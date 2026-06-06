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La Buenos Aires más inglesa que casi nadie mira: los barrios y edificios con alma británica que todavía sorprenden

La arquitectura inglesa dejó en Buenos Aires una marca mucho más profunda de lo que muchos imaginan. De Retiro a Belgrano R, de Caballito a Barracas, estos son los rincones donde todavía se puede caminar una ciudad con acento británico.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 09:00
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Para muchos la casa "más linda" está en Avenida Melián
Para muchos la casa "más linda" está en Avenida Melián Foto: Instagram @vivamosba
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Buenos Aires suele ser presentada como una ciudad de herencia italiana y francesa, pero su perfil urbano también conserva una huella británica muy fuerte, ligada al crecimiento del ferrocarril, al puerto, a las inversiones extranjeras y a la expansión inmobiliaria de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esa marca no se limita a una estética: está en las estaciones ferroviarias, en los barrios residenciales de impronta anglosajona, en los edificios corporativos de ladrillo rojo y en algunos conjuntos obreros que todavía resisten al paso del tiempo. Quien quiera descubrir esa Buenos Aires menos obvia puede hacerlo a pie, siguiendo un circuito que une Retiro, Recoleta, Monserrat, Belgrano R, Caballito y Barracas, con postales que por momentos parecen arrancadas de Londres o Liverpool y, al mismo tiempo, son profundamente porteñas.

El Retiro británico que marcó la puerta de entrada a la ciudad

Si hay un símbolo absoluto de esa herencia, ese lugar es la Torre Monumental, en Plaza Fuerza Aérea Argentina, barrio de Retiro. El monumento fue donado por residentes británicos para el Centenario, se inauguró en 1916, supera los 60 metros de altura y está revestido con ladrillos rojos y piedra labrada, una combinación que la volvió una de las imágenes más reconocibles del paisaje porteño. Su ubicación no fue casual: durante décadas, Retiro funcionó como una gran puerta de entrada para inmigrantes y viajeros que llegaban por el ferrocarril o por el puerto, y la torre quedó asociada para siempre a esa escena de movimiento, modernidad y expansión urbana.

La historia oculta de la Torre Monumental que cambió de nombre tras Malvinas Foto: Turismo Buenos Aires

A pocas cuadras aparece otro gigante del mismo universo: la Estación Retiro Mitre, en Avenida Ramos Mejía 1340/1402, también en Retiro. La terminal fue proyectada por arquitectos e ingenieros británicos hacia 1908, comenzó a construirse en 1909 y se inauguró en 1915; sus piezas fueron fabricadas en el Reino Unido, y su enorme estructura de hierro y vidrio fue una de las más impresionantes de su tiempo. Lo más fascinante de este edificio es el contraste entre el frente de impronta académica francesa y el sector de andenes, resuelto con una lógica funcionalista e industrial, la misma que había cambiado para siempre la arquitectura ferroviaria en Europa. Para un paseo con potencia visual, la mejor combinación es mirar la torre, la estación y el área de Plaza San Martín en una misma caminata: ahí se entiende cómo el capital británico también modeló la postal clásica de Buenos Aires.

Belgrano R: el barrio donde Buenos Aires todavía parece un suburbio londinense

Si Retiro muestra la cara monumental de esa influencia, Belgrano R revela su costado más residencial y elegante. La zona se consolidó alrededor del ferrocarril y conserva una notable cantidad de casas anglosajonas vinculadas a los primeros trabajadores, técnicos e ingenieros británicos, con fachadas de ladrillo rojizo, jardines al frente, grandes ventanales y detalles en hierro forjado. Como referencia urbana, puede recorrerse el perímetro marcado por Avenida Crámer, Avenida de los Incas, Avenida Olazábal y Holmberg, aunque el paseo gana verdadero encanto cuando se interna por Avenida Melián, Superí, La Pampa y las calles arboladas cercanas.

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Casa en el barrio de Belgrano R Foto: Wikipedia

Belgrano R no impacta por un único edificio, sino por una atmósfera. Hay adoquines, copas de árboles que forman túneles verdes y una sucesión de casonas que sostienen un aire contenido, silencioso y casi ajeno al vértigo de la ciudad. Es uno de los mejores lugares para ver cómo el gusto británico se tradujo en una idea de barrio-jardín, más ligado a la escala doméstica que al gran gesto monumental.

