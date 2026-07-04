La casa de Buenos Aires que parece salida de un cuento y guarda arte, historia y secretos de 1906

La vivienda está ubicada en Ayacucho 330, Lomas Este Foto: Diario La Unión

En plena zona sur del conurbano bonaerense existe una casa que rompe con el paisaje cotidiano y obliga a frenar la mirada. No es un museo tradicional, ni una galería de arte con entrada formal, pero su fachada funciona como una obra abierta: colores, mayólicas, esculturas, formas y detalles que parecen colocados para contar una historia distinta en cada rincón. La vivienda está ubicada en Ayacucho 330, Lomas Este, y data de 1906, según la información difundida sobre esta singular construcción lomense.

La casa pertenece al arquitecto y artista plástico Javier Urani, quien la transformó durante décadas en una pieza viva de arte urbano, memoria familiar y rescate patrimonial. Su estilo combina intervención artística, sensibilidad por los objetos antiguos, materiales reciclados y una mirada maximalista que convierte la fachada en una postal inolvidable.

Una casa de 1906 que cambió la historia de una cuadra

La propiedad no llama la atención solo por su antigüedad, sino por la manera en que fue reinterpretada. En un barrio de casas tradicionales, la vivienda aparece como un pequeño universo propio: mayólicas de colores, rejas intervenidas, flores, animales, ángeles y esculturas conviven en una composición que parece crecer con el paso del tiempo.

Conocé la historia de esta joya bonaerense Foto: Diario La Unión

Urani adquirió la casa hace más de tres décadas y, de acuerdo con los datos publicados, el impulso de modificarla cobró fuerza cuando supo que iba a ser abuelo. Desde entonces, la fachada dejó de ser una simple envolvente arquitectónica para convertirse en una carta de amor al pasado, a la familia y al oficio artesanal.

Lejos de una restauración fría o puramente técnica, la casa propone otra forma de conservar: no congelar el patrimonio, sino hacerlo dialogar con el presente. En ese sentido, cada pieza parece tener una segunda oportunidad. Lo reciclado no aparece como descarte, sino como memoria recuperada.

Lomas de Zamora: de las estancias al ferrocarril

Para entender por qué esta casa tiene tanto peso simbólico, también hay que mirar la historia de Lomas de Zamora. El partido fue creado oficialmente el 10 de septiembre de 1861, aunque sus orígenes se remontan a un territorio de estancias, chacras y antiguos caminos rurales.

El nombre “Lomas de Zamora” combina dos huellas del pasado: por un lado, las lomadas de la zona; por otro, la referencia a Juan de Zamora, un estanciero vinculado a estas tierras durante el siglo XVIII.

La gran transformación urbana llegó con el ferrocarril. La estación de Lomas de Zamora fue una de las más antiguas del Ferrocarril del Sud y comenzó a funcionar en 1865, sobre la línea que conectaba Plaza Constitución con el sur bonaerense.

La casa de Buenos Aires que parece de cuento Foto: Diario La Unión

Ese avance no solo acortó distancias: también modificó la vida cotidiana, atrajo nuevos pobladores y consolidó el crecimiento de los barrios. En ese contexto, muchas viviendas de fines del siglo XIX y comienzos del XX empezaron a formar parte de una nueva identidad suburbana, mezcla de progreso, inmigración y aspiración urbana.

El arte como forma de preservar la memoria

La casa de Urani dialoga con una tradición arquitectónica más amplia. Buenos Aires y su área metropolitana recibieron una fuerte influencia europea entre fines del siglo XIX y principios del XX, especialmente italiana, francesa y británica. La arquitectura italianizante, por ejemplo, tuvo gran presencia entre 1850 y 1890 en edificios públicos y residencias, y dejó una marca profunda en la identidad urbana.

Aunque la vivienda lomense no se limita a un estilo académico, sí comparte algo con aquella época: la idea de que la fachada puede ser una declaración estética. En vez de esconderse, la casa se muestra. En vez de borrar sus capas, las acumula. Su belleza está en la mezcla, en lo inesperado, en esa sensación de estar frente a una obra que nunca terminó de escribirse.

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires vivía una etapa de modernización intensa. La arquitectura, la fotografía, los edificios públicos y las nuevas formas de habitar mostraban una ciudad que quería imaginarse moderna y proyectarse hacia el futuro.

En Lomas de Zamora hay una casa de 1906 Foto: Diario La Unión

La casa de Lomas parece recuperar esa misma tensión: mira hacia atrás, pero no con nostalgia pasiva. Usa el pasado como material de trabajo.

Un rincón ideal para descubrir otra Buenos Aires

En tiempos donde muchos recorridos turísticos se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, esta vivienda demuestra que el conurbano también guarda joyas capaces de sorprender. Lomas de Zamora tiene historia, patrimonio ferroviario, edificios emblemáticos y rincones que merecen ser observados con otra atención.

La casa de Ayacucho 330 no es solamente “una casa linda”. Es una muestra de cómo una construcción de 1906 puede seguir teniendo vida, emoción y potencia visual más de un siglo después. También es una invitación a mirar las calles con curiosidad: a veces, el patrimonio no aparece anunciado con placas solemnes, sino escondido entre veredas, rejas y paredes intervenidas.

Por qué esta casa se volvió viral

El atractivo de la propiedad está en su rareza. Tiene todo lo que una historia visual necesita para captar atención: un lugar concreto, una fachada inolvidable, un artista detrás, una casa centenaria y una estética que parece de cuento. Esa combinación la convierte en un contenido ideal para redes sociales, escapadas urbanas y búsquedas de lugares curiosos cerca de la Capital.

Pero su valor más profundo está en otra parte. La casa recuerda que la historia no siempre vive en los grandes palacios ni en los museos más famosos. A veces, la historia está en una vivienda intervenida por un artista que decidió convertir su hogar en una obra.