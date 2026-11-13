Cerró en 2013 después de 119 años de historia y reabrió en 2014: el bodegón de Buenos Aires que frecuentó García Lorca y conserva 8 mesas de billar centenarias

El bodegón que cerró en 2013 y volvió a abrir en 2014 Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En diciembre de 2013, un histórico establecimiento de Buenos Aires cerró sus puertas. Había sobrevivido a cambios urbanos y crisis económicas, pero su continuidad quedó en duda. Los 36 Billares, ubicado en Avenida de Mayo 1271, en Monserrat, recuperó su actividad durante 2014, después de una restauración que devolvió protagonismo a sus salones y a su histórica sala de juegos. Hoy combina cafetería, restaurante y billar, y conserva una historia estrechamente relacionada con la vida cultural de la ciudad.

De un salón de juegos de 1894 a un clásico de Avenida de Mayo

Los antecedentes del negocio se remontan a 1882, cuando existía un establecimiento dedicado al billar sobre la calle Corrientes. En aquellos años, los cafés funcionaban como espacios de encuentro para periodistas, trabajadores y jugadores. El crecimiento porteño favoreció la aparición de locales que mezclaban conversación, comida y entretenimiento.

El histórico bodegón de Avenida de Mayo que abrió en 1894 Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En 1894, el negocio se instaló en Avenida de Mayo, inaugurada ese mismo año. El edificio había sido proyectado por los arquitectos Tiphaine y Colmegna para la compañía de seguros La Franco Argentina, con elementos del academicismo francés. Sus ventanales, revestimientos de madera y salones amplios lo convirtieron en una referencia de esa avenida, que con el tiempo reuniría hoteles, teatros, cafés y establecimientos frecuentados por personalidades de la cultura.

El cierre de 2013 y la reapertura que llegó en dos etapas

Después de más de un siglo de actividad, Los 36 Billares cerró a fines de diciembre de 2013. La situación económica y el cambio de propietarios generaron inquietud por el futuro de su mobiliario y por la posibilidad de que el lugar perdiera sus rasgos originales. La nueva administración, vinculada con la cadena gastronómica La Continental, encaró una remodelación con asesoramiento de organismos de patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

Los 36 Billares, un ícono gastronómico de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La recuperación no se produjo de una sola vez. El 24 de septiembre de 2014 reabrió el subsuelo, donde se desarrollaba buena parte de la actividad recreativa. Luego, el 19 de noviembre de 2014, volvió a recibir público el salón principal. La intervención buscó compatibilizar las necesidades de funcionamiento de un restaurante con la conservación de sus características históricas, en una de las zonas más representativas del centro porteño.

Las ocho mesas centenarias que sobrevivieron a las reformas

Uno de los mayores atractivos se encuentra debajo del nivel de la calle: una sala de billar que conserva ocho mesas con más de 120 años de antigüedad, restauradas durante las obras de 2014. A ellas se sumaron en 2018 nueve mesas profesionales de pool, lo que permitió mantener vigente una tradición que formó parte de la identidad del establecimiento durante décadas.

Los 36 Billares, un clásico porteño con 132 años de historia Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Aunque el nombre parece aludir a una cantidad de mesas, la historia de Los 36 Billares también está relacionada con el fabricante de sus primeros equipos, según información del Gobierno porteño. El lugar albergó partidas, campeonatos y encuentros entre jugadores, mientras en la planta superior continuaban las conversaciones y las comidas típicas de los cafés tradicionales.

García Lorca, la protección patrimonial y los 132 años de historia

Entre quienes pasaron por el café se destaca Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo español que visitó Buenos Aires en la década de 1930 y se alojó en el cercano Hotel Castelar. También se lo vincula con escritores y periodistas que hicieron de Avenida de Mayo uno de los escenarios centrales de la vida intelectual porteña.

Los 36 Billares abrió sus puertas en julio de 1894 Foto: turismo.buenosaires

En 1987, el Museo de la Ciudad reconoció el valor del establecimiento como parte de la memoria urbana. Más adelante, la Ley 5.143 de 2014 incorporó el bar y determinados elementos de su interior al patrimonio cultural porteño. En 2026, 132 años después de su instalación en Avenida de Mayo, el local sigue funcionando con una propuesta de pizzas, empanadas, pastas, picadas y cafetería. Su historia muestra cómo un comercio puede atravesar un cierre, recuperar sus espacios y continuar siendo un punto de encuentro para distintas generaciones.