Con Lionel Messi, la FIFPRO eligió al equipo ideal del 2026: la ausencia que generó polémica

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) eligió al once ideal de la temporada 2025/26, entre los que aparece Lionel Messi, pero no figura un nombre de peso que dio que hablar.

La formación fue decidida exclusivamente por 19.806 futbolistas profesionales masculinos de todo el mundo; se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento en el período comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, en un año en el que se disputó el Mundial.

Equipo ideal del 2026 elegido por el FIFPRO. Foto: NA

Los afiliados al sindicato de futbolistas profesionales eligieron el once ideal del año, que se alinea en un 3-3-4: en el arco, David Raya, el español del Arsenal que no fue titular en la selección campeona del mundo. La línea de tres defensores la formaron Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (PSG) y Nuno Mendes (PSG).

En el mediocampo aparecen el inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, acompañado por Rodri (Manchester City/Barcelona) y Vitinha (PSG).

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. Foto: Action Images via Reuters

En la delantera aparece la gran sorpresa: se trata de la ausencia de Harry Kane, ganador del Balón de Oro, quien quedó por detrás en la consideración de Lamine Yamal, el capitán de la Selección argentina, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El actual jugador del Inter Miami, quien llegó a su tercera final del mundo en 2026, volvió a ser elegido del equipo ideal del año y suma 18 apariciones, récord absoluto. Seleccionado por primera vez en 2007, el argentino se ha ganado la admiración de sucesivas generaciones de colegas del deporte.

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

En tanto, en otro dato importante, se lo llevó la joven joya del Barcelona, quien se convirtió en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años.

Desde 2005, FIFPRO invita a futbolistas profesionales de todo el mundo a elegir el World 11, en el único premio que deciden exclusivamente los jugadores profesionales.

España campeón del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Cómo fue la votación?

Los futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados a ella.

Para el World 11 Masculino se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambos inclusive. Para poder optar al premio, debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Pau Cubarsí, Rodri y Unai Simón, los tres pilares defensivos de la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Cada votante eligió a los tres futbolistas que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: arquero, defensa, mediocampista y delantero.

El arquero, los tres defensas, los tres volantes y los tres delanteros que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones se ganaron un puesto en el World 11. La última plaza fue para el jugador de campo restante con mayor número de votos.