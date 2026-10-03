comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Día Mundial del Dulce de Leche: una receta histórica, sabores insólitos y los cinco favoritos

Cada 11 de octubre se celebra uno de los productos más representativos de la gastronomía nacional. Aunque el tradicional sigue siendo el preferido, las variedades de ron, pistacho, mango y frutos rojos sorprenden a los paladares más curiosos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche
Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hay sabores que despiertan recuerdos con apenas una cucharada. El dulce de leche remite a las meriendas de la infancia, los panqueques caseros, los alfajores y las tortas familiares. Sin embargo, este clásico argentino también se transforma y conquista nuevos públicos con combinaciones que hasta hace algunos años parecían imposibles.

El próximo 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche, una fecha establecida en 1998 para homenajear a este producto y destacar su importancia dentro de la cultura gastronómica rioplatense.

Su valor simbólico es tan significativo que, en 2002, fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.

Los 5 sabores de dulce de leche más elegidos por los argentinos

A pesar de la aparición de nuevas propuestas, el dulce de leche familiar tradicional continúa ocupando el primer puesto entre las preferencias nacionales.

Contenido Recomendado

Cuáles son los 5 alfajores artesanales con mayor cantidad de dulce de leche, según el jurado del mundial del alfajor argentino

Cuáles son los 5 alfajores artesanales con mayor cantidad de dulce de leche, según el jurado del mundial del alfajor argentino

Vuelve la fiesta más dulce:queda a una hora de Buenos Aires, dura tres días y celebra un histórico sabor argentino

Vuelve la fiesta más dulce: queda a una hora de Buenos Aires, dura tres días y celebra un histórico sabor argentino

Pero, ¿qué sucede con quienes buscan experiencias diferentes? De acuerdo con Milagros del Sol, una empresa láctea familiar de Exaltación de la Cruz, los cinco sabores alternativos más elegidos son:

  1. Ron
  2. Frutos rojos
  3. Pistacho
  4. Chocolate
  5. Mango

Cada variedad aporta un perfil particular. El ron ofrece un aroma intenso asociado con la pastelería tradicional, mientras que los frutos rojos suman un contraste ácido que equilibra el dulzor.

Dulce de leche
De una receta con siglos de historia a sus versiones más insólitas Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

El pistacho, convertido en una de las principales tendencias gastronómicas, ya forma parte de helados, alfajores, chocolates y tortas. El mango, en cambio, se destaca por unir una fruta tropical con uno de los sabores más representativos de la Argentina.

Del dulce de leche tradicional a los sabores más inesperados

Con 20 años de trayectoria como tamberos y tres años dedicados a la producción artesanal de quesos y dulce de leche, la familia detrás de Milagros del Sol decidió apostar por combinaciones poco convencionales.

Además de las versiones tradicional, repostera y alfajorera, la firma produce 15 variedades saborizadas. Entre ellas se encuentran pistacho, marroc, ron, menta, frutos rojos, banana, café, limón, mango y hasta dulce de leche con sabor a chupetín.

Estas alternativas demuestran que el producto puede conservar su esencia y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

La innovación tampoco es completamente reciente. Desde hace años se comercializan especialidades con banana, coco, chocolate, avellanas y ron. Sin embargo, la aparición de variedades como mango, limón o chupetín amplió todavía más los límites de este clásico nacional.

¿Cuánto dulce de leche se produce en Argentina?

La pasión de los argentinos por este alimento también se refleja en las cifras. En el país se producen entre 100.000 y 130.000 toneladas de dulce de leche por año, aunque el volumen puede variar de acuerdo con el período analizado.

Dulce de leche
El clásico conserva su liderazgo, pero cinco variedades inesperadas sorprenden a los argentinos Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

Durante 2023 se elaboraron 103.824 toneladas, producidas por más de cien industrias lácteas. El consumo promedio alcanzó los 2,2 kilos por habitante al año.

