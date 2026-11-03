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Se golpeó el pie en un estacionamiento y la Justicia ordenó indemnizarlo con US$1,6 millones: el dueño todavía no pagó

Tropezó con una base de hormigón entre escombros, sufrió una infección severa y acumuló US$652.000 en facturas hospitalarias; el propietario fue condenado en rebeldía.

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Una persona se tropieza en un estacionamiento a oscuras.
Cómo fue el accidente que terminó con la amputación de un dedo del pie. Foto: Google Gemini/IA.
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Michael Criscuolo, un inquilino de 65 años de Connecticut, Estados Unidos, sufrió una lesión en el pie al caminar por el estacionamiento sin iluminación de su edificio, en Seymour, el 24 de mayo de 2024. La herida se infectó y terminó con la amputación de un dedo. En enero de 2026, la Justicia ordenó pagarle US$1,6 millones, pero, según su abogado, hasta octubre no había recibido ningún pago. El propietario presentó una apelación para intentar reabrir el caso.

Cómo fue el accidente que terminó con la amputación de un dedo del pie

Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando Criscuolo salió del edificio ubicado en 23 Argonne Terrace y caminó hacia el estacionamiento.

Según la demanda judicial y las declaraciones de su abogado al periódico estadounidense Valley Independent Sentinel, el lugar estaba a oscuras y había materiales de construcción dispersos por el suelo. En esas condiciones, el hombre se golpeó el pie contra una base de hormigón expuesta.

Michael Criscuolo, un inquilino de 65 años de Connecticut, Estados Unidos, sufrió una lesión en el pie al caminar por el estacionamiento sin iluminación.
Michael Criscuolo, un inquilino de 65 años de Connecticut, Estados Unidos, sufrió una lesión en el pie al caminar por el estacionamiento sin iluminación. Foto: Google Gemini.

El impacto le provocó una herida que posteriormente se infectó. La lesión empeoró hasta que los médicos tuvieron que amputarle uno de los dedos del pie.

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De acuerdo con un escrito judicial citado por el medio local, los gastos médicos de Criscuolo alcanzaron aproximadamente los US$652.000.

Por qué la Justicia ordenó pagarle US$1,6 millones y todavía no recibió el dinero

En mayo de 2025, Criscuolo presentó una demanda por negligencia contra el propietario del edificio. Sostuvo que no se habían adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

El dueño, Sim Levenhartz, no compareció inicialmente ante el tribunal. Tras una audiencia para determinar los daños, el juez H. Gordon Hall dictó en enero de 2026 una sentencia en rebeldía por US$1,6 millones.

Sin embargo, cuatro meses después, el abogado Kenneth Rozich se presentó en representación del propietario y solicitó reabrir el expediente. Argumentó que su cliente no había sido notificado correctamente de la demanda.

El juez rechazó el pedido al considerar que la notificación había sido válida. La defensa apeló ese rechazo y, según la información publicada el 19 de octubre, el recurso seguía pendiente de resolución.

Sean Stokes, abogado de Criscuolo, aseguró al Valley Independent Sentinel que su cliente no había recibido ningún pago. El letrado explicó que, en situaciones similares, los propietarios suelen contar con seguros, afrontar los reclamos directamente o comparecer ante los tribunales. “Nada de eso ocurrió aquí”, afirmó.

Quién es el propietario del edificio y qué otras deudas acumula en Connecticut

El inmueble acumulaba aproximadamente US$40.000 en multas municipales por abandono y US$15.600 en impuestos atrasados. Además, las autoridades habían ordenado detener obras en 2025 por irregularidades en la certificación de los planos.

Levenhartz también enfrentaba problemas legales relacionados con otra propiedad en New Haven. Según el New Haven Independent, acumulaba US$259.000 en multas por abandono y tenía una orden de arresto pendiente vinculada con presuntas infracciones edilicias.

La Policía de New Haven había confirmado la existencia de esa orden al New Haven Register en mayo de 2026, aunque entonces no pudo precisar oficialmente sus fundamentos. El procedimiento era independiente del accidente de Criscuolo.

El propietario no respondió a los intentos de contacto del periódico local y su abogado rechazó hacer declaraciones.

Hasta la última información publicada el 19 de octubre de 2026, la apelación continuaba pendiente y Criscuolo seguía sin cobrar los US$1,6 millones reconocidos judicialmente, según su representante legal.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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