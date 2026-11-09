Malvón de flores rojas: los 3 cuidados para que tenga hojas sanas y mucho color en el verano 2027 Foto: Gemini

El malvón de flores rojas se convirtió en uno de los clásicos para decorar balcones, patios y jardines. Su resistencia y la intensidad de sus racimos lo hacen protagonista de los espacios exteriores, pero para llegar al verano con hojas sanas y una floración abundante, necesita cuidados específicos durante la primavera.

La clave está en encontrar el equilibrio entre luz, agua y nutrientes. Según la Royal Horticultural Society (RHS), los pelargonios se desarrollan mejor en lugares luminosos, con sustrato fértil y buen drenaje. Además, la institución destaca la importancia de retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

Dónde ubicar el malvón para lograr una floración abundante

La iluminación es uno de los factores más determinantes en el desarrollo del malvón. Para conseguir muchos racimos de flores, se recomienda ubicar la planta en un lugar donde reciba varias horas de sol directo, preferentemente durante la mañana.

La falta de luz provoca tallos débiles y alargados, y una menor producción de flores. En días de calor intenso, si el malvón está en maceta, se puede buscar una ubicación que conserve buena luminosidad y lo proteja del sol más fuerte del mediodía.

Pero que da muchísimas flores Foto: Gemini

Los malvones zonales, que suelen tener flores rojas, rosas o blancas, toleran algo de sombra, aunque florecieron mejor con buena exposición solar.

Cómo regar y evitar enfermedades en el malvón

El malvón necesita humedad moderada, pero no tolera que sus raíces permanezcan mojadas. Antes de regar, se aconseja comprobar el estado de la tierra: si todavía está húmeda, no hace falta agregar más agua.

Durante el verano, la planta requiere riegos más frecuentes por las altas temperaturas, sobre todo si está en una maceta pequeña o recibe varias horas de sol. Lo importante es que el agua escurra correctamente y que el recipiente tenga orificios de drenaje.

La RHS recomienda evitar el exceso de humedad y mantener una buena circulación de aire. El encharcamiento favorece enfermedades y deteriora las raíces.

Abonado y mantenimiento para una floración prolongada

Para sostener el crecimiento y la producción de flores, el malvón necesita nutrientes durante los meses de actividad.

Se puede usar un fertilizante rico en potasio cada dos semanas durante el verano, siempre respetando las cantidades indicadas en el envase.

Cómo lograr hojas sanas y mucho color en el malvón

Con buena luz, riego moderado y nutrientes adecuados, el malvón desarrolla un follaje saludable y mantiene una floración prolongada durante los meses cálidos.