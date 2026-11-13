A los 42 años: así anunció Avril Lavigne que se convirtió en mamá por primera vez

Avril Lavigne fue madre a los 42 años y lo anunció en Instagram. Foto: Instagram Avril Lavigne

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores con una noticia totalmente inesperada: la compositora se convirtió en mamá de una niña a los 42 años. La intérprete de Girlfriend publicó tres fotografías en su cuenta de Instagram en donde se la puede ver en brazos con la bebé. Además, sumó la siguiente frase: “Nuestra pequeña mini princesa ha llegado”.

Lavigne mantuvo en completo secreto su embarazo por nueve meses y esperó hasta el nacimiento de la niña para presentarla al mundo. Se trata de su primera hija.

Un detalle que no pasó inadvertido para los fanáticos de la artista es que en una de las imágenes, la cantante sumó las zapatillas de ella y su pareja con las de la pequeña. El diseño de las zapatillas es cuadricular en blanco y negro fiel al estética punk girly que profundizó con el lanzamiento de su tercer álbum, The Best Damn Thing en 2007.

Se trata de su primera hija. No trascendió el nombre de la bebé. Foto: Instagram Avril Lavigne

En otro de las imágenes se puede ver a Avril Lavigne teniendo en brazos a su pequeña hija que está vestida con un conjunto atigrado. Además, la madre primeriza le añadió a la bebé una vincha con ese mismo estilo.

La maternidad de Avril Lavigne: una noticia que sorprendió al mundo entero y en especial a sus fans

Avril Lavigne ha logrado cosechar una carrera repleta de éxito desde inicios de la década del 2000, coronándose como la “princesa del punk” o “la cantante rebelde del pop”.

Sin embargo, también hay que decir que la artista siempre ha preferido llevar una vida privada alejada de las cámaras. Poco se sabe de sus relaciones afectivas y, de hecho, no se conoce la identidad de su actual pareja y padre de su hija.

Por otra parte, la cantante no hizo mayores declaraciones tras comunicar que se había convertido en madre por primera vez. Tampoco ha trascendido el nombre que eligió para la niña.

“Nuestra pequeña mini princesa ha llegado”, dijo la cantante para darle la bienvenida a su hija. Foto: Instagram Avril Lavigne

La lucha de Avril Lavigne contra la enfermedad de Lyme

Después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne se fue alejando de los escenarios poco a poco. Con el tiempo, se supo que la cantante había sido diagnosticada de una rara enfermedad llamada Lyme. Se trata de una afección causada por una bacteria que se trasmite a través de una picadura de determinadas garrapatas.

El trastorno comenzó a aparecer en el 2014 y, según propias palabras de la cantante, pasó meses sin poder salir de la cama. Tenía síntomas como fatiga extrema, dolores y dificultades para realizar actividades cotidianas. En una entrevista con el medio Billboard, Lavigne aseguró que llegó a estar postrada en una cama por más de dos años.

Su experiencia con la enfermedad la trasladó a su canción Head Above Water. Este tema musical fue el que utilizó para volver a los escenarios en 2018 cuando le confesó además a su fans que efectivamente ya se encontraba mucho mejor, aunque en un momento “llegó a temer por su propia vida”. La enfermedad de Lyme es crónica y algunos síntomas pueden persistir por años.