Cuando Madrid se vistió de celeste y blanco para recibir a un presidente argentino

Bandera argentina en España Foto: EFE

Hubo un día en que las calles de Madrid se engalanaron con banderas argentinas, gallardetes, retratos oficiales y una multitud que salió a presenciar una escena cargada de simbolismo histórico. Fue en julio de 1960, cuando el entonces presidente argentino Arturo Frondizi llegó a España acompañado por su esposa, Elena Faggionato, en una visita oficial que quedó registrada como una de las postales diplomáticas más llamativas del siglo XX entre ambos países. RTVE conserva un reporte histórico sobre la llegada y estadía de Frondizi y su esposa en Madrid, presentado como una visita oficial del presidente argentino a España.

La imagen tenía todos los elementos de una ceremonia de Estado: coches descubiertos, fuerzas militares cubriendo el recorrido, himnos, multitudes, balcones decorados y una ciudad transformada para recibir al mandatario argentino. Según registros de la época, la comitiva pasó por puntos emblemáticos como la plaza de Colón, la Castellana, Cibeles, la calle de Alcalá, la Gran Vía y la plaza de España, en un recorrido que estuvo acompañado por miles de personas estacionadas desde horas antes.

Frondizi, el primer presidente argentino en funciones que llegó a España

La visita tuvo un componente histórico clave: Frondizi fue presentado como el primer presidente argentino en ejercicio que viajaba oficialmente a España, un dato que le otorgó a la ceremonia un valor político y simbólico extraordinario. En el Palacio de Oriente, Francisco Franco remarcó esa condición y vinculó la llegada del mandatario con el aniversario número 150 de la Revolución de Mayo, celebrado ese mismo año en Argentina.

Visita de Frondizi a España Foto: Archivo

En esa España de 1960, todavía bajo el régimen franquista, el recibimiento a Frondizi fue mucho más que un protocolo diplomático. Para Madrid, significaba exhibir una relación histórica con América Latina; para Buenos Aires, era una forma de reforzar la presencia internacional de la Argentina en plena estrategia desarrollista. Frondizi gobernó entre 1958 y 1962 y su política exterior se caracterizó por una agenda intensa, con acercamientos a Estados Unidos, búsqueda de inversiones, vínculos con Brasil y una diplomacia presidencial activa.

La plaza de Colón, las llaves de Madrid y una ceremonia cargada de símbolos

Uno de los momentos centrales ocurrió en la plaza de Colón, donde el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el conde de Mayalde, recibió a Frondizi con honores. En ese acto, el presidente argentino recibió simbólicamente la Llave de Oro de Madrid, una distinción aprobada por el ayuntamiento el 13 de junio de 1960.

Visita del presidente Arturo Frondizi a España en julio de 1960

La plaza había sido adornada con banderas de la Argentina y de España, mientras que en dirección a Cibeles se levantó un arco triunfal decorado con flores, ramajes y retratos de los dos jefes de Estado. La ceremonia combinó estética, política y emoción popular: se interpretaron los himnos de ambos países, las fuerzas militares rindieron honores y el público respondió con vítores a España y a la República Argentina.

Frondizi agradeció la distinción con palabras que todavía resuenan por su tono afectivo. Según la crónica de la época, expresó que quería usar esas llaves para recorrer “los museos, las calles y los jardines” de Madrid, y afirmó que los españoles lo habían recibido con algo más que hidalguía y hospitalidad: lo habían recibido “con emoción”.

La Gran Vía iluminada y el símbolo celeste y blanco en Europa

El recorrido posterior dejó una postal difícil de igualar. Las calles del centro madrileño fueron decoradas con gallardetes, banderas y retratos, mientras los edificios mostraban homenajes al visitante argentino. La crónica destaca que en el edificio de la Unión y el Fénix Español ondeaban dos grandes banderas junto al escudo de la República Argentina, y que en la Torre de Madrid se colocaron dos banderas gigantes realizadas con bombillas de colores.

Visita de Frondizi a España Foto: Archivo

Esa puesta en escena convirtió a la capital española en un escenario de diplomacia visual. El celeste y blanco argentino no aparecía como un simple ornamento, sino como un mensaje político: Argentina era recibida como una nación hermana, con peso propio y con una historia compartida con España. Aquel gesto también se inscribía en el clima de 1960, año del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, una fecha utilizada por ambos gobiernos para subrayar la continuidad cultural entre España y el Río de la Plata.

El contexto argentino: desarrollismo, petróleo y tensión política

Para entender la importancia de esa visita hay que mirar también el momento que atravesaba la Argentina. Frondizi había llegado al poder en 1958 con una agenda centrada en el desarrollo industrial, la autosuficiencia energética y la modernización económica. Su gobierno buscaba atraer inversiones, impulsar la producción petrolera y ubicar al país en una posición internacional más activa.

Su presidencia, sin embargo, estuvo marcada por fuertes tensiones internas. Los militares presionaban de manera constante, mientras distintos sectores políticos cuestionaban tanto su apertura internacional como sus intentos de sostener márgenes de autonomía diplomática. Aun así, Frondizi logró instalar una política exterior de alto perfil y se convirtió en una figura central de la llamada diplomacia presidencial argentina.

Una visita que mezcló historia, política y emoción popular

La escena de Madrid decorada con banderas argentinas no fue un episodio aislado ni una simple anécdota protocolar. Fue la representación pública de una relación cargada de historia, migraciones, lengua compartida y vínculos culturales. En el discurso de bienvenida, Franco mencionó la presencia de millones de españoles que habían emigrado a la Argentina y habló del “gallego” como una suerte de puente sentimental entre ambos países.

A más de seis décadas, aquella visita sigue siendo una imagen poderosa: un presidente argentino recorriendo Madrid entre aplausos, banderas celestes y blancas, arcos florales y edificios iluminados. Un momento que combina la épica diplomática del siglo XX con una postal poco recordada de la historia argentina en Europa.