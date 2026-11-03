Llegó por primera vez a Sudamérica en 2017 y tiene un motor de última generación: cómo es el avión de Aerolíneas que trasladará al Papa León XIV a la Argentina

El avión que traerá al Papa a la Argentina. Foto: Aviacionline.com/REUTERS

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026, no solo implica un importante despliegue de seguridad y organización en tierra, sino que también requiere una logística aérea especial con aviones destinados tanto al traslado del Sumo Pontífice como al movimiento de los integrantes de su comitiva y los elementos necesarios para cada actividad.

Para los recorridos regionales, Aerolíneas Argentinas utilizará un Boeing 737 MAX, uno de los modelos más modernos de su flota y que fue el primer avión de su tipo en llegar a Latinoamérica en 2017. La aeronave fue elegida para cubrir los trayectos entre Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, mientras que para el vuelo hacia Lima se utilizará un avión de mayor tamaño: un Airbus A330-200.

El Boeing 737 MAX que trasladará al Papa. Foto: Aviacionline.com

Cómo es el Boeing 737 MAX que trasladará al Papa León XIV

El Boeing 737 MAX se distingue por incorporar tecnología de última generación destinada a mejorar el rendimiento durante los vuelos y reducir el impacto ambiental. Una de sus características más llamativas está en los motores, que presentan un diseño particular en la parte trasera.

La aeronave de Aerolíneas Argentinas cuenta con 170 asientos en total: ocho corresponden a la cabina ejecutiva, denominada Premium Economy, y los otros 162 están distribuidos en clase económica.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Alcance: puede recorrer hasta 6.500 kilómetros sin escalas , dependiendo de la configuración y las condiciones del vuelo.

Velocidad: su velocidad de crucero ronda los 842 kilómetros por hora , equivalente a Mach 0,79.

Capacidad: dispone de 170 plazas para pasajeros .

Motores: utiliza propulsores de nueva generación que mejoran la eficiencia y reducen el consumo de combustible.

Impacto ambiental: sus emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) son inferiores a los límites de referencia internacionales.

El detalle de los motores que permite reconocer al Boeing 737 MAX

A diferencia de los modelos anteriores de la familia 737, el MAX incorpora una terminación dentada en la parte posterior de las góndolas de sus motores. Este diseño recibe el nombre de chevrons y tiene una función concreta: reducir el ruido que produce la aeronave durante su funcionamiento.

Los bordes en forma de sierra favorecen la mezcla entre los gases calientes que salen del motor y el aire que los rodea. De esta manera, disminuyen las turbulencias responsables de una parte del ruido generado por los propulsores. Según los datos difundidos sobre el modelo, esta tecnología permite reducir la huella sonora hasta un 40% frente a configuraciones anteriores de referencia.

Los detalles del avión de Aerolíneas Argentinas. Foto: Aviation Week Network

Otro aspecto destacado es su eficiencia ambiental. Los motores fueron desarrollados para consumir menos combustible y generar menores emisiones contaminantes, una característica que permite optimizar los vuelos regionales.

El avión de apoyo que aterrizará cinco minutos después del vuelo papal

El operativo aéreo tendrá otro protagonista que no transportará al Papa, pero que será fundamental para el desarrollo de la visita: un Boeing 737-800 carguero de Aerolíneas Argentinas.

La aeronave funcionará como avión de apoyo y tendrá la misión de trasladar buena parte de los elementos necesarios para acompañar los desplazamientos del pontífice. Entre ellos se encuentran equipamiento técnico, infraestructura para las transmisiones internacionales, vehículos y otros materiales de la comitiva.

Uno de los datos más llamativos de la planificación es que este segundo avión tiene previsto aterrizar apenas cinco minutos después de la llegada del vuelo papal a la aeroestación militar de Aeroparque.

Se trata de una operación logística coordinada para que los recursos necesarios estén disponibles desde el comienzo de las actividades oficiales.

Por qué el Papa cambiará de avión para viajar de Buenos Aires a Lima

Aunque el Boeing 737 MAX estará a cargo de los desplazamientos regionales, no será la única aeronave de Aerolíneas Argentinas que participará del operativo. Para el tramo entre Buenos Aires y Lima, el pontífice y su comitiva utilizarán un Airbus A330-200, un avión de fuselaje ancho y mayor capacidad, especialmente preparado para vuelos internacionales de larga distancia.

La elección responde a las características de cada recorrido y a las necesidades de traslado de la delegación. El 737 MAX resulta adecuado para los trayectos regionales, mientras que el A330 permite cubrir el tramo internacional con una configuración diferente.

Una vez en Perú, la aerolínea LATAM quedará a cargo de los traslados internos y del regreso del Papa a Roma.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas tendrá un papel central en la logística aérea de la gira sudamericana, con dos modelos de aeronaves destinados a diferentes etapas del recorrido.

Cómo será la llegada del Papa León XIV a la Argentina y quién lo recibirá

La llegada del papa León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. En Aeroparque lo esperará el presidente Javier Milei, quien confirmó que lo recibirá personalmente al pie del avión.

El encuentro tendrá lugar en la pista militar, con un recibimiento protocolar que incluirá una alfombra roja. El mandatario estará acompañado por integrantes de su Gabinete y autoridades de la Iglesia argentina.

La visita del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Después del aterrizaje, el itinerario contempla distintas actividades en Buenos Aires:

A las 17 , el Papa realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

A las 17:50 , mantendrá una reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada.

A las 18:30, brindará un discurso ante el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda también contempla actividades en Córdoba y Luján. En la provincia mediterránea, el pontífice celebrará una misa especial en la Escuela de Aviación Militar, mientras que en Luján encabezará una celebración religiosa en la basílica antes de continuar su viaje hacia Perú.

La visita tendrá un significado histórico: será la primera vez que León XIV llegue a la Argentina desde que asumió como Papa y, al mismo tiempo, la primera visita de un sumo ponífice en casi cuatro décadas.