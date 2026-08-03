Buenos Aires suma 12 nuevos Bares Notables: las esquinas históricas que ahora son patrimonio porteño

Los 12 bares históricos de Buenos Aires que acaban de convertirse en patrimonio porteño Foto: Instagram @laopera.bar

Buenos Aires tiene una forma muy particular de contar su historia: no siempre lo hace en museos, monumentos o libros antiguos. A veces, la memoria porteña aparece en una taza de café servida sobre una mesa de madera, en una barra de estaño, en un mozo que conoce el pedido de memoria o en una esquina donde el tiempo parece haberse detenido. Por eso, la incorporación de 12 nuevos Bares Notables al catálogo oficial de la Ciudad no es apenas una distinción gastronómica: es una manera de proteger pequeñas postales urbanas que todavía laten entre vecinos, turistas, artistas y habitués.

El reconocimiento será acompañado por la presentación de “La Ruta de Los Notables”, una serie documental dedicada a cafés emblemáticos de Buenos Aires. El estreno está previsto para el martes 4 de agosto a las 17, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ubicado en Av. de Mayo 575. La producción fue realizada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, a través de la Cámara de Bares, con apoyo de Mecenazgo y auspicio de Fundación Santander; la dirección es de Samir Bitar y la producción general de Manuel Ernesto Sierra.

Qué significa ser un Bar Notable en Buenos Aires

La categoría de Bar Notable no se entrega simplemente por antigüedad. Según la normativa porteña, se considera notable a aquel bar, billar o confitería vinculado con hechos o actividades culturales significativas, o cuyo diseño arquitectónico, historia o relevancia local le otorguen valor propio. La Ley 35, sancionada en 1998, creó la comisión encargada de proteger y promover estos espacios, además de actualizar el catálogo oficial.

Los 12 bares históricos de Buenos Aires que acaban de convertirse en patrimonio porteño Foto: Instagram @cafecortazar

En otras palabras, un Bar Notable es mucho más que un lugar donde tomar un café. Es patrimonio cotidiano: una escena de barrio, una tradición oral, una arquitectura reconocible y una forma de sociabilidad que Buenos Aires convirtió en identidad. La red oficial de estos establecimientos se extiende por distintos barrios y funciona también como circuito cultural, con música, literatura, muestras, charlas y actividades vinculadas al patrimonio local.

Los 12 nuevos Bares Notables y sus direcciones

Los establecimientos incorporados al catálogo oficial son: El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar.

Bar Portuario : Pinzón 102, La Boca. Abrió en 1915 en la esquina de Pinzón y Caboto, en un barrio marcado por la inmigración italiana, marineros, almacenes y pulperías. Conserva diseño y materiales originales, además de una barra realizada por un carpintero boquense.

Josephina’s Café : Guido 1532, Recoleta. Se define como una de las esquinas más parisinas del barrio y ya se presenta oficialmente como Bar Notable de la Ciudad.

Bar Vía 71 : Viamonte 1771, San Nicolás. Fundado en 1971 por Dina Muñiz y Manuel Fernández, un matrimonio gallego-asturiano, se hizo famoso por sus sándwiches de jamón crudo cortado en el momento.

Confitería El Greco : Av. Rivadavia 5353, Caballito. Es una confitería clásica del barrio, con historia desde 1952 y una fuerte impronta de panadería, salón de té, restaurante y pastelería.

Bar Conde : Av. Federico Lacroze 3193, Colegiales. Funciona desde 1902 y conserva el espíritu del cafetín barrial, con atención familiar y una clientela de habitués.

La Escuela : Manuela Pedraza 2803, Núñez. Fundado en 1988, se convirtió en un refugio de vecinos, charlas de fútbol, tango, recuerdos de Platense y memorias vinculadas al Polaco Goyeneche.

La Orquídea : Av. Corrientes 4101, Almagro. Abrió a mediados de los años 50 y está rodeado de leyendas vinculadas a Carlos Gardel, el Mercado de Flores y la tradición cafetera del barrio.

Plaza Café : Av. Rivadavia 4732, Caballito. Ubicado frente al Parque Rivadavia, fue conocido como Bar Lezica y conserva la memoria de escritores, poetas y artistas que pasaron por sus mesas.

Café Rivas : Estados Unidos 302, San Telmo. Está en una esquina clave del casco histórico, donde llegaba el antiguo damero trazado por Juan de Garay en 1580.

La Ópera : Av. Corrientes 1799, San Nicolás. Fundada en 1928, fue punto de encuentro de figuras como Horacio Ferrer, Alberto Olmedo, Arturo Frondizi y Enrique Santos Discépolo.

Boca a Boca : Av. Benito Pérez Galdós 207, La Boca. Nacido en 1902, funciona como bar cultural con milongas, tango, folclore, exposiciones y eventos solidarios.

Café Cortázar: José Antonio Cabrera 3797, Palermo. Inaugurado en 2015, es un café temático dedicado a Julio Cortázar, con murales, libros, citas y una atmósfera que cruza Buenos Aires con París.

Un viaje por la historia porteña, mesa por mesa

La nueva camada de Bares Notables permite armar un mapa sentimental de la Ciudad. En La Boca, El Portuario y Boca a Boca recuerdan el pasado portuario, inmigrante y artístico del barrio. En San Telmo, Café Rivas suma elegancia europea en una esquina donde Buenos Aires se toca con su origen colonial. En Almagro, La Orquídea revive el mito gardeliano y esa costumbre tan porteña de mezclar realidad, leyenda y café.

Los 12 bares históricos de Buenos Aires que acaban de convertirse en patrimonio porteño Foto: Instagram @laopera.bar

En Caballito, Plaza Café y El Greco refuerzan el peso de la Avenida Rivadavia como eje histórico de la vida urbana. En Colegiales, Bar Conde demuestra que un sándwich simple, una barra antigua y un saludo de confianza pueden ser tan importantes como cualquier obra monumental. En Núñez, La Escuela funciona como una pequeña comunidad donde los recuerdos familiares, el fútbol y el tango siguen ocupando un lugar central.

Por qué estos bares pueden enamorar a una nueva generación

El auge de cafeterías modernas, brunchs estéticos y locales diseñados para redes sociales no logró apagar la fascinación por los bares de siempre. Al contrario: muchos jóvenes empezaron a buscar lugares con historia real, objetos antiguos, mozos de oficio y cartas donde conviven el café con leche, la milanesa, el vermut, la picada y los tostados. Esa autenticidad es, justamente, lo que convierte a los Bares Notables en un plan ideal para descubrir Buenos Aires desde otro lugar.

Los 12 bares históricos de Buenos Aires que acaban de convertirse en patrimonio porteño Foto: Instagram @baresnotables.buenosaires

La presentación de“La Ruta de Los Notables” llega en ese contexto: una oportunidad para mirar estos cafés no como reliquias, sino como escenarios vivos. La serie recorrerá clásicos como La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda, rescatando sus historias, personajes y rol dentro de la identidad porteña.