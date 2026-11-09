comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con Lionel Messi, la FIFPRO eligió al equipo ideal del 2026: la ausencia que generó polémica

Con casi 20 mil votos, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales eligió al mejor once del año. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.
Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) eligió al once ideal de la temporada 2025/26, entre los que aparece Lionel Messi, pero no figura un nombre de peso que dio que hablar.

La formación fue decidida exclusivamente por 19.806 futbolistas profesionales masculinos de todo el mundo; se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento en el período comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, en un año en el que se disputó el Mundial.

Equipo ideal del 2026 elegido por el FIFPRO.
Equipo ideal del 2026 elegido por el FIFPRO. Foto: NA

Los afiliados al sindicato de futbolistas profesionales eligieron el once ideal del año, que se alinea en un 3-3-4: en el arco, David Raya, el español del Arsenal que no fue titular en la selección campeona del mundo. La línea de tres defensores la formaron Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (PSG) y Nuno Mendes (PSG).

En el mediocampo aparecen el inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, acompañado por Rodri (Manchester City/Barcelona) y Vitinha (PSG).

Contenido Recomendado

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel:“No hay palabras”

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel: “No hay palabras”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi por su cumpleaños:“14 años desde que me hiciste mamá”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Thiago por su cumpleaños.
Harry Kane con el Balón de Oro 2026.
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. Foto: Action Images via Reuters

En la delantera aparece la gran sorpresa: se trata de la ausencia de Harry Kane, ganador del Balón de Oro, quien quedó por detrás en la consideración de Lamine Yamal, el capitán de la Selección argentina, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El actual jugador del Inter Miami, quien llegó a su tercera final del mundo en 2026, volvió a ser elegido del equipo ideal del año y suma 18 apariciones, récord absoluto. Seleccionado por primera vez en 2007, el argentino se ha ganado la admiración de sucesivas generaciones de colegas del deporte.

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

En tanto, en otro dato importante, se lo llevó la joven joya del Barcelona, quien se convirtió en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años.

Desde 2005, FIFPRO invita a futbolistas profesionales de todo el mundo a elegir el World 11, en el único premio que deciden exclusivamente los jugadores profesionales.

La selección española le ganó la final del Mundial 1-0 a la Argentina.
España campeón del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Cómo fue la votación?

Los futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados a ella.

Para el World 11 Masculino se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambos inclusive. Para poder optar al premio, debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Pau Cubarsí, Rodri y Unai Simón, los tres pilares defensivos de la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Cada votante eligió a los tres futbolistas que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: arquero, defensa, mediocampista y delantero.

El arquero, los tres defensas, los tres volantes y los tres delanteros que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones se ganaron un puesto en el World 11. La última plaza fue para el jugador de campo restante con mayor número de votos.

Lionel MessiHarry KaneEquipos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Polémica en Hyrox:una participante sufrió un accidente escatológico que obligó a revisar el reglamento de la competencia

    Polémica en Hyrox: una participante sufrió un accidente escatológico que obligó a revisar el reglamento de la competencia

  2. Lionel Messi compró un club de 105 años en España:cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

    Lionel Messi compró un club de 105 años en España: cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

  3. El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay:“Es muy grave, es un momento delicado”

    El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay: “Es muy grave, es un momento delicado”

  4. Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil de F1:cuándo vuelve a correr

    Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil de F1: cuándo vuelve a correr

  5. Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del agónico gol de Boca:el insólito video

    Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del agónico gol de Boca: el insólito video
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Papa León XIV brindó un discurso en la UCA:“Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización”

El Papa León XIV en la UCA.

Nahuel Gallo asistió a la misa del papa León XIV, pero no pudo verlo para entregarle una carta:“La organización no me tuvo en cuenta”

“Memorias para el futuro”:a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china

El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca