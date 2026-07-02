El tren olvidado que salía cerca de la Casa Rosada y llegaba a Punta Lara antes de que existiera La Plata

El antiguo tren a Punta Lara que anticipó el nacimiento de La Plata Foto: Wikipedia

Antes de que La Plata fuera La Plata, antes de sus diagonales, de su trazado perfecto y de su sueño de capital planificada, ya existía un tren que parecía adelantarse al destino. Unía la Ciudad de Buenos Aires con la zona de Ensenada y pasaba por Punta Lara, cuando ese paisaje ribereño todavía tenía más aire de puerto, bañados y horizonte abierto que de postal turística.

La línea formaba parte del Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada, cuyo recorrido llegó hasta Ensenada en 1872, una década antes de la fundación platense de 1882.

La historia tiene un detalle que la vuelve todavía más llamativa: la terminal porteña del ferrocarril estaba ubicada en la zona de las actuales avenida Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre, a muy pocos metros de la Casa Rosada. Desde allí partían formaciones que atravesaban el sur del área metropolitana rumbo a Quilmes, Berazategui, Pereyra, Punta Lara y Ensenada.

Un viaje al río cuando La Plata todavía no había nacido

En 1872, cuando el tren completó su traza hasta Ensenada, la ciudad de La Plata aún no existía. Faltaban diez años para que el 19 de noviembre de 1882 se colocara la piedra fundacional de la nueva capital bonaerense. Sin embargo, el ferrocarril ya marcaba el pulso de una región que pronto sería clave para la provincia.

El tren que salía cerca de la Casa Rosada y llegaba a Punta Lara Foto: Wikipedia

El objetivo original de aquella línea no era turístico, sino estratégico: conectar Buenos Aires con el puerto natural de Ensenada, en un momento en el que el país buscaba modernizar su infraestructura y resolver problemas históricos de carga, comercio y transporte.

El tren respondía a una necesidad concreta: unir la capital con un punto portuario de enorme potencial sobre el Río de la Plata.

Pero, con el tiempo, ese recorrido también empezó a tener otro significado. Punta Lara se convirtió en una parada especial, asociada al río, al descanso y a los paseos familiares. Mucho antes de que ir a la Costa Atlántica fuera una costumbre masiva, el balneario ribereño era una alternativa cercana para miles de vecinos del sur bonaerense.

La estación Punta Lara, una puerta al balneario más querido

La estación Punta Lara fue parte de esa antigua línea que conectaba Buenos Aires con Ensenada. Su ubicación no era casual: además del puerto ensenadense, la empresa ferroviaria aprovechaba el acceso al río mediante muelles y puntos de carga vinculados al tráfico de mercaderías.

Con los años, esa parada dejó de ser solamente ferroviaria para convertirse en una puerta de entrada al balneario. En fotografías históricas todavía puede verse el edificio de la estación, con su arquitectura sencilla y su cartel característico.

Aquel lugar recibía visitantes que llegaban con bolsos, comida, sombrillas y la ilusión de pasar el día frente al Río de la Plata.

Foto antigua de la estación de Punta Lara Foto: Wikipedia

Durante décadas, llegar a Punta Lara en tren fue una experiencia cotidiana para muchas familias. Los domingos y feriados, especialmente en verano, las formaciones acercaban excursionistas desde distintos puntos del conurbano sur.

El viaje era parte del plan: no solo se iba al río, también se vivía el ritual de subir al tren, mirar por la ventanilla y atravesar estaciones, campos y caminos de tierra.

El ferrocarril que anticipó el nacimiento de La Plata

Cuando Dardo Rocha impulsó la creación de La Plata como nueva capital provincial, el ferrocarril ya era una pieza central del territorio. En 1882, con la fundación de la ciudad, se inauguraron conexiones ferroviarias que permitieron trasladar comitivas, materiales y primeros viajeros hacia la nueva urbe.

La relación entre La Plata, Ensenada, Tolosa y Punta Lara quedó marcada por esos rieles. Incluso antes de que la ciudad tuviera su identidad definitiva, el tren ya había trazado una red de circulación que explicaba buena parte del crecimiento regional.

La actual capital bonaerense nació mirando al ferrocarril, al puerto y al río.

La estación de Punta Lara actualemnte Foto: Wikipedia

El ramal también fue clave para entender cómo se conectaban los pueblos, las zonas productivas y los puntos estratégicos del sur bonaerense. En una época sin autopistas ni transporte automotor masivo, el tren era velocidad, progreso y futuro.

Donde llegaban las vías, llegaban también los proyectos urbanos, comerciales y políticos.

De símbolo de progreso a recuerdo escondido

Con el paso del tiempo, los cambios en el transporte y el avance del automóvil fueron desplazando a muchos ramales ferroviarios. En el caso de Punta Lara, el servicio de pasajeros fue perdiendo protagonismo hasta quedar en la memoria de vecinos, ferroviarios e historiadores locales.

Hoy, lo que queda de aquella historia aparece fragmentado: viejos edificios, fotografías, terraplenes, relatos familiares y nombres de estaciones que sobreviven como pistas de otro país. La antigua estación Punta Lara todavía es una de las huellas más visibles de ese tiempo en el que el río estaba unido al tren.

La imagen resulta poderosa: un tren partiendo desde las inmediaciones de la Casa Rosada y avanzando hacia Punta Lara cuando La Plata ni siquiera había sido fundada.

Una postal que parece imposible, pero que existió. Y que demuestra que, muchas veces, la historia argentina no está escondida en grandes monumentos, sino en un andén abandonado, en una vía levantada o en una estación que todavía resiste al olvido.

La postal perdida de un país sobre rieles

La historia de este tren es también la historia de una Argentina que soñaba con crecer a través de sus vías. El Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada no solo conectó dos puntos geográficos: conectó proyectos, puertos, ciudades futuras y hábitos sociales que marcaron a generaciones.

Punta Lara, Ensenada y La Plata quedaron unidas por una memoria común. Una memoria hecha de locomotoras, muelles, vacaciones populares y viajes que hoy parecen de otro mundo.

Por eso, cada vez que alguien descubre que existió un tren capaz de unir la zona de la Casa Rosada con Punta Lara antes del nacimiento de La Plata, la sorpresa es inevitable.

Porque antes de las autopistas, antes de los micros repletos rumbo a la costa y antes de que La Plata se convirtiera en una de las ciudades más reconocibles del país, hubo un tren.

Y ese tren, silenciosamente, ya estaba escribiendo el mapa del futuro.