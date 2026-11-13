Qué hacer ante una fuga de gas: los primeros pasos para reducir riesgos tras la explosión en Lanús.

Ante una fuga de gas, la primera medida es alejarse del peligro y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia y a la empresa distribuidora, sin intentar reparar el escape. La recomendación cobra especial relevancia después de la explosión ocurrida este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde la rotura de un caño durante trabajos de renovación de la red provocó un incendio y dejó personas heridas.

Qué hacer si hay olor a gas en una casa o departamento

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) establece una serie de recomendaciones para actuar ante una posible pérdida dentro de una vivienda. Si el olor es intenso, se debe evacuar inmediatamente a todas las personas y comunicarse con los servicios de emergencia desde un lugar seguro. No se debe intentar localizar el escape ni manipular las instalaciones.

Entre las principales precauciones se encuentran:

No encender ni apagar luces, electrodomésticos o interruptores eléctricos.

No utilizar fósforos, encendedores, velas ni otros elementos que puedan producir llamas o chispas.

Ante una sospecha de fuga pequeña, abrir puertas y ventanas para favorecer la ventilación natural, siempre que pueda hacerse sin exponerse.

No utilizar teléfonos dentro del ambiente donde se sospecha que hay gas.

No encender vehículos ni accionar dispositivos eléctricos cercanos a la pérdida.

No volver a ingresar hasta que el personal especializado confirme que es seguro hacerlo.

El ENARGAS también advierte que los usuarios no deben manipular por su cuenta las llaves o los elementos de corte del medidor cuando fueron intervenidos por la distribuidora.

Metrogas realizó un comunicado oficial sobre las últimas tareas realizadas. Foto: Noticias Argentinas

Qué hacer si la fuga de gas ocurre en la calle y a qué número llamar

Si se detecta olor a gas o una pérdida en la vía pública, se debe mantener distancia, evitar cualquier fuente de ignición y advertir a los servicios de emergencia. El organismo regulador ENARGAS indica que los usuarios deben comunicarse inmediatamente con el teléfono de emergencias de su distribuidora.

En el área de servicio de Metrogas, los contactos son:

0800-999-1050: emergencias de Metrogas, las 24 horas.

100: Bomberos.

103: Defensa Civil.

911: emergencias generales.

Las llamadas deben realizarse desde una ubicación segura, alejada de la pérdida. Es necesario informar la dirección, las calles cercanas y cualquier situación de riesgo observada sin acercarse para investigar.

Qué protocolo deben activar las empresas y las autoridades ante un escape

La actuación de los trabajadores de una distribuidora y de los organismos de emergencia requiere procedimientos específicos, diferentes de las recomendaciones para particulares. La normativa técnica NAG-100 contempla la comunicación y coordinación con bomberos, policías y autoridades competentes, además de una respuesta rápida, la protección de las personas y las maniobras necesarias para reducir los riesgos.

Sobre la explosión en Lanús, Arale aseguró: “Cuando hay un escape de gas lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencia locales y es lo que no se produjo”.

impactante incendio en Remedios de Escalada

El director de Defensa Civil de Lanús sostuvo que una empresa tercerizada notificó la rotura del caño a Metrogas y que los servicios municipales fueron convocados después del estallido. Estas afirmaciones forman parte de la reconstrucción oficial presentada por Defensa Civil y están sujetas a investigación judicial.

La intervención sobre cañerías, válvulas y redes de distribución corresponde a personal autorizado. Los vecinos deben priorizar su seguridad, mantener despejada la zona y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia hasta que se descarte el peligro.