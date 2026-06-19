La costumbre que vuelve en CABA: los bares históricos donde ahora podés enviar una postal escrita a mano

Café-Bar "Varela Varelita", Barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En una época dominada por los audios, los chats y la respuesta inmediata, una escena parece abrir una pequeña grieta en el tiempo porteño: sentarse en un bar, pedir un café, escribir unas líneas a mano y dejar una postal en un buzón rojo para que viaje a otra ciudad. Eso ya está ocurriendo en algunos bares notables de Buenos Aires, donde una iniciativa reaviva el rito de la correspondencia tradicional y transforma un desayuno o una merienda en una experiencia cargada de memoria.

Por qué una postal vuelve a emocionar en plena era de WhatsApp

Lo llamativo no es solo el gesto, sino lo que representa. Mientras la comunicación digital se volvió instantánea, breve y muchas veces descartable, la postal recupera el valor de la espera, la dedicatoria personal y la escritura con intención. La propuesta, difundida en bares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, invita a los clientes a completar una postal, depositarla en un buzón y enviarla a cualquier punto del país, reponiendo una escena que parecía extinguida.

Ubicado en la intersección de la Av. Scalabrini Ortiz y la calle Paraguay, en pleno corazón del barrio de Palermo Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

No se trata solamente de nostalgia. Hay algo profundamente contemporáneo en volver a lo analógico: escribir a mano hoy no es una obligación, sino una elección emocional. Y ahí está la fuerza de esta iniciativa: convierte un momento cotidiano en una historia que vale la pena contar, fotografiar y compartir. Esa combinación entre tradición, experiencia y emoción es justamente la clase de contenido que suele captar atención en audiencias amplias.

El bar notable de Palermo donde el café incluye un viaje al pasado

Uno de los casos más representativos es Varela Varelita, el clásico de la esquina de Scalabrini Ortiz y Paraguay, en Palermo. Allí, según se informó, la propuesta suma una postal al plan de mesa: el cliente puede desayunar o merendar, escribir su mensaje y dejarlo en el buzón para que llegue a destino dentro del país. En la nota original se detalló que el menú rondaba los 8.000 pesos, mientras que la estampilla, valuada en 2.000 pesos, estaba incluida dentro de la experiencia; además, el envío era únicamente nacional y podía demorar cerca de una semana.

Café-Bar Varela Varelita ilumina los corazones de la bohemia desde el año 1950. Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La escena parece simple, pero tiene una potencia narrativa enorme: una mesa, una lapicera, una dirección escrita a mano y la posibilidad de sorprender a alguien cuando ya casi nadie espera recibir una postal. En tiempos de algoritmos, esa sorpresa tiene un valor simbólico enorme.

La historia de los buzones rojos en Argentina que explica por qué esta idea conecta tanto

La iniciativa gana todavía más sentido cuando se la mira con perspectiva histórica. En Argentina, el sistema postal tiene raíces profundas: Bruno Ramírez fue designado como primer cartero en 1771, y en 1858 el entonces director de Correos, Gervasio de Posadas, colocó en Buenos Aires los primeros seis buzones, antecedente directo de esos buzones rojos que hoy vuelven a aparecer como objeto de deseo y memoria urbana. Con el tiempo, incluso los tranvías porteños llegaron a llevar buzones hacia la década de 1930.

Toma su nombre a partir del apellido de su primer dueño, Varela, quien era ayudado por su hijo, al que apodaban "Varelita" Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Por eso la postal no reaparece como una ocurrencia aislada, sino como una recuperación de una tradición muy antigua de la vida urbana argentina. Lo que hoy se ve como un gesto “retro” fue, durante décadas, una forma central de mantener vínculos, agradecer, contar un viaje o simplemente decir “me acordé de vos”.

Varela Varelita, un ícono porteño donde se cruzan barrio, política y literatura

El valor del caso no está solo en la postal, sino también en el lugar elegido. Varela Varelita es uno de esos bares cuyo nombre ya parece una miniatura literaria. El sitio oficial de turismo de la Ciudad explica que el nombre no proviene de una orquesta, como muchos creen, sino del apellido del propietario original, Varela, y del apodo de su hijo, “Varelita”. El mismo espacio fue frecuentado por el escritor Héctor Libertella, y también por Carlos “Chacho” Álvarez, que lo había adoptado como una especie de despacho informal.

Actualmente el bar se encuentra a cargo de Javier Giménez, oriundo de Corrientes Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Esa biografía convierte al bar en algo más que una locación simpática para una acción de marketing. Lo vuelve un escenario lógico para una experiencia de este tipo: hay historia, hay identidad barrial, hay mito porteño. Y eso importa porque las mejores historias para Discover no se quedan en el dato; logran abrir una puerta cultural más amplia.

Bares notables: por qué Buenos Aires protege estos espacios desde 1998

La relevancia de estos bares también tiene respaldo institucional. La Ciudad protege a los cafés, bares, billares y confiterías notables a través de la Ley 35, sancionada el 4 de junio de 1998, que creó una comisión específica para su protección y promoción. Esa norma define como “notable” a los locales vinculados con hechos o actividades culturales significativas o aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local les otorguen un valor propio.

Esa definición ayuda a entender por qué estas esquinas sobreviven al paso del tiempo: no son solo negocios gastronómicos, sino parte del patrimonio cultural porteño. En marzo de 2026, además, Correo Argentino presentó una emisión postal dedicada justamente a los “Bares Notables”, con una colección que incluyó a Bar Roma, El Banderín, Varela Varelita y Los Galgos, reforzando el vínculo entre correo, memoria e identidad urbana.

Más que nostalgia: la experiencia que convierte un desayuno en recuerdo

Quizás ahí esté la clave del fenómeno. La postal enviada desde un bar no compite contra la tecnología: ofrece otra velocidad, otra textura y otra forma de cercanía. No reemplaza al mensaje instantáneo, pero lo contradice con elegancia. Obliga a detenerse, a pensar qué decir y para quién. Y esa pausa, en 2026, vale casi tanto como el mensaje mismo.

Por eso la iniciativa no solo revive una costumbre: reconecta a Buenos Aires con una parte íntima de su historia. La del café como refugio, del buzón como promesa de llegada y de la escritura como gesto afectivo. En una ciudad que hizo del bar una institución cultural, volver a mandar una postal desde una mesa de café no parece una rareza: parece, más bien, una forma hermosa de recordar quiénes fuimos y por qué todavía necesitamos sorprendernos.