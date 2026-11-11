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Fuga de Leonardo Bertulazzi: fue condenado a 27 años en Italia, escapó con un arnés en Buenos Aires y ofrecen $20 millones para encontrarlo

La medida respondió a un pedido de carácter “muy urgente” por parte del juzgado que lleva la causa. El exterrorista se escapó de su departamento de San Telmo utilizando un arnés para descender desde el balcón hasta un terreno baldío lindero.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
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El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita encontrar a Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó este martes de su departamento en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplía arresto domiciliario mientras esperaba ser extraditado a Italia.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial. La decisión respondió a un pedido de carácter “muy urgente” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini, que tiene a su cargo la causa.

Bertulazzi, de 74 años, tenía domicilio en Defensa al 649 y permanecía bajo custodia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, logró escapar de la vivienda. Según consta en el expediente, habría utilizado un arnés para descender desde el balcón hasta un terreno baldío lindero.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

El hombre tiene una condena de 27 años de prisión en Italia por distintos delitos vinculados con el terrorismo y la subversión del orden democrático. Entre las sentencias firmes que figuran en el pedido de extradición se encuentran causas por participación en una banda armada, tenencia y portación de armas, explosivos, incendios y secuestros agravados, además de robos y otros hechos violentos.

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La disposición de ejecución de la pena fue emitida el 30 de enero de 1997 por la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova, sobre la base de distintas condenas dictadas por tribunales italianos entre 1985 y 1986.

Desde el Ministerio de Seguridad justificaron la recompensa por la gravedad de los delitos y su relación con hechos de terrorismo. Además, autorizaron expresamente la difusión de imágenes del prófugo en los medios de comunicación para facilitar su identificación.

Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.
Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

Quienes tengan información que permita establecer dónde se encuentra Leonardo Bertulazzi pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Bertulazzi integró durante la década de 1970 las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos episodios de violencia política en Italia.

La Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Su trayectoria también estuvo vinculada con la estructura logística de las Brigadas Rojas durante el período en el que la organización secuestró y asesinó al ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978.

Leonardo Bertulazzi.
Leonardo Bertulazzi.

El italiano había sido detenido en Argentina en 2002 y posteriormente obtuvo la condición de refugiado político, que conservó hasta 2024, cuando fue revocada. Ese mismo año volvió a ser detenido y, en julio de 2025, la Corte Suprema argentina avaló su extradición a Italia.

FugaDetenido
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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