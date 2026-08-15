Los lugares de Buenos Aires por donde pasó San Martín: todavía existen y esconden historias sorprendentes

José de San Martín Foto: Turismo Buenos Aires

Cuando se piensa en José de San Martín, la imagen que aparece casi de inmediato es la del cruce de los Andes, la campaña libertadora y las grandes batallas que cambiaron la historia de América. Pero antes de esa postal épica hubo otra escena, mucho más cercana: la de un militar recién llegado a Buenos Aires, caminando por calles porteñas, formando oficiales, entrando en salones familiares y empezando a escribir una historia que todavía puede seguirse en la Ciudad.

San Martín llegó a Buenos Aires en 1812, después de años de carrera militar en Europa. Desde entonces, distintos puntos de la ciudad quedaron ligados a su vida pública, militar y personal. Muchos de esos lugares no solo existen, sino que se pueden visitar y permiten reconstruir una versión más humana del Padre de la Patria.

La Ciudad de Buenos Aires reúne sitios centrales de su legado, como Plaza San Martín, la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional, el Instituto Nacional Sanmartiniano y el Cementerio de la Recoleta.

Plaza San Martín, el lugar donde empezó la leyenda militar

En Retiro, la actual Plaza San Martín no es solamente uno de los espacios verdes más elegantes de la Ciudad. También es un punto clave para entender el comienzo de la carrera sanmartiniana en el Río de la Plata. Allí, en 1812, comenzó la instrucción del Regimiento de Granaderos a Caballo, el cuerpo militar que San Martín organizó y que sería decisivo en su primera gran victoria en San Lorenzo.

La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Hoy, el lugar invita a mirar con otros ojos. Donde miles de personas cruzan apuradas entre Retiro, hoteles, oficinas y edificios históricos, alguna vez se entrenaron hombres que iban a formar parte de una de las fuerzas más emblemáticas de la historia argentina.

El monumento ecuestre que domina la plaza fue inaugurado en 1862 y es considerado el primer monumento ecuestre del país. La imagen de San Martín sobre su caballo no solo funciona como homenaje: también marca el punto donde la historia militar argentina empezó a tomar forma en Buenos Aires.

La Catedral Metropolitana, el silencio más profundo del Libertador

A pocas cuadras de allí, frente a Plaza de Mayo, está uno de los sitios más visitados por argentinos y turistas: la Catedral Metropolitana. En su interior se encuentra el Mausoleo del General San Martín, ubicado en la Capilla Nuestra Señora de la Paz, donde descansan sus restos desde fines del siglo XIX.

El regreso de sus restos al país fue una operación cargada de simbolismo. La ley para repatriarlos se aprobó en 1864, pero el traslado se concretó años después, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Los restos arribaron el 28 de mayo de 1880 a bordo del transporte ARA Villarino y fueron llevados desde el puerto de Retiro hasta la Catedral.

Mausoleo de San Martín Foto: Gobierno argentino

La escena actual conserva una solemnidad difícil de describir: mármol, silencio, turistas que bajan la voz y granaderos que custodian el sitio. Allí también reposan figuras vinculadas a la independencia, como Juan Gregorio de Las Heras, Tomás Guido y el soldado desconocido de la Independencia.

Recoleta, la despedida más íntima: la tumba de Remedios

El recorrido sanmartiniano no estaría completo sin pasar por el Cementerio de la Recoleta, donde descansan los restos de Remedios de Escalada, esposa de San Martín. Ese lugar permite acercarse a una dimensión distinta de su historia: la del hombre atravesado por pérdidas personales, ausencias y despedidas.

La tumba de Remedios en Recoleta Foto: Wikipedia

Remedios murió joven, en 1823, mientras San Martín estaba lejos. Su sepultura conserva una frase breve y conmovedora: “esposa y amiga del general San Martín”. Esa elección no parece casual. Detrás del héroe de bronce hubo un hombre que también cargó con duelos, renuncias y soledades.

El Cementerio del Norte, antecedente de la actual Recoleta, había sido inaugurado en 1822, poco antes de la muerte de Remedios. Hoy, entre mausoleos imponentes y pasillos llenos de historia, la tumba conserva una emoción particular: la de una despedida que nunca terminó del todo.

Museo Histórico Nacional: los objetos que acercan al hombre detrás del mito

En Parque Lezama, el Museo Histórico Nacional conserva uno de los patrimonios sanmartinianos más importantes. Durante años, allí se exhibió el célebre sable corvo, comprado por San Martín en Londres en 1811 y ligado a sus campañas libertadoras.

Ese sable no fue un objeto cualquiera. Fue el arma que acompañó al Libertador en momentos decisivos de la independencia sudamericana. Por pedido del propio San Martín, tras su muerte fue legado a Juan Manuel de Rosas, como reconocimiento por su defensa de la soberanía argentina.

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

Actualmente, el sable corvo fue trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo, donde puede visitarse de forma gratuita según la información publicada en 2026. La pieza se encuentra en Avenida Luis María Campos 554, un lugar cargado de sentido histórico porque se vincula directamente con el cuerpo militar creado por el propio San Martín.

Aun así, el Museo Histórico Nacional sigue siendo una parada esencial para entender el período independentista y el universo material que rodeó al Libertador: armas, documentos, retratos y objetos que transforman una biografía escolar en una experiencia tangible.

El Instituto Nacional Sanmartiniano, una casa francesa en Buenos Aires

Otro sitio imperdible es el Instituto Nacional Sanmartiniano, un espacio dedicado a la investigación, difusión y homenaje de la vida de San Martín. Fue inaugurado en 1933 y su sede está inspirada en la residencia que el Libertador habitó en Grand Bourg, Francia, durante su exilio europeo.

Instituto Sanmartiniano Foto: Wikipedia

Visitarlo es entrar en una Buenos Aires que mira hacia Francia, pero con memoria argentina. Allí se realizan actividades, cursos, homenajes y publicaciones vinculadas a la figura del Libertador.

En tiempos donde la historia suele consumirse en frases rápidas, el Instituto propone algo distinto: detenerse, leer y volver a mirar a San Martín como una figura compleja, política, militar y profundamente humana.