agregado de azúcar y los aditivos permitidos.

Durante la cocción, la preparación pierde agua, adquiere una textura más espesa y desarrolla su característico color acaramelado. El resultado depende del equilibrio entre la temperatura, el tiempo y la consistencia buscada.

En ese terreno, Milagros del Sol obtuvo el Primer Premio al Mejor Dulce de Leche en la Fiesta del Dulce de Leche 2024, según la información proporcionada por la empresa.

Un clásico argentino que no deja de reinventarse

El dulce de leche consiguió algo que pocos productos logran: mantener su lugar en la memoria colectiva y adaptarse a los nuevos gustos.

Puede aparecer dentro de un alfajor, sobre un panqueque, en un helado, en una torta o directamente en una cuchara. Ahora también puede tener sabor a pistacho, mango, café, ron, menta o frutos rojos.

El Día Mundial del Dulce de Leche representa una oportunidad para celebrar su historia, reconocer el trabajo de los productores y descubrir nuevas variedades. Porque el próximo sabor favorito de los argentinos podría ser uno que, hasta hace poco, parecía impensado.