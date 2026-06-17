Paredes blancas y techo de paja: así de sencilla era la “otra casita” de Manuel Belgrano en Tucumán

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

Lejos del bronce, de los homenajes y de cualquier idea de lujo, Manuel Belgrano eligió en Tucumán una vida marcada por la sobriedad. La llamada “otra casita” del prócer, reconstruida hoy como Casa Belgraniana – Solar Histórico, permite asomarse a un costado mucho más íntimo del creador de la Bandera: el del hombre que vivió en una vivienda modesta, levantada con materiales de época, en una zona clave de la historia argentina. La actual recreación se ubica en el área donde se desarrolló la Batalla de Tucumán, fue reconstruida respetando el tamaño original de la vivienda y conserva rasgos como los techos de paja y la impronta austera que definió aquellos años.

Más que una postal del pasado, el lugar funciona como una puerta de entrada a una etapa decisiva en la vida de Belgrano. Distintas fuentes turísticas e históricas indican que allí residió entre 1816 y 1820, es decir, durante casi cuatro años, una permanencia que convirtió a ese solar en uno de los espacios más significativos de su paso por Tucumán. Incluso, una investigación periodística reciente recogió el testimonio de la licenciada Gigliola Petrelli, quien remarcó que se trata de la recreación del hogar que Belgrano ocupó durante casi cuatro años y de la propiedad donde más tiempo permaneció después de Buenos Aires.

Belgrano y su fuerte conexión con Tucumán: cómo era el hogar donde vivió casi cuatro años

La relación de Belgrano con Tucumán fue mucho más profunda que un simple paso militar. Primero estuvo vinculado a la provincia por la gesta de 1812, luego regresó en 1814 y volvió otra vez en 1816, en los días previos a la Declaración de la Independencia. Fue en ese contexto cuando quedó asociado a esta vivienda sencilla, ubicada cerca del Campo de las Carreras y del antiguo Fuerte de La Ciudadela, dos puntos decisivos para comprender la historia del norte argentino.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

La casa que hoy puede visitarse fue recreada siguiendo las técnicas constructivas tradicionales, con adobe, techos de paja y una distribución simple que ayuda a imaginar cómo era la vida cotidiana a comienzos del siglo XIX. El recorrido incluye dos habitaciones, cocina, aljibe y galería lateral, en una composición despojada que se aleja de cualquier imagen solemne del prócer. Esa austeridad arquitectónica, lejos de ser un detalle menor, dialoga de lleno con el perfil histórico de Belgrano y con la forma en la que decidió atravesar sus últimos años en Tucumán.

La actual Casa Belgraniana fue inaugurada en 2012, en el marco del Bicentenario de la Batalla de Tucumán, luego de un proceso de reconstrucción apoyado en investigaciones históricas y en el trabajo de instituciones vinculadas al legado belgraniano. Por eso, más que una simple réplica turística, el museo funciona como una reconstrucción pensada para acercar al visitante a la escala doméstica del prócer, con recursos informativos y una ambientación que busca recuperar el clima de época.

Austeridad en su máxima expresión: cómo fueron los días de Belgrano en su “casita” tucumana

Si algo impacta al conocer esta historia es la distancia entre la dimensión heroica de Belgrano y la sencillez del espacio donde eligió vivir. Según el relevamiento publicado por DEF/Infobae, la casa era de paredes blancas, pocas habitaciones y techo de paja, una imagen coherente con la austeridad que siempre se le atribuyó al creador de la Bandera. En esa misma reconstrucción periodística también se menciona que Belgrano dormía en un catre de campaña con un colchón delgado, otro detalle que refuerza la idea de una vida sin ostentación.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

La sobriedad no aparece solo en los objetos o en la arquitectura, sino también en la manera en que el museo narra su permanencia en Tucumán. Las salas exhiben paneles informativos, pantallas táctiles, materiales didácticos y proyecciones audiovisuales que permiten reconstruir tanto su vida cotidiana como su papel en la historia política y militar del país. A diferencia de otros museos más centrados en grandes gestas, aquí el acento está puesto en el vínculo entre el hombre y su entorno: cómo habitaba, qué objetos lo rodeaban y de qué manera su paso por Tucumán quedó grabado en la memoria local.

La “casita” tucumana, entonces, no conmueve por el lujo ni por la monumentalidad, sino justamente por lo contrario: porque exhibe la dimensión humana de Belgrano. Esa combinación entre humildad material, peso histórico y escenario real vuelve al lugar especialmente atractivo para lectores de temas históricos, turismo cultural y efemérides patrias, tres universos muy afines a Google Discover cuando el enfoque editorial logra unir emoción, dato concreto y una imagen potente desde el título.

Museo Casa Belgraniana Solar Histórico: dónde queda, horarios y qué piezas históricas resguarda

El museo está en Bernabé Aráoz 681, San Miguel de Tucumán, dentro del área vinculada al Campo de las Carreras, y la entrada es gratuita. Sobre los horarios, el portal específico de Tucumán Turismo consigna atención de lunes a domingos de 8 a 18, mientras que la grilla general de museos del mismo organismo publica para la Casa Belgraniana horarios de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30, y sábados y domingos de 9 a 13 y de 15 a 19; esa diferencia sugiere que puede haber actualizaciones o esquemas estacionales, por lo que conviene chequear los canales oficiales antes de la visita.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

En cuanto al patrimonio, la Casa Belgraniana resguarda y exhibe objetos vinculados al legado del prócer, además de recursos museográficos contemporáneos. Entre los elementos destacados aparecen réplicas del sable y de una imprenta móvil asociada a Belgrano, junto con banderas nacionales, una bandera de la Libertad Civil, paneles, pantallas táctiles, proyecciones documentales y una muestra visual interactiva. También sobresale un mural de 27 metros del artista Aníbal Fernández, que representa distintos momentos de la campaña belgraniana en el norte.

Visitar esta casa es, en definitiva, encontrarse con una imagen de Belgrano menos ceremonial y mucho más cercana. En esas paredes blancas y bajo ese techo de paja late la memoria de un hombre clave para la historia argentina, pero también la de una vida hecha de renuncias, convicciones y una austeridad que todavía hoy sorprende.