Caballito esconde un pequeño Londres entre calles tranquilas y casas Tudor

Otro punto clave del mapa es el Barrio Inglés de Caballito, uno de los paseos más fotogénicos y buscados por quienes quieren ver una Buenos Aires distinta. El sector más reconocido se ubica entre Pedro Goyena, Valle, Emilio Mitre y Del Barco Centenera, en pleno Caballito, y mantiene un conjunto de viviendas de inspiración Tudor y georgiana que remiten de inmediato a una postal londinense. Las casas fueron proyectadas por Pedro Vinent, Eduardo Lanús y Coni Molina, y el barrio se volvió célebre por sus fachadas en espejo, sus techos de tejas, sus patios delanteros y una escala residencial que parece haberse detenido en el tiempo.

Barrio Inglés de Caballito, en CABA. Foto: Instagram / largo.metraje.
Barrio Inglés de Caballito, en CABA. Foto: Instagram / largo.metraje.

El gran atractivo de Caballito es que la arquitectura no aparece aislada, sino integrada a un paseo muy disfrutable. En Emilio Mitre 500 parte el Tranvía Histórico, que suma una capa nostálgica perfecta para leer el barrio con ojos de otra época. Además, el entorno de Pedro Goyena permite combinar la caminata con cafés y una pausa gastronómica, algo ideal para que la nota no se quede solo en el dato patrimonial sino también en la experiencia urbana.

Barracas guarda el secreto más fuerte: un suburbio ferroviario inglés casi oculto

Quienes buscan una historia menos conocida tienen una parada obligatoria en Colonia Sola, en Barracas, sobre Avenida Australia 2725/2735 o, en términos de referencia barrial, Australia al 2700. Se trata de un conjunto ferroviario de fines del siglo XIX levantado para trabajadores del Ferrocarril del Sud, con edificios de ladrillo, chimeneas, tejados a dos aguas, galerías y una composición que recuerda a ciertos barrios obreros de tradición británica. Su valor no está solo en la rareza tipológica, sino en que permite entender cómo la influencia inglesa también llegó a la vivienda colectiva y no únicamente a las mansiones o a las grandes obras públicas.

Barrio Colonia Sola, vista del frente Foto: Wikipedia

Colonia Sola hoy muestra signos de deterioro, y justamente por eso conmueve. Caminar por allí es encontrarse con una pieza muy singular del pasado industrial y ferroviario de Buenos Aires, una postal patrimonial intensa, menos difundida y mucho más cruda que los circuitos clásicos.

Recoleta y Paseo Colón: dos paradas bonus para completar la ruta inglesa

La ruta puede ampliarse con una parada exterior frente al Palacio Madero-Unzué, actual sede de la embajada británica, en el cruce de Newton y General Gelly y Obes, en La Isla, Recoleta, con anexo sobre Luis Agote 2412. El edificio fue construido entre 1914 y 1917, fue diseñado por Walter Bassett-Smith y Bertie Collcutt, y es considerado uno de los exponentes más notables del estilo eduardiano en la ciudad.

La otra parada recomendable está en Paseo Colón, en el barrio de Monserrat, donde sobreviven dos piezas asociadas al mundo británico. Por un lado, el ex edificio Agar Cross, en Paseo Colón 505, con su lenguaje de ladrillo rojo, detalles georgianos y una composición industrial que resume muy bien la impronta empresarial inglesa. Por otro, el Railway Building, en Paseo Colón 181, proyectado entre 1907 y 1910 para nuclear oficinas ferroviarias y considerado en su época uno de los primeros “rascacielos” de la ciudad.

Dónde ver la arquitectura inglesa en Buenos Aires, barrio por barrio

Para una recorrida eficaz, el mapa ideal queda así: Retiro para la postal monumental; Belgrano R para las casonas y el clima suburbano; Caballito para el circuito más pintoresco y fotogénico; Barracas para la historia ferroviaria obrera; Recoleta para la veta diplomática; y Monserrat para la arquitectura corporativa ligada al capital británico. Más que un estilo, lo que aparece en todos esos puntos es una narración: la de una ciudad que también se construyó con trenes, ladrillos rojos, hierro, relojes monumentales y barrios pensados para vivir con otro ritmo. Y acaso ahí esté la clave de su magnetismo actual: en descubrir que, dentro de Buenos Aires, todavía late una ciudad paralela con alma inglesa y sensibilidad porteña.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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