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En 1757, la madre de un prócer argentino se casó a los 15 años: 31 años después, le escribió al rey para salvar a su familia

María Josefa González Casero tuvo 16 hijos y asumió un papel decisivo cuando una causa judicial amenazó con destruir la fortuna y el prestigio de los Belgrano.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Josefa, la mamá de Belgrano
Josefa, la mamá de Belgrano Foto: Museo Histórico Nacional
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La historia argentina recuerda a Manuel Belgrano como el creador de la Bandera, vocal de la Primera Junta y protagonista de la Revolución de Mayo. Sin embargo, detrás del prócer existió una mujer poco conocida que sostuvo una familia numerosa y enfrentó una crisis que pudo modificar para siempre su destino.

Su nombre era María Josefa González Casero. Nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1742 y pertenecía a una familia criolla con raíces en Santiago del Estero, mucho antes de que el apellido Belgrano quedara unido a la independencia argentina.

El 4 de noviembre de 1757, cuando tenía apenas 15 años, se casó con Domingo Francisco Belgrano y Peri, un comerciante originario de Oneglia, en la región italiana de Liguria. La unión marcó el comienzo de una de las familias más numerosas e influyentes de la sociedad porteña colonial.

La familia de 16 hijos en la que creció Manuel Belgrano

Domingo Belgrano había llegado al Río de la Plata después de pasar por Cádiz. Gracias al comercio alcanzó una importante posición económica y logró integrarse a los principales círculos sociales de Buenos Aires.

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El matrimonio tuvo 16 hijos, aunque algunos murieron durante la infancia. Entre ellos se encontraba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770.

María Josefa y su hijo Manuel Belgrano
María Josefa y su hijo Manuel Belgrano

El futuro prócer creció en una vivienda cercana al convento de Santo Domingo, dentro del actual casco histórico porteño. La fortuna de la familia permitió que recibiera una educación excepcional para la época.

En 1786, Manuel y su hermano Francisco viajaron a España para continuar sus estudios. El joven tenía solamente 16 años cuando cruzó el Atlántico. Estudió Leyes en Salamanca y más tarde obtuvo el título de abogado ante la Real Audiencia de Valladolid.

Mientras conocía las nuevas ideas económicas y políticas que circulaban por Europa, en Buenos Aires comenzaba una crisis devastadora.

La acusación que puso en peligro la fortuna familiar

En 1788, Domingo Belgrano quedó involucrado en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Real Aduana de Buenos Aires. Las autoridades ordenaron su arresto domiciliario y el embargo de sus bienes.

La casa familiar se convirtió en el lugar de detención del padre. Los recursos comenzaron a escasear y la reputación construida durante años quedó bajo sospecha. Fue entonces cuando María Josefa asumió el control de la crisis.

Desde España, Manuel intervino en el expediente, consultó abogados, recorrió oficinas y mantuvo informada a su madre. Las cartas familiares muestran que no se dirigía a ella como una simple espectadora: le explicaba los avances, detallaba los gastos y esperaba sus instrucciones.

En una carta enviada desde Madrid el 11 de agosto de 1790, el futuro prócer describió las dificultades para acelerar el proceso. El documento revela una faceta desconocida de su juventud: antes de convertirse en revolucionario, Belgrano actuó como representante de su propia familia ante la burocracia española.

La madre de Belgrano que recurrió al rey de España

María Josefa no se limitó a esperar noticias. Siguió el expediente, impartió instrucciones y llegó a dirigir una petición al rey Carlos IV para reclamar una solución.

Su intervención fue extraordinaria para la época. A fines del siglo XVIII, las mujeres tenían posibilidades muy limitadas de participar en asuntos públicos y jurídicos. Sin embargo, ella debió proteger a sus hijos, administrar los recursos disponibles y sostener un hogar golpeado por el embargo.

El solar donde nació y murió Belgrano hoy es el edificio Calmer Foto: Wikipedia

El proceso se prolongó durante años. Domingo Belgrano recuperó finalmente su libertad y parte de sus bienes, pero la causa debilitó su salud y redujo considerablemente el patrimonio familiar. Murió en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1795.

Murió antes de ver a su hijo convertido en prócer

María Josefa González Casero murió el 1 de agosto de 1799, a los 56 años. Fue sepultada en el convento de Santo Domingo, donde sus restos descansan cerca del mausoleo de Manuel Belgrano.

No llegó a presenciar las Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo ni la creación de la Bandera en 1812. Tampoco pudo ver a su hijo convertido en una de las figuras fundamentales de la independencia.

Sin embargo, su influencia comenzó mucho antes. Durante los años más difíciles, sostuvo una familia de 16 hijos, enfrentó el derrumbe económico y participó activamente en la defensa de su esposo.

Detrás del abogado, militar y creador de la Bandera existió una madre que le enseñó a resistir cuando todo parecía perdido. Su nombre quedó relegado en los grandes relatos, pero su firmeza ayudó a formar al hombre que cambiaría para siempre la historia argentina.

HistoriaManuel BelgranoPróceresMadre
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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