La mayor parte de la producción se destina al mercado interno, pero una porción también llega a 23 países. Entre los principales destinos internacionales aparecen Brasil, Chile y Estados Unidos.

La curiosa historia detrás del dulce de leche

La leyenda más difundida acerca de su origen se remonta a 1829 y tiene como protagonistas a Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle.

Según esta versión, una cocinera estaba preparando “lechada”, una mezcla de leche y azúcar utilizada para acompañar el mate. Ante una situación inesperada relacionada con la llegada de Lavalle, habría abandonado la olla sobre el fuego.

Cuando regresó, encontró una preparación espesa, oscura y acaramelada. Aquel supuesto descuido habría dado origen al dulce de leche argentino.

No obstante, existen antecedentes anteriores. Algunas teorías sostienen que, durante el cruce a Chile de José de San Martín en 1817, ya se conocía una preparación similar llamada “manjar”. También se cree que en tiempos del Virreinato se consumían mezclas de leche y azúcar en regiones como Cuyo y Tucumán.

Uruguay posee su propia historia y atribuye una preparación semejante a las monjas del convento de Santa Clara de Montevideo durante el siglo XVIII. Por este motivo, la verdadera procedencia continúa siendo motivo de debate a ambos lados del Río de la Plata.

¿Qué convierte a una preparación en dulce de leche?

El Código Alimentario Argentino define al dulce de leche como el producto obtenido mediante la concentración por calor de leche fluida o reconstituida, con el agregado de azúcar y los aditivos permitidos.

Durante la cocción, la preparación pierde agua, adquiere una textura más espesa y desarrolla su característico color acaramelado. El resultado depende del equilibrio entre la temperatura, el tiempo y la consistencia buscada.

En ese terreno, Milagros del Sol obtuvo el Primer Premio al Mejor Dulce de Leche en la Fiesta del Dulce de Leche 2024, según la información proporcionada por la empresa.

Un clásico argentino que no deja de reinventarse

El dulce de leche consiguió algo que pocos productos logran: mantener su lugar en la memoria colectiva y adaptarse a los nuevos gustos.

Puede aparecer dentro de un alfajor, sobre un panqueque, en un helado, en una torta o directamente en una cuchara. Ahora también puede tener sabor a pistacho, mango, café, ron, menta o frutos rojos.

El Día Mundial del Dulce de Leche representa una oportunidad para celebrar su historia, reconocer el trabajo de los productores y descubrir nuevas variedades. Porque el próximo sabor favorito de los argentinos podría ser uno que, hasta hace poco, parecía impensado.

Dulce de lecheGastronomíaHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cuáles son los 5 alfajores artesanales con mayor cantidad de dulce de leche, según el jurado del mundial del alfajor argentino

    Cuáles son los 5 alfajores artesanales con mayor cantidad de dulce de leche, según el jurado del mundial del alfajor argentino

  2. La reconocida tienda de ropa usada que llegó a un importante shopping de Buenos Aires:se puede comprar y vender

    La reconocida tienda de ropa usada que llegó a un importante shopping de Buenos Aires: se puede comprar y vender

  3. Guía completa de la Peregrinación a Luján:fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

    Guía completa de la Peregrinación a Luján: fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

  4. Línea F:cuándo empiezan las obras del nuevo subte que unirá Barracas y Palermo y cambiará la manera de viajar en transporte público

    Línea F: cuándo empiezan las obras del nuevo subte que unirá Barracas y Palermo y cambiará la manera de viajar en transporte público

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 2 de octubre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 2 de octubre de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Argentina ya tiene 12 cazas F-16: la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil vota entre Lula y Bolsonaro, mientras Argentina observa de reojo con vistas a la reforma del Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Giro geopolítico:Trump desvía 52 millones de dólares destinados a Europa a 4 países de Latinoamérica

Inundaciones en España:una mujer de 102 años murió tras una histórica riada en Albacete

Protestas contra Pedro Sánchez en España:más de 50 ciudades marchan y reclaman una huelga general