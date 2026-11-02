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83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria: se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

Llegó al país para devorar larvas de mosquito y frenar una enfermedad. Sin embargo, aquella decisión de 1943 provocó una invasión biológica cuyas consecuencias todavía afectan a los ecosistemas argentinos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La gambusia
El pequeño pez se alimenta de larvas de mosquitos Foto: EFE Verde
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La lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos impulsó algunas de las campañas sanitarias más ambiciosas de la historia argentina. Sin embargo, ciertas decisiones adoptadas cuando todavía se desconocían sus consecuencias ambientales dejaron una huella que continúa presente en ríos, lagunas y arroyos.

En 1943, Argentina introdujo la gambusia, también conocida como pez mosquito, para combatir al insecto transmisor del paludismo o malaria. La estrategia parecía sencilla: liberar peces capaces de devorar las larvas antes de que se transformaran en mosquitos adultos. Con el tiempo, aquella solución se convirtió en un problema ambiental difícil de controlar.

El pequeño pez que llegó para combatir una enfermedad

Durante buena parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el paludismo representó una seria amenaza sanitaria en el norte argentino. La enfermedad, transmitida por mosquitos del género Anopheles, afectaba especialmente a las poblaciones rurales y condicionaba las actividades económicas de varias provincias.

Las primeras campañas recurrieron al drenaje de aguas estancadas, obras de saneamiento, distribución de medicamentos y modificaciones de los ambientes donde se reproducían los insectos. Más tarde, las autoridades incorporaron métodos químicos y biológicos.

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La gambusia
El pez mosquito fue introducido en Argentina en 1943 Foto: Wikipedia

En ese contexto apareció la gambusia (Gambusia affinis), un pez diminuto originario de América del Norte. Su boca orientada hacia arriba le permite capturar larvas y pupas que permanecen cerca de la superficie del agua.

La especie había ganado fama internacional como enemiga natural de los mosquitos. Desde comienzos del siglo XX fue criada y distribuida en distintos países como parte de las campañas contra la malaria. Argentina la introdujo en 1943, convencida de que sería una herramienta económica, resistente y fácil de reproducir.

Por qué logró expandirse tan rápidamente

El pez mosquito reúne características que explican su enorme capacidad de adaptación. Las hembras son más grandes que los machos, alcanzan la madurez sexual en pocas semanas y tienen crías vivas, lo que aumenta la supervivencia de los ejemplares jóvenes.

Además, tolera cambios de temperatura, bajos niveles de oxígeno y diferentes grados de salinidad. Estas ventajas le permiten sobrevivir en canales, charcas, lagunas, ríos lentos y ambientes modificados por la actividad humana.

El gran problema fue que la gambusia no se alimentaba únicamente de larvas de mosquito. También podía consumir pequeños invertebrados, huevos y larvas de otros peces. De esta manera, el animal liberado para cumplir una función sanitaria comenzó a competir con especies nativas y alterar los ecosistemas acuáticos.

Investigaciones realizadas en Argentina confirmaron la presencia de Gambusia affinis y Gambusia holbrooki, dos especies muy similares que durante años pudieron haber sido confundidas. Los especialistas advirtieron sobre su capacidad de dispersión, especialmente dentro de la cuenca del Plata.

De solución sanitaria a especie invasora

Actualmente, el pez mosquito está reconocido como una especie introducida y fue incluido en la Categoría 1 de especies exóticas invasoras, correspondiente a organismos restringidos y de control obligatorio en Argentina.

La gambusia
La gambusia llegó al país para combatir la malaria Foto: Wikipedia

La clasificación significa que su presencia puede provocar impactos sobre la biodiversidad y que trasladarlo o liberarlo en nuevos ambientes implica un grave riesgo. Las especies invasoras logran establecerse fuera de su distribución natural, expandirse sin control y causar daños ambientales, económicos o sanitarios.

Paradójicamente, la gambusia también fue utilizada como bioindicadora de contaminación. Estudios realizados en la cuenca del río Suquía, en Córdoba, analizaron alteraciones en sus órganos y tejidos para detectar metales, plaguicidas y otros contaminantes.

Una decisión que dejó consecuencias inesperadas

La liberación de estos peces coincidió con una etapa de búsqueda de soluciones contra el paludismo. Durante la década de 1940, Argentina también comenzó a utilizar DDT en las zonas endémicas, mientras fortalecía los operativos sanitarios impulsados por el médico Carlos Alberto Alvarado y la administración encabezada por Ramón Carrillo.

Las campañas combinaron fumigaciones, vigilancia epidemiológica, tratamiento de pacientes y despliegues territoriales. Entre las décadas de 1940 y 1950, el paludismo fue prácticamente eliminado en amplias regiones del país.

Más de 80 años después de aquella introducción, la gambusia continúa presente en ambientes argentinos y su erradicación resulta extremadamente compleja. El caso dejó una enseñanza fundamental: introducir animales para resolver un problema inmediato puede generar otro que perdure durante generaciones.

HistoriaMosquitos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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