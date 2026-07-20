San Martín: cuándo cruzó la Cordillera de los Andes

San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

José de San Martín es una de las figuras más importantes de la historia argentina y sudamericana. Su nombre quedó asociado para siempre a una de las campañas militares más audaces del continente: el cruce de la Cordillera de los Andes, una hazaña que no solo cambió el destino de la Argentina, sino también el de Chile y Perú.

El Libertador no fue únicamente un militar brillante. También fue un estratega político con una visión continental. Entendía que la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata no estaría asegurada mientras el poder realista español conservara fuerza en Chile y, sobre todo, en Perú, considerado el principal centro del dominio español en Sudamérica.

Por eso, San Martín diseñó un plan ambicioso: formar un ejército en Cuyo, cruzar la cordillera, liberar Chile y luego avanzar por mar hacia Lima. Aquella empresa parecía casi imposible por las condiciones extremas del terreno, el clima, la altura y la necesidad de mover miles de hombres, animales, armas y provisiones por pasos montañosos muy difíciles.

San Martín: ¿en qué año cruzó los Andes?

San Martín cruzó la Cordillera de los Andes en 1817, al frente del Ejército de los Andes. La campaña comenzó en enero de ese año, cuando las columnas patriotas iniciaron el avance desde la región de Cuyo hacia territorio chileno.

El cruce fue preparado durante años desde Mendoza, donde San Martín se desempeñó como gobernador intendente de Cuyo. Desde allí organizó tropas, consiguió armamento, impulsó la fabricación de pólvora, entrenó soldados y reunió recursos con un objetivo claro: enfrentar a las fuerzas realistas en Chile.

Cruce de los Andes

La expedición no se realizó por un solo camino. Para confundir al enemigo, el Ejército de los Andes se dividió en varias columnas que atravesaron distintos pasos cordilleranos. Las dos principales fueron las comandadas por San Martín y Miguel Estanislao Soler, que cruzaron por la zona de Los Patos, y la de Juan Gregorio de Las Heras, que avanzó por Uspallata.

La estrategia fue clave. San Martín logró sorprender a los realistas y, poco después del cruce, obtuvo una victoria decisiva en la Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Ese triunfo abrió el camino para la independencia de Chile y consolidó la figura del Libertador como uno de los grandes líderes militares de América.

¿San Martín era argentino?

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad ubicada en la actual provincia de Corrientes. Por eso, se lo considera argentino, aunque en el momento de su nacimiento la Argentina como país todavía no existía con la forma política actual.

En aquella época, Yapeyú formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, creado por la Corona española en 1776. San Martín nació, entonces, en territorio rioplatense bajo dominio español. Años después, su vida tomaría un rumbo decisivo: se formó militarmente en España, combatió en Europa y regresó a América para sumarse a la causa independentista.

Cruce de Los Andes

Este punto suele generar dudas porque San Martín pasó gran parte de su juventud fuera del territorio americano. Sin embargo, su compromiso con la independencia de las Provincias Unidas y su rol central en la emancipación sudamericana lo convirtieron en una figura esencial de la identidad argentina.

Además, San Martín no pensaba la independencia como un hecho aislado. Para él, liberar solo una región no era suficiente. Su mirada era más amplia: construir una América libre del poder colonial español.

¿Cuántos países liberó San Martín?

San Martín tuvo un papel fundamental en la independencia de Argentina, Chile y Perú. Por eso, suele afirmarse que liberó tres países, aunque su participación fue diferente en cada proceso.

En el caso de la Argentina, San Martín se incorporó a la causa revolucionaria tras su regreso al Río de la Plata en 1812. Allí organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, participó en el combate de San Lorenzo y luego fue clave en la planificación militar de la independencia.

En Chile, su rol fue directo y decisivo. Tras el cruce de los Andes, venció en Chacabuco y luego, junto con Bernardo O’Higgins, consolidó el proceso independentista chileno. Aunque hubo momentos críticos, como la derrota patriota en Cancha Rayada, la victoria en la Batalla de Maipú en 1818 aseguró la independencia de Chile.

En Perú, San Martín encabezó la expedición libertadora que llegó por mar desde Chile. En 1821 proclamó la independencia peruana en Lima y asumió el cargo de Protector del Perú. Su objetivo era terminar con el principal foco del poder realista en Sudamérica.

La campaña sanmartiniana fue, por lo tanto, una empresa continental. Su legado excede las fronteras argentinas y explica por qué es recordado como el Libertador de América.

¿Cómo se llamaba el General San Martín?

El nombre completo del General San Martín era José Francisco de San Martín y Matorras. Era hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, una familia vinculada a la administración colonial española.

Con el paso del tiempo, su figura histórica quedó sintetizada en el nombre por el que se lo conoce popularmente: José de San Martín. Sin embargo, su nombre completo permite recordar también sus orígenes familiares y el contexto colonial en el que nació.

San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, lejos de la tierra por cuya independencia luchó. Aun así, su figura sigue presente en escuelas, monumentos, billetes, calles y actos oficiales de la Argentina.

Más de dos siglos después del cruce de los Andes, su hazaña continúa siendo uno de los episodios más admirados de la historia latinoamericana. No solo por la dificultad militar del operativo, sino porque representó una idea poderosa: la libertad de un continente requería planificación, sacrificio, unidad y decisión política.

El cruce de la Cordillera no fue una aventura improvisada. Fue el resultado de una estrategia precisa, pensada por un líder que entendió que la independencia debía defenderse más allá de las fronteras. Por eso, cuando se habla de San Martín, no se habla únicamente de un prócer argentino, sino de un protagonista central de la emancipación sudamericana.