El pasaje secreto de Buenos Aires que no aparece en muchos mapas y cumple 100 años

Pasaje General Paz en Colegiales. Foto: Instagram @flaneurok

A metros del ruido constante de la avenida Cabildo, en pleno barrio de Colegiales, existe un rincón que parece haber quedado suspendido en otra época. No tiene la fama de Caminito, ni la monumentalidad de Avenida de Mayo, ni el tránsito frenético de las grandes arterias porteñas. Sin embargo, quienes logran descubrirlo se encuentran con una postal inesperada: un pasaje interno, silencioso, con balcones, puentes, rejas antiguas y una vida comunitaria que resiste al paso del tiempo.

Se trata del Pasaje General Paz, una joya urbana construida en 1925 que atraviesa una manzana completa entre Ciudad de la Paz y Zapata. Aunque está ubicado a muy poca distancia de una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, durante décadas conservó un perfil casi secreto. Parte de su misterio se explica porque no figura en muchos mapas como una calle tradicional y porque hoy funciona como un conjunto residencial privado.

Un tesoro oculto en Colegiales, a pasos de Cabildo

El ingreso al pasaje se da por dos accesos: uno sobre Ciudad de la Paz 561 y otro por Zapata 552. Desde afuera, las rejas y los pórticos apenas anticipan lo que aparece al cruzar el umbral: un corredor peatonal interno, rodeado por viviendas de varios niveles, balcones enfrentados y detalles arquitectónicos que recuerdan a los patios andaluces.

Pasaje General Paz Foto: Instagram @buenosairestourist

La escena sorprende porque rompe con la lógica habitual de Buenos Aires. En lugar de edificios impersonales o torres modernas, el Pasaje General Paz conserva una escala barrial, íntima y casi cinematográfica. Sus pisos, galerías, macetas, faroles y puentes de hierro forman un pequeño mundo dentro de la ciudad, donde el tiempo parece correr más lento.

La historia del Pasaje General Paz: de vivienda colectiva a refugio patrimonial

Para entender su origen hay que viajar a las primeras décadas del siglo XX. Buenos Aires crecía de forma acelerada, impulsada por la inmigración y por una fuerte demanda de vivienda. Mientras algunos sectores de la ciudad se llenaban de palacios y petit hôtels, otros concentraban conventillos donde vivían familias enteras en condiciones precarias. En ese contexto comenzaron a aparecer modelos intermedios de vivienda: más ordenados, más higiénicos y con mayor privacidad.

El proyecto fue impulsado por el ingeniero y arquitecto Pedro A. Vinent, quien también era propietario del terreno. Su idea fue crear un conjunto de viviendas colectivas distinto al conventillo tradicional: unidades independientes, espacios comunes amplios y una organización que fomentara la convivencia entre vecinos. El resultado fue un complejo de 57 unidades, distribuido en varios niveles y articulado alrededor de un corredor central.

El diseño incluía balcones, escaleras, patios, terrazas y puentes internos. No era solo una solución habitacional: era una forma de pensar la vida urbana. El pasaje proponía intimidad sin aislamiento y comunidad sin hacinamiento, una combinación muy avanzada para su época.

El nombre que tuvo antes y el cambio que marcó su destino

En sus primeros años, el Pasaje General Paz funcionó como una vía pública. Incluso, antes de adoptar su denominación actual, llevó el nombre de Isabel Sánchez Vinent, en homenaje a la esposa del propietario original. Con el tiempo, el nombre quedó vinculado a la antigua calle General Paz, hoy Ciudad de la Paz, y fue oficializado por ordenanza municipal en 1942.

Pasaje General Paz en Colegiales. Foto: Instagram @largo.metraje

Pero el gran cambio llegó en 1948 con la sanción de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, una norma clave para la historia urbana argentina. Esa ley permitió que distintos departamentos o pisos de un edificio pudieran pertenecer a propietarios diferentes, siempre que tuvieran independencia y salida a la vía pública o a un pasaje común.

A partir de ese nuevo marco legal, muchas viviendas que antes eran de renta pudieron pasar a manos de sus ocupantes. En el caso del Pasaje General Paz, ese proceso fue decisivo: el conjunto dejó de ser solo un espacio de alquiler y se consolidó como una comunidad de propietarios.

Por qué no aparece como una calle común en muchos mapas

Con el paso de los años, el pasaje fue perdiendo su carácter de vía pública. Desde la década de 1970, las rejas comenzaron a cerrarse durante la noche y el tránsito peatonal quedó cada vez más restringido. Así, el lugar se transformó gradualmente en un ámbito privado, reservado principalmente para quienes viven allí.

Esa condición explica parte del magnetismo que genera. No es una calle abierta más, ni un simple edificio antiguo. Es un fragmento de Buenos Aires que conserva la memoria de otra forma de habitar, más cercana, más comunitaria y mucho menos acelerada que la ciudad actual.

Cuánto cuesta vivir en este pasaje histórico

El valor de las propiedades en el Pasaje General Paz suele ubicarse por encima del promedio de la zona, no solo por los metros cuadrados o la ubicación, sino por su singularidad arquitectónica y patrimonial. Según relevamientos inmobiliarios recientes, algunas unidades grandes pueden alcanzar valores cercanos a los USD 550.000, especialmente cuando cuentan con varios dormitorios, cocheras y superficies amplias.

Pasaje General Paz en el barrio de Colegiales. Foto: Instagram @lucrealvarezperiodista

Sin embargo, quienes miran este tipo de propiedades no buscan únicamente una casa o un departamento. Buscan algo más difícil de encontrar: historia, silencio, identidad barrial y una atmósfera irrepetible.

Un rincón porteño que cumple 100 años y sigue vivo

A casi un siglo de su construcción, el Pasaje General Paz sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Colegiales. Su valor no está únicamente en la arquitectura, sino en lo que representa: una Buenos Aires que alguna vez imaginó nuevas formas de vivir en comunidad.

En tiempos en los que la ciudad cambia a gran velocidad, este pasaje demuestra que todavía existen lugares capaces de resistir la demolición simbólica del olvido. No es solo una postal escondida: es una pieza viva de la historia porteña, un recordatorio de que, incluso a metros de una avenida ruidosa, Buenos Aires todavía guarda silencios llenos de memoria.