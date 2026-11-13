Suspendieron los vuelos desde Argentina hacia Estados Unidos hasta las 23 por la emergencia aérea

El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Aeropuertos del Mundo

Los vuelos desde Argentina hacia Estados Unidos quedaron suspendidos hasta las 23 de este viernes 13 de noviembre. La medida se aplicó después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenara paralizar los despegues en todo su territorio por una falla en las comunicaciones del control aéreo.

Los primeros servicios demorados fueron los de Delta y American Airlines con destino a Nueva York y Miami. En paralelo, Aerolíneas Argentinas informó que sus operaciones todavía no estaban afectadas

La decisión fue adoptada por la FAA debido a “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad” luego de que se detectaran problemas técnicos que afectan a los centros encargados de coordinar el tránsito aéreo estadounidense. Las autoridades aclararon que los vuelos internacionales serán evaluados individualmente.

El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Aeropuertos del Mundo

Qué vuelos desde Ezeiza a Estados Unidos están suspendidos

Los primeros vuelos que aparecieron como demorados en las pantallas de Ezeiza fueron el DL114 de Delta, con destino a Nueva York; y los servicios de American Airlines AA954 hacia Nueva York y AA900 hacia Miami.

Entre las salidas programadas para la noche también figuraban conexiones de Delta hacia Atlanta, United Airlines hacia Houston y American Airlines hacia Dallas y Miami.

American Airlines confirmó que la restricción afectaría sus operaciones durante el resto de la jornada. “Tan pronto como la FAA levante esta restricción, todo el equipo de American trabajará para ayudar a que nuestros clientes continúen su viaje lo antes posible”, señaló la compañía en un comunicado.

Por qué Estados Unidos ordenó suspender todos los despegues

La FAA dispuso la suspensión nacional de salidas después de detectar problemas de comunicación en los centros de control del tránsito aéreo en ruta, encargados de coordinar el desplazamiento de aeronaves entre distintas regiones del país.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los equipos técnicos trabajan para identificar el origen del inconveniente y restablecer las comunicaciones.

La medida permite que los aviones que ya estaban en vuelo continúen hasta sus destinos y aterricen bajo las instrucciones correspondientes y las aeronaves que permanecen en tierra deben aguardar autorización para despegar.

La FAA indicó que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso, mientras continúa la investigación técnica.

Tras la advertencia de Estados Unidos. Foto: La República

Qué deben hacer los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos

Ante las restricciones, los viajeros con pasajes hacia Estados Unidos deben revisar el estado actualizado de sus reservas mediante los canales oficiales de las compañías.

Si el vuelo fue modificado, corresponde consultar las alternativas de reprogramación y las condiciones aplicables a la tarifa contratada. Sumado a eso, es conveniente verificar los horarios de conexiones posteriores antes de aceptar un nuevo itinerario.