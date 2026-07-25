El castillo escondido de Buenos Aires: tiene túneles secretos, más de 150 años de historia y se puede visitar

Villa Castelforte Foto: Instagram @rodolfoseide

En la provincia de Buenos Aires hay lugares que parecen diseñados para romper con la rutina y, al mismo tiempo, viajar al pasado sin subirse a un avión. Uno de ellos está en pleno corazón de Adrogué, partido de Almirante Brown, donde una construcción con aire medieval, torres, muros de ladrillo y pasadizos bajo tierra se convirtió en una de las joyas patrimoniales más curiosas del conurbano bonaerense.

Se trata de Villa Castelforte, una residencia histórica levantada en el siglo XIX que, a simple vista, podría confundirse con una fortaleza italiana o con un castillo perdido en algún rincón de Europa. Sin embargo, está mucho más cerca: a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y a pocas cuadras del centro de Adrogué. La construcción fue realizada entre 1872 y 1874 por el arquitecto e ingeniero italiano José Canale, una figura clave en el desarrollo urbano de la zona.

Un castillo bonaerense inspirado en Italia

La historia de Villa Castelforte comienza con José Canale, nacido en Italia e integrante de una familia de arquitectos que dejó una fuerte impronta en distintos edificios de Buenos Aires y del sur del conurbano. Junto con su padre, Nicolás Canale, participó del trazado urbano de Almirante Brown, actual Adrogué, reconocido por su diseño con diagonales, considerado una innovación para la época.

Villa Castelforte

La vivienda fue pensada como una obra personal, casi como una carta de amor a sus raíces. Su nombre remite a Castelforte, la ciudad natal de Canale, y su diseño tomó inspiración de un antiguo palacio bizantino del siglo XIII. Esa influencia se percibe en sus ventanas ojivales, balcones, galerías, muros robustos y detalles ornamentales que la diferencian de las casonas tradicionales de la zona.

Aunque hoy se la conoce popularmente como “el castillo de Adrogué”, en sus orígenes fue mucho más que una residencia llamativa. El predio original tenía alrededor de 1,8 hectáreas, estaba dividido en sectores con nombres de provincias italianas y contaba con caminos, jardines, construcciones anexas y galerías subterráneas.

Los túneles que alimentan el misterio

Uno de los grandes atractivos de Villa Castelforte son sus túneles subterráneos, que durante décadas alimentaron relatos, mitos y versiones populares. Todavía hoy, no existe una única explicación definitiva sobre su función original, pero se sabe que formaban parte del complejo diseñado por Canale y que algunos tramos se conservan en la actualidad.

Villa Castelforte

Según investigaciones históricas, en la sede actual de la Asociación Nativos de Almirante Brown se conservan un tramo de aproximadamente 35 metros y otro de 10 metros de extensión. Esos pasadizos dieron lugar a teorías que los vinculan con la iglesia, la Municipalidad, la estación de trenes o el antiguo Hotel Las Delicias, aunque esas conexiones externas forman parte del universo de relatos que rodean al lugar.

Esa mezcla entre historia documentada y misterio popular es, justamente, una de las razones por las que Castelforte despierta tanto interés. Caminar por sus túneles no es solo recorrer una construcción antigua: es ingresar a una parte poco visible de la memoria urbana de Adrogué.

Qué se puede ver durante la visita guiada

Actualmente, Villa Castelforte funciona como sede y museo de la Asociación Nativos de Almirante Brown, una institución dedicada a preservar y difundir la historia local. Las visitas guiadas permiten recorrer parte del edificio, conocer sus ambientes, observar objetos vinculados al patrimonio del distrito y descubrir detalles arquitectónicos que no siempre se aprecian desde afuera.

Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrar salones con elementos de época, pisos originales de madera y cerámica, ventanales, galerías, rincones restaurados y sectores que ayudan a entender cómo era la vida en una villa señorial del siglo XIX. También se explican episodios vinculados a José Canale, al crecimiento de Adrogué y a la transformación del antiguo predio con el paso de los años.

Villa Castelforte

Otro punto que suele llamar la atención es la historia posterior del lugar. Tras la muerte de Canale en 1883, la propiedad atravesó distintas etapas, incluyendo ventas, subdivisiones y reconstrucciones. Hacia 1890, Juan Ovando habría impulsado una reconstrucción respetando el estilo original, lo que ayudó a conservar la identidad singular del edificio.

Dónde queda Villa Castelforte y cómo llegar

Villa Castelforte está ubicada en Rosales 1521, Adrogué, en el partido de Almirante Brown. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto en menos de una hora, según el tránsito y el punto de partida, utilizando distintas conexiones hacia el sur bonaerense.

También es posible acercarse en transporte público a través de la línea Roca, bajando en la estación Adrogué y completando el trayecto a pie, en taxi, remís o colectivo. La ubicación céntrica permite combinar la visita con un paseo por las calles arboladas, cafeterías, restaurantes y casonas históricas que caracterizan a la localidad.