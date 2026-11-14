Explosión en Lanús: Metrogas logró cortar la fuga de gas y los Bomberos apagaron el incendio

Metrogas realizó un comunicado oficial sobre las últimas tareas realizadas. Foto: Noticias Argentinas

Personal de Metrogas cortó la fuga de gas y los Bomberos lograron sofocar el incendio provocado por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, donde hubo un muerto y 30 heridos.

“Durante la madrugada la empresa MetroGAS finalmente pudo cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos logró extinguir por completo el incendio. Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares”, informó el Municipio de Lanús en un comunicado.

“La zona afectada continuará restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron”, continuó el comunicado.

Tras la extinción del fuego, personal municipal comenzó las tareas de evaluación de los daños, mientras que las familias que habían sido evacuadas reciben asistencia del área de Desarrollo Social para regresar paulatinamente a sus hogares.

impactante incendio en Remedios de Escalada

El comunicado oficial también destacó la participación de los equipos del Sistema de Emergencias Lanús, entre ellos Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de personal de distritos vecinos que colaboró durante el operativo.

Por otra parte, el Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el funcionamiento del centro de evacuados, mientras que grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios también brindaron asistencia a los damnificados.

Explosión en Lanús por una fuga de gas. Foto: Noticias Argentinas

La impresionante explosión en el Sur del Conurbano

Una fuerte explosión en un caño de gas sacudió la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y provocó un incendio que obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea. La magnitud del episodio generó preocupación por la seguridad de las personas que se encontraban cerca del lugar y por los riesgos asociados a una posible fuga de gas.

El video de la explosión en Remedios de Escalada: un hombre filmó el momento

En el último parte, se confirmó el fallecimiento de una persona a causa de la explosión, así como también más de 30 heridos.