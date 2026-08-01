Sándwiches y cafés en Buenos Aires: un recorrido por los bares históricos donde todavía se sirve la memoria porteña

Cafés históricos Foto: Instagram @grancafetortoni

Buenos Aires tiene una forma muy particular de contar su historia: no siempre lo hace en museos, monumentos o placas de bronce. A veces, la ciudad habla desde una taza de café bien servida, un tostado de jamón y queso, una medialuna tibia o un sándwich tan abundante que parece diseñado para compartir. En sus bares históricos, cada mesa guarda una escena posible: escritores que discutieron ideas, músicos que buscaron inspiración, políticos que hicieron pausa entre reuniones y vecinos que, simplemente, eligieron quedarse un rato más.

La Ciudad reconoce como Bares Notables a espacios que se destacaron por su antigüedad, arquitectura o relevancia cultural, muchos de ellos asociados a músicos, escritores, actores y políticos que los usaron como punto de encuentro.

Café Tortoni: el clásico que nunca pasa de moda

Si hay un lugar donde el café parece tener solemnidad propia, ese es el Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825, Monserrat. Fundado en 1858, es considerado el café más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires y conserva una identidad ligada a la bohemia, la literatura y el tango.

Café Tortoni. Foto: Facebook / Gran Café Tortoni.

Por sus mesas pasaron figuras como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Luigi Pirandello, Arthur Rubinstein y Carlos Gardel, lo que explica por qué entrar al Tortoni no es solo “ir a tomar algo”, sino atravesar una postal cultural porteña.

Qué pedir: café con leche con medialunas, chocolate con churros, tostados, tortas y clásicos de cafetería. Su propia carta incluye opciones como chocolate con churros, café con leche, submarino, tostado mixto, desayunos y meriendas.

Precio orientativo: una merienda individual puede moverse en un rango medio-alto para la zona turística de Avenida de Mayo. Conviene revisar la carta actual antes de ir, ya que los precios pueden modificarse con frecuencia. Restaurant Guru informa que hay menús recientes cargados por usuarios y remite a la web del restaurante para comprobar precios.

Las Violetas: vitrales, meriendas abundantes y una esquina de Almagro que parece detenida en el tiempo

En Avenida Rivadavia 3899, Almagro, Las Violetas es una de las confiterías más imponentes de Buenos Aires. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884 y se destaca por su boiserie, vitrales, mármoles italianos y muebles traídos de París.

Es uno de los Cafés Notables más emblemáticos de Buenos Aires Foto: Instagram @vivamosba

Su historia incluye nombres fuertes de la cultura argentina: Alfonsina Storni, vecina del barrio, fue clienta habitual, y también frecuentaron sus salones Roberto Arlt e Irineo Leguisamo.

Qué pedir: la experiencia más buscada es la merienda abundante. Las Violetas es famosa por sus fuentes dulces y saladas, sus tortas, sándwiches de miga, masas finas y medialunas. El sitio oficial de turismo porteño remarca que su sello distintivo son las meriendas abundantes y sabrosas, al punto de generar filas por la tarde.

Precio orientativo: ideal para ir de a dos o más y compartir. Las meriendas completas suelen ubicarse en un ticket superior al de un café simple, pero con porciones pensadas para compartir. Se recomienda consultar carta actualizada, porque los valores cambian según temporada e inflación.

London City: café, literatura y la sombra de Cortázar

A pocas cuadras de Plaza de Mayo, London City, en Avenida de Mayo 599, mantiene el espíritu del centro porteño. Inaugurado como café en 1954, fue refugio de poetas, artistas, políticos y periodistas que circulaban por la zona institucional de la Ciudad.

London City Foto: Turismo Buenos Aires

El dato que lo vuelve irresistible para lectores y curiosos es su vínculo con Julio Cortázar: el escritor solía sentarse allí y, según el sitio oficial de turismo, escribió en ese café la novela “Los Premios”, publicada en 1960.

Qué pedir: café, medialunas, alfajores, tostados y platos clásicos de confitería. Es una parada ideal para quienes hacen un recorrido por Avenida de Mayo, Plaza de Mayo y el Casco Histórico.

Precio orientativo: café y medialunas suelen ser la opción más accesible; un almuerzo o merienda completa eleva el ticket. La ubicación céntrica y el valor patrimonial del lugar lo convierten en una experiencia más turística que “al paso”.

Paulín: los sándwiches que hicieron famoso al Microcentro

Para quienes buscan sándwiches con historia y espectáculo, Paulín, en Sarmiento 635, es una parada obligada. Desde 1988, este bar histórico del Microcentro se consolidó como uno de los lugares más conocidos por sus sándwiches abundantes.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

El Gobierno de la Ciudad lo describe como el lugar de “los mejores sándwiches de Buenos Aires”, un reconocimiento popular construido durante décadas por empleados de oficina y habitués del centro.

La escena más famosa son los“platos voladores”: en la hora pico del almuerzo, los platos empezaron a pasar sobre la barra para agilizar el servicio, una práctica que terminó convertida en marca registrada del local.

Qué pedir: sándwiches de peceto, milanesa, lomito, tortilla, opciones completas y porciones abundantes. Restaurant Guru registra reseñas recientes donde clientes mencionan porciones grandes para compartir y un ticket aproximado de ARS 20.000 a 30.000 por persona en comentarios de usuarios.

Horario: lunes a sábados, de 8 a 20 h, según la información turística oficial.

El Federal y La Poesía: San Telmo entre vermut, café y picadas

San Telmo también tiene su propia liturgia de mesa gastada, barra de madera y charla larga. El Federal, en el corazón del barrio, funciona en un edificio del siglo XIX y forma parte del circuito de bares notables de Buenos Aires.

Bar El Federal. Foto: turismo.buenosaires

Muy cerca aparece La Poesía, en Chile 502, un bar que mezcla café, libros, picadas, vermut y espíritu barrial. Su dirección figura en registros locales de búsqueda como uno de los bares destacados de San Telmo.

Qué pedir: café cortado, vermut, picadas, tortilla, sándwiches y platos de bodegón. Son buenas opciones para una tarde de caminata por San Telmo, especialmente si el plan incluye Plaza Dorrego, Defensa y Parque Lezama.

Cuánto cuesta recorrer los cafés históricos de Buenos Aires

Para armar una salida realista, conviene calcular por experiencia:

Café simple o cortado: opción más económica para sentarse y vivir el lugar.Café con medialunas o tostado: plan clásico de merienda o desayuno.Sándwich abundante: ideal para almorzar, muchas veces compartible.Merienda completa: mejor para dos personas o más, especialmente en confiterías como Las Violetas.Ticket estimado: desde una consumición sencilla hasta valores más altos si se eligen meriendas completas, sándwiches grandes, picadas o platos principales. En Paulín, reseñas recientes mencionan consumos de ARS 20.000 a 30.000 por persona.